Dos comerciantes de Boston fueron acusados de fraude con beneficios SNAP por más de 7 millones de dólares

Las autoridades federales acusan a dos comerciantes de Boston por fraude de más de USD 7 millones en beneficios SNAP. (United States District Court for the District of Massachusetts)

Dos propietarios de tiendas de conveniencia en Boston han sido acusados a nivel federal por presuntamente participar en un esquema de fraude del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que habría permitido el intercambio ilegal de beneficios de asistencia alimentaria por dinero en efectivo, con un monto total que supera los 7 millones de dólares.

La acusación, presentada por fiscales federales, indica que las operaciones fraudulentas se habrían desarrollado durante varios años en dos pequeños comercios ubicados en Blue Hill Avenue, en el barrio de Mattapan.

Según los registros judiciales, Antonio Bonheur, propietario de Jesula Variety Store, y Saul Alisme, responsable de Saul Mache Mixe Store, han sido acusados de fraude con cupones de alimentos tras una investigación que incluyó operaciones encubiertas y vigilancia intensiva.

El fraude consistía en cambiar directamente los beneficios de SNAP por dinero en efectivo

Jesula Variety Store canjeó más de USD 6,9 millones en beneficios SNAP entre 2021 y 2025, superando ampliamente a comercios similares. (REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo)

Los documentos judiciales detallan que, entre 2021 y 2025, la tienda de Bonheur habría canjeado más de 6,9 millones de dólares en beneficios SNAP, con una proporción significativa de transacciones superiores a 150 dólares.

En contraste, supermercados de tamaño y clasificación similar en el mismo código postal promediaron cerca de 16.000 dólares mensuales en canjes de SNAP, según la información recogida por PEOPLE.

El modus operandi, descrito en la declaración jurada del agente especial Todd Bucci de la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), consistía en el intercambio directo de beneficios SNAP por dinero en efectivo.

Agentes federales hicieron compras encubiertas para desenmascarar la red de fraude

Las operaciones encubiertas documentaron el intercambio de beneficios SNAP por dinero en efectivo y la venta de productos prohibidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre junio y octubre de 2025, agentes federales realizaron compras encubiertas en ambas tiendas, donde intercambiaron beneficios SNAP por efectivo mientras adquirían alimentos básicos.

En varias ocasiones, los productos supuestamente adquiridos estaban prohibidos por las normas del programa, como el alcohol. En una transacción específica, Bonheur habría cambiado 140 dólares en beneficios SNAP por 100 dólares en efectivo, incluyendo una bebida alcohólica de malta en la operación.

En otro caso, Alisme habría realizado una transacción similar por 120,55 dólares en beneficios a cambio de 100 dólares en efectivo, involucrando pequeñas cantidades de harina y productos donados.

Las pruebas incluyeron cámaras de vigilancia y la venta de productos donados

Las grabaciones de las cámaras de vigilancia captaron a los clientes saliendo con las manos vacías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también reveló la venta de productos donados conocidos como MannaPacks, fabricados por la organización Feed My Starving Children y destinados exclusivamente a la ayuda humanitaria internacional.

Los investigadores subrayaron que estos artículos nunca han estado autorizados para la venta minorista en Estados Unidos, y su presencia en los estantes de las tiendas reforzó las sospechas de fraude.

Las pruebas reunidas incluyeron grabaciones de cámaras de vigilancia que mostraban a clientes saliendo de las tiendas con las manos vacías o con bolsas pequeñas, pese a haber realizado transacciones de SNAP por cientos de dólares.

Durante varios días de vigilancia, los agentes no observaron a ningún cliente con compras que justificaran los montos cargados a sus tarjetas de beneficios.

Los acusados enfrentan cargos por fraude con cupones de alimentos

Los propietarios de Jesula Variety Store y Saul Mache Mixe Store enfrentan cargos por canjear fraudulentamente beneficios SNAP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Bonheur enfrenta una acusación adicional por haber solicitado fraudulentamente beneficios SNAP en 2022, al declarar que no tenía ingresos y omitir su condición de propietario de Jesula Variety Store. Según las autoridades, utilizó esos beneficios casi exclusivamente en su propio negocio, a pesar del elevado volumen de actividad SNAP registrado en la tienda.

Ambos acusados enfrentan actualmente un solo cargo de fraude con cupones de alimentos, relacionado con transacciones superiores a 100 dólares pero inferiores a 5.000 dólares.

Sin embargo, los investigadores sostienen que los delitos formalmente imputados representan solo una parte de la conducta presuntamente delictiva descrita en la declaración jurada. La investigación fue llevada a cabo de manera conjunta por la Oficina del Inspector General del USDA y el FBI, según la información proporcionada por PEOPLE.

Hasta el momento, los acusados no han presentado una declaración de culpabilidad y no se ha identificado a sus abogados. El proceso judicial sigue abierto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Massachusetts.