Estados Unidos

Mujer arrestada tras salir de un hospital psiquiátrico y apuñalar a otra en el baño de un Macy’s en Nueva York

Un informe de la fiscalía señaló que la mujer, liberada horas antes de un centro de salud mental, adquirió el arma en la tienda y atacó a una visitante que cambiaba a su hijo en el sanitario

Kerri Aherne, recién dada de
Kerri Aherne, recién dada de alta de un hospital psiquiátrico, fue arrestada tras apuñalar a una turista en Macy's de Nueva York. (Angelina Katsanis/AFP)

Kerri Aherne, una mujer de 43 años originaria de Massachusetts, fue arrestada el 11 de diciembre tras presuntamente apuñalar a una turista en el baño de la tienda insignia de Macy’s en Herald Square, Nueva York.

El ataque ocurrió solo horas después de que Aherne fuera dada de alta tras un año de internamiento en un pabellón psiquiátrico de Manhattan.

La víctima, una mujer de 39 años empleada del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, resultó herida mientras cambiaba a su bebé, quien no sufrió lesiones.

La mujer compró un cuchillo en la tienda después de ser dada de alta de un hospital psiquiátrico

La agresora compró el cuchillo
La agresora compró el cuchillo en la tienda Macy's poco antes de atacar a la víctima en el baño del séptimo piso. (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Según los detalles aportados por la fiscalía y citados por People, Aherne compró un cuchillo en la propia tienda Macy’s antes de dirigirse al baño del séptimo piso, donde buscó a una persona al azar para atacar.

El fiscal adjunto de distrito de Manhattan, Paul Barker, declaró ante el tribunal que la acusada actuó bajo la influencia de voces en su cabeza que le ordenaban matar a alguien, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, ella misma sería asesinada.

Este episodio se produjo el mismo día en que Aherne fue dada de alta del centro psiquiátrico, tras un año de internamiento.

El historial de Aherne incluye antecedentes judiciales y psiquiátricos

Aherne ya había sido arrestada
Aherne ya había sido arrestada en 2018 por amenazas contra la senadora Elizabeth Warren y fue declarada incapacitada en 2019. (Imagen ilustrativa Infobae)

En 2018, fue arrestada en Massachusetts por publicar amenazas en Facebook contra la senadora Elizabeth Warren.

Al año siguiente, un tribunal la declaró incapacitada, designando a su madre y hermana como tutoras legales y estableciendo un plan de tratamiento judicial que incluía la administración de medicamentos para la esquizofrenia.

De acuerdo con documentos judiciales citados por People, durante el verano de 2024, Aherne abandonó Massachusetts en un Uber mientras se encontraba fuera del hospital con una licencia temporal, manifestando su rechazo a continuar en centros psiquiátricos y su preferencia por la prisión.

La víctima fue identificada como funcionaria en Los Ángeles

La víctima, empleada del Departamento
La víctima, empleada del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, sufrió varias puñaladas mientras cambiaba a su bebé, quien resultó ileso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, durante la investigación del caso, la víctima del ataque, fue identificada como una turista californiana y funcionaria del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, la cuál, sufrió varias puñaladas en la espalda y una herida en el brazo izquierdo.

La mujer herida, fue trasladada a un hospital y recibió el alta médica el viernes posterior al incidente. El esposo de la víctima declaró a People que su esposa “está mejor” tras el suceso. Además, el bebé, que cayó al suelo durante el ataque, resultó ileso.

La mujer fue acusada de intento de asesinato y otros cargos

Kerri Aherne enfrenta cargos de
Kerri Aherne enfrenta cargos de intento de asesinato, agresión y posesión criminal de un arma, según la policía de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, en la audiencia judicial celebrada el 12 de diciembre, Aherne fue acusada de intento de asesinato, dos cargos de agresión, posesión criminal de un arma y poner en peligro el bienestar de un menor. El tribunal determinó su detención sin derecho a fianza, y la próxima comparecencia está programada para el 17 de diciembre.

Durante su intervención en el tribunal, la acusada expresó su desconfianza hacia el sistema de salud mental, asegurando que no recibió la ayuda necesaria durante su estancia en el centro psiquiátrico y reiteró su negativa a regresar a un hospital.

