Estados Unidos

Wall Street cayó tras datos mixtos sobre la economía de Estados Unidos

Tras un máximo de tres semanas, las acciones europeas cerraron a la baja

Operadores trabajan en el parqué
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Los principales índices de Wall Street registraron movimientos dispares el martes, con el Nasdaq cerrando en terreno positivo, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones terminaron la jornada con descensos afectados principalmente por las caídas en los valores del sector sanitario y energético. Los mercados estuvieron marcados por la cautela de los inversores, que analizaron los recientes datos económicos en busca de señales sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó un repunte en el crecimiento del empleo durante noviembre, luego de que las nóminas no agrícolas se contrajeran en octubre a raíz de recortes en el gasto público. La tasa de desempleo, sin embargo, se ubicó en 4,6% en noviembre, reflejando un debilitamiento del mercado laboral en un entorno de incertidumbre económica vinculado a la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

Estos datos proporcionaron un panorama más claro sobre la situación laboral, después de que el cierre parcial del Gobierno impidiera a los inversores y a las autoridades de la Fed contar con cifras oficiales en semanas previas. Las autoridades monetarias reconocieron los signos de debilitamiento del empleo cuando la Fed redujo las tasas de interés la semana pasada.

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, el S&P 500 disminuyó 16,42 puntos, o un 0,24%, hasta 6.800,09 puntos; el Nasdaq Composite sumó 54,05 puntos, equivalentes a un 0,23%, concluyendo en 23.111,46 unidades; mientras que el Dow Jones perdió 302,67 puntos, o un 0,63%, finalizando en 48.113,89 puntos.

El sector salud influyó negativamente en el comportamiento del mercado, en particular por la caída de Pfizer, luego de que la farmacéutica anticipara un año 2026 complicado debido a una disminución de las ventas de sus productos relacionados con la COVID-19 y una reducción en sus márgenes de beneficio.

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq operaron cerca de sus mínimos de tres semanas, en medio de una prolongada incertidumbre sobre eventuales recortes de tasas y el impacto de las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas en el ánimo de los inversores.

Acciones europeas cierran a la baja

Un gráfico del índice alemán
Un gráfico del índice alemán DAX se ve en la bolsa de Fráncfort, Alemania. REUTERS/personal

Las acciones europeas retrocedieron el martes, después de que los inversores evaluaran los datos económicos de Estados Unidos y Europa, así como novedades geopolíticas relevantes. El índice paneuropeo STOXX 600 descendió un 0,4%, situándose en 580,08 puntos y revirtiendo parte de las ganancias obtenidas el lunes, cuando registró su mayor subida en casi tres semanas.

La mayoría de las principales bolsas de la región finalizaron en terreno negativo. Los índices de referencia de Londres y Alemania cedieron un 0,6% cada uno. Entre los factores de presión, los últimos datos del índice de gestores de compras (PMI), recopilados por S&P Global, mostraron una desaceleración del crecimiento del sector privado en Alemania por segundo mes consecutivo durante diciembre. Una estimación preliminar para Francia también arrojó un crecimiento apenas apreciable.

Las empresas de defensa lideraron las caídas sectoriales tras las garantías de seguridad brindadas por Estados Unidos a Kiev, similares a las de la OTAN, y los informes sobre avances en las negociaciones europeas para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Entre las compañías afectadas sobresalieron Rheinmetall, que bajó un 4,6%, Hensoldt con un descenso del 3,7% y Leonardo con una caída del 4%. Además, el índice más amplio .SXPARO bajó un 1,8%, lo que representó su mayor disminución diaria en más de dos semanas.

El sector energético también operó a la baja: el índice .SXEP cayó un 1,9% acompañado de un descenso en los precios del petróleo. En contraste, las aerolíneas easyJet y Lufthansa avanzaron un 3,2% y un 1,3% respectivamente.

Entre los pocos sectores en positivo, los servicios financieros destacaron con un alza del 1,2%. Las acciones de UBS subieron un 3,8% después de que BofA Global Research modificara su recomendación a “comprar” desde “neutral”.

En el sector tecnológico, las preocupaciones sobre la valoración continuaron pesando. Las acciones de ASML descendieron un 2,4% y las de SAP retrocedieron un 1,4%.

(Con información de Reuters)

