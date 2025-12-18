Estos cinco estados de EEUU están bajo advertencia de tormenta invernal con ventiscas y nieve intensa

La tormenta invernal afecta a más de 15 millones de personas en el norte y oeste de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional. (AP Foto/Brooke Hess-Homeier)

Una tormenta invernal severa genera advertencias de ventisca, fuertes acumulaciones de nieve y restricciones de viaje en el norte y el oeste de Estados Unidos desde el 17 de diciembre, según autoridades meteorológicas federales. Millones de habitantes en estados como Montana, Dakota del Norte, Wyoming, Colorado e Idaho se ven afectados por ráfagas de viento de gran intensidad, temperaturas bajo cero y nevadas que complican la movilidad y el funcionamiento de servicios básicos, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El NWS confirmó que el evento climático, intensificado tras el paso de un río atmosférico por el noroeste estadounidense, provocó la emisión de múltiples avisos y alertas de emergencia, incluidas advertencias por ventisca y mensajes civiles urgentes. Según Newsweek y The Weather Channel, el fenómeno incluye ráfagas de viento superiores a 130 kilómetros por hora (más de 80 millas por hora) y riesgo de acumulaciones de nieve sobre los 60 centímetros (aproximadamente 24 pulgadas) en sectores montañosos.

La tormenta se produce en una temporada marcada por episodios climáticos extremos en América del Norte. Durante años recientes, sistemas similares generaron interrupciones masivas en rutas, afectaciones a infraestructuras y caídas prolongadas en la red eléctrica, conforme a registros de NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), subrayando la importancia de las actuales medidas preventivas y la respuesta institucional ante emergencias.

¿Qué estados de Estados Unidos están bajo advertencia por tormenta invernal?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias y vigilancias activas en una zona extensa del país. De acuerdo con mapas publicados por el organismo y reportajes de Newsweek, los estados más afectados son:

Montana

Dakota del Norte

Wyoming

Colorado

Idaho

Sectores del noroeste de Minnesota

La oficina regional del NWS en Bismarck, Dakota del Norte, informó que “las condiciones más severas se concentran en la mitad norte del estado, donde la visibilidad por ventisca puede descender a menos de 400 metros”, y recomendó restringir los traslados a situaciones exclusivamente de emergencia. En Montana y Wyoming se mantienen activas alertas de tormenta invernal y advertencias de temperaturas gélidas.

Las zonas bajo advertencia incluyen corredores viales, áreas urbanas, rurales y regiones de montaña. El NWS actualiza los mapas y alertas en su portal oficial.

Estados como Montana, Dakota del Norte, Wyoming, Colorado e Idaho enfrentan advertencias de ventisca y acumulaciones de nieve superiores a 60 centímetros. (EFE/MICHAEL REYNOLDS)

¿Qué condiciones meteorológicas excepcionales se registran durante la tormenta invernal?

Durante la actual tormenta, la intensidad de los vientos y la acumulación de nieve han generado condiciones catalogadas como ventisca, una situación que se caracteriza por visibilidad casi nula y ráfagas persistentes. Según The Weather Channel, se han reportado vientos persistentes de hasta 130 kilómetros por hora y, en algunas zonas altas, ráfagas superiores a los 160 kilómetros por hora (cerca de 100 millas por hora).

El NWS de Bismarck explicó en un comunicado que “las condiciones severas se extienden desde las primeras horas del miércoles y continuarán hasta la mañana del jueves, con la mayor peligrosidad prevista durante la noche y el amanecer”. El potencial de acumulación de nieve en regiones montañosas, como las Montañas Absaroka/Beartooth entre Montana y Wyoming, supera en algunos segmentos los 60 centímetros.

La combinación de viento y nieve reduce la visibilidad a menos de 400 metros durante horas prolongadas. Según la NOAA, estas cifras están entre las más altas registradas para la temporada invernal actual. En el área rural de Dakota del Norte y zonas expuestas de Idaho, las temperaturas descienden a valores inferiores a los -29 ℃ (-20 ℉) tras el paso de la tormenta, lo que agrava el riesgo para personas sin resguardo adecuado.

¿Cómo afectan la tormenta y el clima extremo al tránsito y los servicios?

La respuesta estatal y federal a la tormenta invernal involucra la implementación de cierres de rutas, suspensión de servicios y la limitación de actividades en exteriores. Las autoridades de Dakota del Norte, Montana y Minnesota restringieron la circulación en tramos carreteros clave y recomendaron a los residentes evitar cualquier viaje no esencial. La Patrulla Estatal de Dakota del Norte reforzó la presencia en rutas y ofrece apoyo a vehículos varados.

Newsweek recogió declaraciones institucionales que indican que “la nieve acumulada y el arrastre por viento complican el despeje de rutas y el mantenimiento de la red eléctrica”. Las licencias de conducir y servicios municipales enfrentan interrupciones en varias localidades de Wyoming y Colorado.

En centros urbanos de Montana y pueblos rurales de Idaho, las escuelas y edificios gubernamentales suspendieron actividades presenciales, esperando retomar operaciones después de que la tormenta haya amainado, de acuerdo con reportes de la agencia NOAA. El acceso a servicios de emergencia y salud permanece restringido en áreas costeras y pasos de montaña.

Las ráfagas de viento superan los 130 kilómetros por hora y las temperaturas descienden a menos de -29 ℃ en zonas rurales de Dakota del Norte e Idaho. (EFE/ Justin Lane)

¿Qué recomendaciones emiten el NWS y la NOAA para protegerse durante la tormenta?

El NWS emitió mensajes reiterativos a la población de las zonas afectadas señalando la importancia de abstenerse de viajar y de mantener un kit de suministros en el hogar, que incluya víveres, agua potable, medicamentos, abrigo y linternas con pilas de repuesto. Recomiendan asegurar puertas y ventanas ante el riesgo de caída de ramas y objetos proyectados por el viento.

El organismo federal advirtió: “Viajar durante condiciones de ventisca solo es recomendable por emergencia. Mantenerse al resguardo, seguir las comunicaciones oficiales y prestar atención a las actualizaciones del clima es fundamental”, se lee en un parte institucional del NWS difundido desde Missoula, Montana.

NOAA aconseja a quienes se encuentren en rutas o áreas rurales que identifiquen refugios cercanos, informen a familiares sobre su ubicación y eviten quedarse varados. En caso de corte de energía, recomiendan utilizar sistemas de calefacción alternativos y ventilar constantemente ambientes cerrados para prevenir intoxicaciones.

¿Qué impacto tiene la tormenta invernal sobre la población y la infraestructura?

La suma de viento, bajas temperaturas y nieve densa afecta a una población estimada de hasta 15 millones de personas en el norte y el oeste de Estados Unidos, según estimaciones de The Weather Channel. Los sectores más afectados pueden experimentar cortes eléctricos, daños en tendidos, caída de árboles y colapso temporal de infraestructuras sensibles a la acumulación de hielo y nieve.

En áreas rurales de Dakota del Norte, cooperativas eléctricas reportaron interrupciones en el suministro energético debido a la caída de postes, mientras equipos de emergencias trabajan en la restauración. En zonas urbanas existen reportes de colapso de techos ligeros y daño en instalaciones públicas, principalmente por acumulación de nieve húmeda.

El acceso a víveres y suministros se ve limitado en comunidades rurales, obligando a la activación de planes de contingencia y apertura de refugios temporales gestionados por autoridades estatales y organizaciones no gubernamentales, de acuerdo con datos del NWS y autoridades estatales.

Las autoridades estatales implementan cierres de rutas, suspensión de servicios y refuerzan la presencia policial en carreteras clave por el clima extremo. (AP Foto/Cara Anna)

¿Cuánto tiempo se espera que continúe la tormenta invernal y qué se prevé para los próximos días?

Las proyecciones meteorológicas anticipan que la tormenta invernal perderá intensidad paulatinamente durante el jueves 18 de diciembre. El NWS indica que el sistema migrará hacia el este, aunque se pueden mantener restos de niebla, heladas y temperaturas por debajo de cero en toda la región durante varios días más.

El saldo final puede incluir afectaciones adicionales en el Medio Oeste y potenciales alteraciones en operaciones aeroportuarias, líneas ferroviarias y suministros logísticos, de acuerdo con reportes monitoreados por The Weather Channel y NOAA. El monitoreo institucional continuará hasta que se restablezcan las condiciones normales en rutas y servicios esenciales.