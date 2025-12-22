Wall Street cerró con ganancias en el inicio de una semana corta

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Las principales bolsas estadounidenses registraron un avance el lunes, en una jornada marcada por la proximidad de las vacaciones de Navidad y por el impulso de los valores tecnológicos. El repunte permitió que el S&P 500 y el Dow Jones se acercaran a menos de un 1% de sus máximos históricos de cierre alcanzados el 11 de diciembre. Prácticamente todos los once sectores que integran el S&P 500 mostraron avances durante la sesión, lo que consolidó el tono positivo en el mercado.

El movimiento alcista de las tecnológicas, iniciado a fines de la semana pasada, estuvo motivado por las previsiones optimistas de Micron Technology y por un informe favorable sobre la inflación en Estados Unidos.

Entre las compañías tecnológicas, las acciones de Nvidia destacaron al proporcionar el mayor impulso al S&P 500. De acuerdo con información de Reuters, la empresa notificó a sus clientes en China que tiene previsto comenzar a enviar sus chips de inteligencia artificial, considerados los segundos más potentes de su catálogo, antes del inicio de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, que tendrá lugar a mediados de febrero.

Micron Technology cerró la jornada con ganancias, al igual que otros fabricantes del sector de semiconductores. Según datos preliminares, el S&P 500 terminó el día con un alza de 43,45 puntos, un 0,64%, para alcanzar los 6.877,95 puntos. El Nasdaq Composite sumó 121,21 puntos, es decir, un 0,52%, hasta los 23.428,83, y el Dow Jones avanzó 222,65 puntos, un 0,46%, ubicándose en 48.357,54 unidades.

El optimismo vinculado a la inteligencia artificial, la solidez demostrada por la economía estadounidense y la expectativa de que se produzca una relajación en la política monetaria superaron el impacto de la preocupación por los aranceles estadounidenses. Estas tendencias han favorecido que los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos se encaminen a registrar su tercer año consecutivo de ganancias, con un crecimiento del 17% en el S&P 500 en lo que va del año.

La jornada estuvo caracterizada por un bajo volumen de operaciones, una tendencia que podría acentuarse conforme se aproximen los feriados. Los mercados bursátiles estadounidenses cerrarán el miércoles a las 18:00 GMT y permanecerán cerrados el jueves por la celebración de Navidad.

Las acciones europeas cotizan con pocos cambios

La Bolsa de Milán. REUTERS/Claudia Greco

Las acciones europeas mostraron escasa variación este lunes, con el sector de bebidas presionando a la baja el principal índice paneuropeo STOXX 600, mientras los inversores afrontaban una semana de actividad reducida por las festividades. El STOXX 600 cerró con un descenso del 0,09%, situándose en 586,99 puntos, y las principales plazas bursátiles de la región también retrocedieron: Londres cedió un 0,3% y Francia un 0,4%.

El comportamiento plano de la jornada contrasta con el avance de más del 1% registrado la semana pasada, tras la publicación de datos que mostraron una ralentización de la inflación en Estados Unidos. Ese dato reforzó las expectativas de próximos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo el costo del crédito y adoptó un tono más optimista sobre la economía de la zona euro.

Los analistas anticipan episodios de volatilidad en las próximas sesiones, motivados por la baja liquidez típica de una semana acortada por las vacaciones. Según Axel Rudolph, analista financiero senior de IG, el mercado está experimentando un reposicionamiento de fin de año, alejándose de sectores defensivos como consumo no cíclico, servicios públicos y sanidad, con una posible repatriación de fondos hacia el sector tecnológico, pero enfocado en Estados Unidos. Rudolph comentó para IG: “Todo el mundo parece centrarse ahora en el periodo festivo. Hay mucha menos liquidez, hay menos volumen de negociación”.

En cuanto al desempeño sectorial, la mayoría de los segmentos recortaron posiciones tras las fuertes ganancias de la sesión previa, destacando la caída de alimentación y bebidas. Las acciones de Diageo, el mayor grupo mundial de bebidas alcohólicas, descendieron un 3,7%, mientras que Pernod Ricard y Anheuser-Busch InBev bajaron un 2,9% y un 2,5%, respectivamente.

En el plano internacional, el Ministerio de Comercio chino impuso medidas antidumping a ciertas importaciones de la Unión Europea, lo que intensifica las tensiones comerciales entre Pekín y Bruselas. Esta medida se produce tras la decisión de la UE de aplicar aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China.

Por su parte, los sectores ligados a materias primas registraron avances: el índice de mineras subió cerca de un 1%, favorecido por el oro, que superó los 4.400 dólares la onza, y el cobre, que alcanzó un máximo histórico.

El sector bancario, que fue uno de los principales motores de las subidas de la semana pasada, se mantuvo prácticamente estable. Las acciones bancarias acumulan un avance superior al 65% en lo que va de año, consolidándose como uno de los segmentos más rentables del mercado. Analistas atribuyen este desempeño a un repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones, una regulación menos estricta y un entorno económico estable.

El índice STOXX 600 se encamina a cerrar su mejor año desde 2021, beneficiado por el descenso de las tasas de interés y la diversificación de las carteras de los inversores, quienes han reducido su exposición a las acciones tecnológicas estadounidenses de mayor valoración.

(Con información de Reuters)