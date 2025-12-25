Funcionarios de Washington emiten una alerta sanitaria por ratas en baños tras inundaciones históricas

Las históricas inundaciones de diciembre de 2025 en Washington provocaron un aumento del 40% en reportes de ratas en hogares, según el Departamento de Salud estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Washington han emitido una advertencia sanitaria ante el aumento de ratas en los sistemas de alcantarillado y su posible aparición en inodoros domésticos tras las históricas inundaciones de diciembre de 2025. La medida afecta a residentes de zonas urbanas y suburbanas, donde el desbordamiento de los drenajes elevó el riesgo de que estos roedores accedan a hogares a través de las tuberías, según confirmó el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH). El fenómeno ha sido reportado en varias ciudades y ha obligado a reforzar acciones de monitoreo y prevención por parte de agencias estatales y municipales.

El DOH informó que la advertencia responde a un incremento en los reportes ciudadanos, así como a datos recopilados por equipos de saneamiento en áreas impactadas por las lluvias. De acuerdo con el Condado de King, los incidentes con ratas en baños aumentaron un 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las recomendaciones incluyen no arrojar restos de comida por el inodoro, mantener la tapa cerrada y limpiar con regularidad los drenajes, medidas que buscan reducir la exposición a enfermedades asociadas a los roedores. La información oficial fue difundida a través de comunicados institucionales y portales municipales.

El contexto de la alerta se relaciona con el aumento de precipitaciones en el noroeste de Estados Unidos, que, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), superaron los valores históricos durante diciembre. Las inundaciones colapsaron infraestructuras y provocaron el desplazamiento de fauna urbana. Este tipo de avisos ya ha sido recurrido en eventos extremos anteriores, pero la magnitud actual llevó a priorizar la difusión de instrucciones preventivas y a coordinar la respuesta entre organismos estatales y locales, según reportó Fox Weather.

¿Qué origina la alerta por ratas en inodoros tras las inundaciones en Washington?

La advertencia de las autoridades sanitarias se fundamenta en la capacidad de las ratas para desplazarse a través de las tuberías domésticas cuando los sistemas de alcantarillado colapsan por exceso de agua. Según el Departamento de Salud del Estado de Washington, estos animales buscan rutas alternativas cuando sus madrigueras quedan anegadas, lo que los lleva a utilizar redes de saneamiento y a emerger por los inodoros de viviendas.

El fenómeno se ha documentado en varios puntos del estado. El Condado de King confirmó un aumento “inusual” en los reportes, mientras que la Ciudad de Bothell publicó materiales informativos para la población. “La vigilancia y el saneamiento se intensifican en las zonas impactadas”, indicó el DOH en un comunicado recogido por Fox Weather. Las autoridades señalan que las ratas pueden nadar hasta 800 metros en agua de alcantarilla y trepar por tuberías verticales de hasta 10 centímetros de diámetro.

¿Qué recomendaciones oficiales están vigentes para los residentes de Washington?

El Departamento de Salud y las municipalidades han emitido una serie de sugerencias prácticas para mitigar el riesgo de ingreso de roedores en los hogares:

Mantener la tapa del inodoro cerrada cuando no se utilice.

No verter restos de comida, aceites o grasas en los desagües.

Sellar grietas y huecos en pisos, paredes y zonas cercanas a tuberías.

Limpiar y revisar periódicamente los desagües y alcantarillas domésticas.

Reportar cualquier avistamiento de ratas a los servicios municipales de control de plagas.

El DOH difundió guías específicas para la temporada de lluvias, advirtiendo que el contacto con roedores puede derivar en enfermedades como leptospirosis, salmonelosis y hantavirus. “La prevención y el mantenimiento regular de los sistemas sanitarios disminuyen el riesgo de ingreso de roedores a los hogares”, afirma la entidad en su portal oficial. El Condado de King también ha puesto a disposición de la ciudadanía líneas de comunicación para reportar incidentes y recibir asistencia técnica.

¿Qué dice la evidencia científica y técnica sobre los riesgos sanitarios de las ratas en hogares tras inundaciones?

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la presencia de ratas en entornos urbanos suele intensificarse tras fenómenos climáticos extremos, cuando los sistemas de alcantarillado presentan saturación o daños estructurales. “El desplazamiento de roedores incrementa las probabilidades de exposición a agentes patógenos, particularmente en ambientes domésticos”, señala la EPA en su informe anual.

El DOH advierte que los riesgos para la salud comprenden enfermedades de transmisión directa e indirecta. La leptospirosis puede contraerse por contacto con agua contaminada, mientras que la salmonelosis y otras infecciones gastrointestinales pueden derivarse del contacto con heces o superficies contaminadas por ratas. Las autoridades recomiendan extremar la higiene en baños y cocinas, especialmente en zonas que sufrieron anegamientos recientes.

¿Cómo han respondido las ciudades y condados afectados?

La Ciudad de Seattle y el Condado de King reforzaron los operativos de inspección y limpieza en las redes de drenaje y alcantarillado. “El objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar de la población, además de prevenir brotes asociados a la presencia de plagas”, informó la autoridad sanitaria municipal en una declaración citada por Fox Weather. Se han desplegado cuadrillas de emergencia para limpiar alcantarillas y responder a reportes en viviendas, así como para distribuir materiales informativos.

El Departamento de Salud reiteró que la situación continúa bajo monitoreo y que cualquier incidente debe ser reportado a las autoridades locales. “La colaboración ciudadana es fundamental para mantener la salubridad y evitar la proliferación de plagas”, sostuvo la entidad en su comunicación institucional.

¿Cuántos casos se han reportado y cómo evolucionó el fenómeno respecto a otros años?

Según cifras del Condado de King, los reportes de ratas en baños y viviendas aumentaron en un 40 % en diciembre de 2025 respecto al mismo mes de 2024. El DOH atribuye este incremento al desplazamiento forzado de los roedores por el agua y al colapso temporal de los sistemas de drenaje. Las precipitaciones en la región superaron los 200 milímetros (7,87 pulgadas) en solo dos semanas, un valor que duplica la media histórica para el periodo, de acuerdo con el NWS.

El fenómeno ya se había registrado tras lluvias extremas en años anteriores, pero la magnitud actual llevó a las autoridades a priorizar la difusión de instrucciones preventivas y a coordinar la respuesta entre organismos estatales y locales. Fox Weather reportó que los incidentes se concentran especialmente en barrios colindantes a ríos y zonas de baja altitud.

¿Qué cambios se esperan en la infraestructura sanitaria y en la respuesta institucional?

Las autoridades reconocen la necesidad de fortalecer la infraestructura de saneamiento urbano para enfrentar fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. La EPA sostiene que las redes de alcantarillado en ciudades como Seattle y Tacoma fueron diseñadas para resistir eventos extremos, aunque el envejecimiento de las instalaciones y el incremento de lluvias pueden generar situaciones atípicas. “La resiliencia urbana depende tanto de la inversión pública como de la colaboración ciudadana”, concluye la EPA en su balance técnico.

El DOH ha iniciado una revisión de protocolos y una actualización de guías técnicas para los municipios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante futuros eventos. La experiencia reciente impulsa también el desarrollo de campañas educativas para informar a la población sobre prácticas de prevención y reporte ante la presencia de plagas.

¿Qué impacto tiene este fenómeno en los residentes y cuáles son los pasos siguientes?

El impacto principal recae en la salud pública y en la necesidad de mantener prácticas de higiene y prevención sostenidas durante la temporada de lluvias. Las autoridades piden a la población mantener la vigilancia y seguir las recomendaciones oficiales para reducir los riesgos asociados a la presencia de roedores tras inundaciones. El DOH mantendrá activo el monitoreo en áreas críticas, mientras que los municipios continuarán con operativos de limpieza y revisión de sistemas sanitarios.

La información y las guías actualizadas permanecen disponibles en los portales institucionales y se irán ajustando en función de la evolución de la situación. El monitoreo epidemiológico y ambiental continuará durante los próximos meses, en tanto persistan las condiciones climáticas que favorecen la proliferación de roedores en entornos urbanos.