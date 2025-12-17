Estados Unidos

La Casa Blanca acusó al dictador Nicolás Maduro de haber “saqueado” la industria petrolera de Venezuela creada por Estados Unidos

El subjefe de Gabinete, Stephen Miller, afirmó que los bienes expropiados por régimen chavista se destinan a financiar actividades criminales, terrorismo y tráfico de drogas en la región

Stephen Miller, subjefe de Gabinete
Stephen Miller, subjefe de Gabinete presidencial, responde preguntas de la prensa en la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)

El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, defendió este miércoles la nueva escalada de presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela al afirmar que la industria petrolera del país sudamericano fue creada por capital y trabajo estadounidenses y que su nacionalización por parte del chavismo constituyó un “robo de dimensiones históricas”.

Sus declaraciones se produjeron tras la decisión del presidente Donald Trump de ordenar un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren o salgan de territorio venezolano.

Miller difundió su postura a través de la red social X, donde vinculó directamente la política petrolera chavista con actividades criminales que, según dijo, afectan la seguridad de Estados Unidos.

El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela”, escribió el funcionario.

Sostuvo, además, que la expropiación de esos activos fue “el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense” y aseguró que los recursos obtenidos habrían sido utilizados “para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas”.

El subjefe de Gabinete de
El subjefe de Gabinete de la casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que los bienes expropiados por régimen chavista se destinan a financiar actividades criminales, terrorismo y tráfico de drogas en la región (REUTERS)

El mensaje del asesor presidencial respaldó la decisión anunciada horas antes por Trump, quien comunicó la imposición de un bloqueo “total y completo” a los buques petroleros sancionados por Washington que operen en rutas vinculadas a Venezuela.

Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, dijo Trump este miércoles.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”. añadió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

Las afirmaciones de Miller también reavivaron el debate sobre el origen y la evolución de la industria petrolera venezolana. El sector fue nacionalizado en 1976, cuando el Estado asumió el control de la exploración y producción de hidrocarburos mediante la creación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Desde entonces, el petróleo se convirtió en el principal sostén de la economía nacional y en la mayor fuente de ingresos fiscales del país.

La industria petrolera de Venezuela
La industria petrolera de Venezuela fue nacionalizada en 1976, cuando el Estado asumió el control de la exploración y producción de hidrocarburos mediante la creación de Petróleos de Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

En 2007, el Gobierno de Hugo Chávez introdujo cambios adicionales al marco regulatorio, obligando a las empresas extranjeras a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o a retirarse del país. Estas decisiones marcaron un punto de inflexión en la relación entre Caracas y las compañías internacionales, incluidas firmas estadounidenses, y han sido citadas reiteradamente por Washington como parte del deterioro institucional y económico de Venezuela.

Miller presentó la nacionalización y las reformas posteriores como actos ilegítimos con consecuencias directas para Estados Unidos. En su publicación, sostuvo que los activos petroleros venezolanos fueron “saqueados” y luego utilizados para sostener redes criminales transnacionales.

Estas acusaciones se alinean con el discurso de la Casa Blanca, que en los últimos años ha señalado al régimen de Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico y otras economías ilícitas, acusaciones que Caracas ha rechazado de forma sistemática.

La postura del subjefe de Gabinete se produce en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El Gobierno de Trump ha destacado operativos navales destinados a interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas y ha defendido estas acciones como parte de una estrategia de seguridad regional. La reciente incautación de un petrolero sancionado que transportaba crudo venezolano reforzó la señal de que Washington está dispuesto a aplicar medidas más estrictas contra el comercio energético del país sudamericano.

Donald Trump ordenó un bloqueo
Donald Trump ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela (AP foto/Alex Brandon)

Desde la Casa Blanca no se ha precisado cuántos buques podrían verse afectados por el bloqueo ni el impacto exacto que tendrá sobre las exportaciones venezolanas. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han indicado que la medida busca limitar las fuentes de financiamiento del dictador Maduro y reforzar el cumplimiento de las sanciones vigentes.

El régimen venezolano ha respondido en ocasiones anteriores calificando este tipo de acciones como ilegales y como una violación de su soberanía, además de negar cualquier relación con actividades terroristas o de narcotráfico.

Pese a la tensión, empresas estadounidenses como Chevron continúan operando en Venezuela bajo licencias específicas otorgadas por el Departamento del Tesoro.

(Con información de EFE)

