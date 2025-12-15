Se revelaron las identidades de los dos estudiantes muertos durante el tiroteo en Brown University

Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov fueron las víctimas mortales del tiroteo en la Brown University el sábado 13 de diciembre. (LinkedIn/GoFundMe)

La comunidad de Brown University permanece conmocionada tras el tiroteo ocurrido el sábado 13 de diciembre en el edificio de ingeniería Barus & Holley, donde dos estudiantes, Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, murieron y otras nueve personas resultaron heridas.

Mientras las autoridades intensifican la búsqueda del responsable, la universidad ha suspendido todas las clases y exámenes presenciales, y ha pedido a sus estudiantes y personal que mantengan la vigilancia en el campus, según informó la propia institución en un comunicado recogido por BBC News.

El ataque, que se produjo durante la realización de exámenes finales, ha obligado a reubicar a unos 2.000 estudiantes en lugares seguros y ha dejado áreas del campus restringidas mientras continúan las investigaciones policiales.

En la noche del domingo, la comunidad universitaria y local se reunió en una vigilia a la luz de las velas para rendir homenaje a las víctimas, según reportó NBC Boston. El evento, originalmente programado como una ceremonia de encendido de árbol y menorá, se transformó en un acto de duelo y solidaridad.

El tiroteo en Brown University eleva a 389 los ataques masivos en Estados Unidos en lo que va del año, según Gun Violence Archive. (REUTERS/Taylor Coester)

El alcalde de Providence, Brett Smiley, relató que visitó a los heridos y a sus familias en el hospital, y expresó sentirse “abrumado por su coraje, esperanza y gratitud”, según declaraciones recogidas por BBC News. De los nueve heridos, uno permanece en estado crítico, siete se encuentran estables y uno ya fue dado de alta, detalló el propio Smiley.

Las víctimas mortales

La identidad y las historias personales de las víctimas han generado una ola de condolencias y homenajes. Ella Cook, estudiante originaria de Alabama y vicepresidenta de los College Republicans en Brown, fue recordada como una “luz brillante” tanto en la universidad como en su comunidad religiosa.

El reverendo Craig Smalley, de la Cathedral Church of the Advent en Birmingham, la describió durante el servicio dominical como “increíblemente generosa, fiel y una luz tremenda”, según ABC News.

Martin Bertao, presidente de College Republicans of America, destacó su “corazón valiente y bondadoso” y su dedicación a sus compañeros. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó en redes sociales: “no hay palabras. Pienso en su familia y amigos, especialmente en sus padres. Que Dios los bendiga”.

El tiroteo en Brown University dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos durante exámenes finales en el campus. (REUTERS/Taylor Coester)

Por su parte, Mukhammad Aziz Umurzokov, estudiante de origen uzbeko, aspiraba a convertirse en neurocirujano, motivado por una compleja cirugía cerebral que enfrentó a los diez años, según relató su tía a NBC News.

Su familia lo describió como “el más bondadoso” y “modelo a seguir”, y su hermana Samira Umurzokova escribió en la campaña de GoFundMe: “siempre tendía la mano a quien lo necesitaba sin dudarlo, y era la persona más generosa que conocíamos”. La recaudación, destinada a cubrir los gastos familiares y a donaciones benéficas, ha superado los 190.000 dólares de un objetivo de 200.000 dólares, según The Independent.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán calificó la pérdida como “un duro golpe para todos nosotros” y confirmó que colabora con las autoridades estadounidenses. El embajador de Estados Unidos en Uzbekistán, Jonathan Henick, manifestó: “extendemos nuestras sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de estudios de Umurzokov y lamentamos la pérdida de su brillante futuro”.

Las autoridades intensifican la búsqueda del responsable del ataque en el edificio de ingeniería Barus & Holley de Brown University. (Oficial de Información Pública de Providence/REUTERS)

La presidenta de Brown University, Christina H. Paxson, calificó el día como “profundamente trágico” para la universidad y la comunidad, y aseguró que las familias de las víctimas reciben apoyo institucional. “No hay palabras suficientes de consuelo para quienes pierden a un hijo, pero haremos todo lo posible”, afirmó Paxson en un comunicado difundido por BBC News.

Sigue la búsqueda del tirador

La investigación sigue abierta y las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para obtener grabaciones de video que permitan identificar al autor del ataque. El jefe de la policía de Providence, Oscar Perez, explicó en rueda de prensa que el individuo inicialmente detenido no coincidía con la persona captada por las cámaras de seguridad, vestida completamente de negro y alejándose del lugar de los hechos.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, afirmó que “no había base” para mantener a esa persona bajo custodia y que las pruebas “apuntan ahora en otra dirección”, según declaraciones recogidas por BBC News. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que la agencia “mantendrá una campaña ininterrumpida hasta que se haga justicia”.

El ataque eleva a 389 el número de tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va del año, según el Gun Violence Archive, que define estos incidentes como aquellos con al menos cuatro víctimas, excluyendo al atacante.