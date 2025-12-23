La desaparición de una triatleta en el mar reaviva la preocupación por los ataques de tiburones en California

La desaparición de Erica Fox durante una travesía en aguas abiertas generó conmoción en la comunidad de Monterey y reabre el debate sobre la seguridad ante la presencia de tiburones en la costa californiana (Freepik)

El domingo 21 de diciembre, Erica Fox, triatleta de Estados Unidos de 55 años, desapareció mientras nadaba frente a Lovers Point, en Pacific Grove (California).

La principal hipótesis de las autoridades apunta a un ataque de tiburón, tras una operación de búsqueda que movilizó a distintos organismos de emergencia y generó alarma en la comunidad local, según informó Paris Match.

Testigos presenciaron una gran agitación en el agua y reportaron el avistamiento de un tiburón poco antes de que se perdiera el rastro de Fox, lo que incrementó la inquietud por la seguridad en la bahía de Monterey.

Operativo de búsqueda y testimonios clave

El incidente ocurrió durante una salida dominical de nado en aguas abiertas, organizada por el grupo Kelp Krawlers, cofundado por Fox hace más de 20 años y conformado por unas 15 personas experimentadas de la región.

La actividad comenzó a finales de la mañana, cuando los participantes ingresaron al mar desde Lovers Point Beach, con el objetivo de alcanzar una boya en la bahía.

Según los testimonios recogidos por las autoridades locales, citados por Paris Match, poco después del mediodía, observadores en tierra detectaron una gran salpicadura y movimientos inusuales a unos 100 metros de la orilla. En ese momento, varios testigos aseguraron haber visto un tiburón en la zona.

Un testigo relató a la policía que observó cómo un tiburón emergía del agua portando lo que parecía ser un cuerpo humano en la boca, para luego sumergirse sin volver a la superficie, según SFGATE y Christopher Sappey, oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos. Las autoridades aclararon que no existe evidencia concluyente que permita vincular de manera definitiva esta observación con la desaparición de Fox.

Tras la alerta, se solicitó el regreso inmediato de los nadadores, pero Fox no volvió a la playa junto al resto del grupo. Se desplegó una operación de búsqueda con la participación de la policía de Pacific Grove, la Guardia Costera de Estados Unidos —con estaciones de Monterey, San Francisco y el cuerpo auxiliar—, bomberos de Monterey y el equipo de buceo del sheriff del condado.

El operativo incluyó medios aéreos, marítimos, drones y buzos, abarcando más de 155,5 kilómetros y extendiéndose durante más de 15 horas, pero sin resultados positivos. El lunes 22 de diciembre por la noche, las autoridades suspendieron las labores activas de búsqueda.

Reacciones, antecedentes y medidas de prevención

Brian Anderson, portavoz de la policía de Pacific Grove, explicó que la principal línea de investigación apunta a la intervención de un tiburón, respaldada por los testimonios recabados. No obstante, la investigación sobre la desaparición de Fox continúa abierta y se mantienen otras hipótesis.

Fox, residente en el condado de Monterey, era una deportista experimentada y nadadora habitual en aguas abiertas, según relataron sus allegados. James Fox, padre de la atleta, expresó a medios estadounidenses el impacto emocional de la noticia: “Estoy en shock. Estoy bastante aturdido por todo esto, porque sucedió de manera inesperada”, según retomó Paris Match y NBC News. “Erica estaba haciendo algo que amaba profundamente, era su pasión. Simplemente le encantaba”, agregó.

“Era una persona ejemplar —no lo digo solo porque fuera mi hija, sino porque así era: maravillosa y solidaria”, añadió James Fox.

El jefe de bomberos de Monterey, Andrew Miller, transmitió sus condolencias a la familia y destacó la colaboración de las agencias y socorristas en el operativo: “Esta es una tragedia que se siente profundamente en nuestra comunidad. Agradecemos a quienes participaron en la búsqueda y ofrecieron su apoyo durante el incidente”.

Tras el suceso, las autoridades dispusieron el cierre temporal tanto de Lovers Point Beach como de otras playas cercanas, como McAbee y San Carlos, medida que se mantendrá hasta el martes 23 de diciembre. El área ya había sido escenario de incidentes con tiburones en el pasado, incluido uno en 2022 que no resultó fatal, lo que intensificó las preocupaciones sobre los riesgos asociados a las actividades acuáticas en la región.

Según la información recopilada en las primeras fases de la investigación, los relatos de testigos oientaron la hipótesis sobre la posible implicación de un tiburón, aunque las autoridades insisten en que todas las líneas siguen abiertas para esclarecer la desaparición de Erica Fox.