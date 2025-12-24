Estados Unidos

Erupción de Navidad: el volcán Kilauea expulsa impactantes fuentes de lava

Alertan que las nuevas explosiones han elevado fuentes de roca incandescente hasta una altura muy superior a las emanaciones previas, aunque la actividad permanece contenida dentro de la caldera del cráter

Guardar
El volcán Kilauea de Hawái entra en erupción en un espectáculo de fuego

La erupción intermitente que ha deslumbrado a residentes y visitantes en la isla Grande de Hawai durante casi un año se reanudó el martes cuando el volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura.

El flujo de roca fundida estaba confinado dentro de la caldera del cráter del Kilauea en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. No había viviendas en peligro.

Es la 37ma vez que el Kilauea ha expulsado lava desde diciembre pasado, cuando comenzó la erupción actual.

El volcán Kilauea formó fuentes
El volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura.

El último espectáculo de lava fue precedido por salpicaduras esporádicas y desbordamientos que comenzaron el viernes. Cada episodio eruptivo ha durado aproximadamente un día o menos. El volcán ha hecho una pausa de al menos unos días entre cada episodio.

En algunos casos, las torres de lava del Kilauea se han elevado tan alto como rascacielos. El volcán ha generado fuentes tan altas en parte porque el magma, que contiene gases que se liberan a medida que asciende, ha estado viajando a la superficie a través de conductos estrechos y en forma de tubo.

El Kilauea se encuentra en la isla de Hawai, la más grande del archipiélago hawaiano. Está a unas 200 millas (322 kilómetros) al sur de la ciudad más grande del estado, Honolulu, que se encuentra en Oahu.

Es la 37ma vez que
Es la 37ma vez que el Kilauea ha expulsado lava desde diciembre pasado, cuando comenzó la erupción actual.

Desde principio de mes las autoridades están alerta ante los altos niveles de gas volcánico y un fenómeno llamado “cabello de Pele”, en el que hebras de vidrio volcánico “a menudo producidas por la actividad de fuentes de lava” son “transportadas a más de 10 millas (15 kilómetros) del respiradero”.

El Kilauea ha estado muy activo desde 1983 y entra en erupción con relativa regularidad.

Es uno de los seis volcanes activos ubicados en las islas hawaianas, que también incluyen al Mauna Loa, el volcán más grande del mundo.

El Kilauea se encuentra en
El Kilauea se encuentra en la isla de Hawai.

Kilauea es mucho más pequeño que su vecino Mauna Loa, pero es mucho más activo y regularmente sorprende a los turistas que viajan en helicóptero para ver sus espectáculos al rojo vivo.

(con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

Kilaueavolcánerupción

Últimas Noticias

La policía de Yonkers incauta dos cocodrilos bebé en un apartamento de Nueva York

Las autoridades localizaron a los reptiles durante una operación por una detención no vinculada a fauna, procediendo a su traslado inmediato a un centro especializado y el poseedor enfrenta varias sanciones legales

La policía de Yonkers incauta

Los nombres más populares de bebés cambian en Nueva York

El listado anual presentado por autoridades locales indica que la preferencia de los padres en la ciudad varió respecto a años anteriores, posicionando ahora nuevas opciones al frente de las actas de nacimiento

Los nombres más populares de

La agenda festiva de diciembre impulsa la economía y la vida urbana en Nueva York

Los distintos eventos públicos, desde el encendido de luces hasta mercados y ferias en varios distritos, impulsan la economía local y favorecen la participación intergeneracional según datos de instituciones y testimonios de la ciudadanía

La agenda festiva de diciembre

Las microescapadas urbanas redefinen el descanso en Nueva York

El auge de las estancias breves en la propia ciudad responde a la búsqueda de bienestar entre los neoyorquinos, quienes optan por alternativas cercanas frente al alto costo, la inflación y la complejidad de los viajes tradicionales

Las microescapadas urbanas redefinen el

Trump afirmó que quien esté en desacuerdo con su administración “jamás será presidente” de la Reserva Federal de EEUU

El mensaje se difundió mientras el mandatario republicano continúa las deliberaciones para elegir a su candidato en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo de 2026

Trump afirmó que quien esté
DEPORTES
Dolor, dificultad para hablar y

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

TELESHOW
Wanda Nara viajó a Punta

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades turcas recuperaron la

Las autoridades turcas recuperaron la caja negra del avión estrellado que transportaba a un jefe militar libio

La masacre de Bondi Beach: las autoridades australianas tenían razones para estar más alerta ante la posible amenaza terrorista

El mosquito que transmite el dengue puede persistir todo el año en plásticos y macetas a la sombra

Uruguay: un colegio prohibió el celular a alumnos de 12 a 15 años y notó mejoras en la atención y la socialización

La comunidad cristiana de Siria recuerda en Navidad a las víctimas del ataque en la iglesia Mar Elías