Erupción de Navidad: el volcán Kilauea expulsa impactantes fuentes de lava

El volcán Kilauea de Hawái entra en erupción en un espectáculo de fuego

La erupción intermitente que ha deslumbrado a residentes y visitantes en la isla Grande de Hawai durante casi un año se reanudó el martes cuando el volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura.

El flujo de roca fundida estaba confinado dentro de la caldera del cráter del Kilauea en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. No había viviendas en peligro.

Es la 37ma vez que el Kilauea ha expulsado lava desde diciembre pasado, cuando comenzó la erupción actual.

El volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura.

El último espectáculo de lava fue precedido por salpicaduras esporádicas y desbordamientos que comenzaron el viernes. Cada episodio eruptivo ha durado aproximadamente un día o menos. El volcán ha hecho una pausa de al menos unos días entre cada episodio.

En algunos casos, las torres de lava del Kilauea se han elevado tan alto como rascacielos. El volcán ha generado fuentes tan altas en parte porque el magma, que contiene gases que se liberan a medida que asciende, ha estado viajando a la superficie a través de conductos estrechos y en forma de tubo.

El Kilauea se encuentra en la isla de Hawai, la más grande del archipiélago hawaiano. Está a unas 200 millas (322 kilómetros) al sur de la ciudad más grande del estado, Honolulu, que se encuentra en Oahu.

Es la 37ma vez que el Kilauea ha expulsado lava desde diciembre pasado, cuando comenzó la erupción actual.

Desde principio de mes las autoridades están alerta ante los altos niveles de gas volcánico y un fenómeno llamado “cabello de Pele”, en el que hebras de vidrio volcánico “a menudo producidas por la actividad de fuentes de lava” son “transportadas a más de 10 millas (15 kilómetros) del respiradero”.

El Kilauea ha estado muy activo desde 1983 y entra en erupción con relativa regularidad.

Es uno de los seis volcanes activos ubicados en las islas hawaianas, que también incluyen al Mauna Loa, el volcán más grande del mundo.

El Kilauea se encuentra en la isla de Hawai.

Kilauea es mucho más pequeño que su vecino Mauna Loa, pero es mucho más activo y regularmente sorprende a los turistas que viajan en helicóptero para ver sus espectáculos al rojo vivo.

(con información de AP y AFP)