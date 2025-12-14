El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal en varios estados de EEUU

El Servicio Meteorológico Nacional emite advertencias de tormenta invernal para varias regiones de Estados Unidos por intensas nevadas y vientos. (AP Foto/Mic Smith)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos ha emitido advertencias de tormenta invernal para amplias zonas del país, anticipando acumulaciones de nieve de hasta 38 centímetros (15 pulgadas) y vientos intensos que podrían dificultar la movilidad y poner en riesgo la seguridad de la población.

Según información recogida por Newsweek, las alertas afectan a regiones de Pensilvania, Virginia Occidental, Nueva Jersey, Maryland y Alaska, donde las autoridades han instado a la ciudadanía a extremar precauciones y a seguir las recomendaciones oficiales durante el periodo comprendido entre la noche del sábado y la mañana del lunes.

El alcance de la advertencia abarca tanto áreas urbanas como rurales, con previsiones de condiciones meteorológicas adversas que podrían impactar la vida cotidiana de millones de personas.

El oeste de Pensilvania y el norte de Virginia Occidental se encuentran localidades más expuestas

Pensilvania, Virginia Occidental, Nueva Jersey y Maryland se encuentran entre los estados más afectados por la tormenta de nieve. (Virginia Department of Transportation/Handout via REUTERS)

El NWS ha subrayado la importancia de prepararse ante la posibilidad de nevadas intensas y ráfagas de viento que, en algunos casos, podrían superar los 72 kilómetros por hora (45 millas por hora).

En el oeste de Pensilvania y el norte de Virginia Occidental, localidades como Ambridge, Beaver Falls, Lower Burrell, Weirton, Moundsville, Fairmont y Donegal se encuentran entre las más expuestas, con pronósticos de hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve y vientos sostenidos de 56 a 72 kilómetros por hora (35 a 45 millas por hora) hasta el domingo, extendiéndose en ciertos puntos hasta la madrugada del lunes.

En Nueva Jersey la acumulación de nieve ha llegado hasta los 15 centímetros

En Nueva Jersey, la acumulación de nieve de hasta 15 centímetros complica los desplazamientos y obliga a extremar precauciones viales. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Otras zonas del centro, sureste, sur y oeste de Virginia Occidental, incluidas Hurricane, Point Pleasant y Teays Valley, podrían registrar acumulaciones menores, en torno a 5 centímetros (2 pulgadas) para la tarde del domingo.

En Nueva Jersey, el NWS prevé que las regiones central, norte y sur experimenten entre 10 y 15 centímetros (4 a 6 pulgadas) de nieve hasta el domingo por la tarde, lo que, según Newsweek, complicará gravemente los desplazamientos y hará que viajar resulte muy difícil.

En Maryland, las advertencias han sido más extremas

Las ventiscas y la baja visibilidad en Maryland dificultan la circulación en la I-68 y la US-40, especialmente en Big Savage Mountain. (Tim Pruss, via X@MyDronePro/via REUTERS)

El oeste del condado de Garrett, en Maryland, podría recibir entre 10 y 20 centímetros de nieve, con máximos de hasta 25 centímetros en el extremo occidental, acompañados de ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían generar ventiscas y reducir la visibilidad a unos 400 metros, especialmente en tramos de la I-68 y la US-40 al oeste de Big Savage Mountain, dificultando la circulación y aumentando el riesgo de accidentes.

Los vientos en Alaska podrían alcanzar hasta los 97 kilómetros por hora

Alaska enfrenta acumulaciones de hasta 38 centímetros de nieve y ráfagas de viento de 97 km/h, según el NWS local. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En Alaska, la ciudad de Hyder se prepara para recibir entre 28 y 36 centímetros (11 a 14 pulgadas) de nieve desde la noche del sábado hasta el lunes por la mañana. Además, la isla del Almirantazgo, el este de la isla Chichagof y la ciudad y distrito de Juneau podrían acumular hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve, con vientos de hasta 97 kilómetros por hora (60 millas por hora) en el centro de Juneau.

El distrito de Petersburg, el oeste de la isla Kupreanof y la isla Kuiu también se encuentran bajo advertencia, con previsiones de entre 20 y 38 centímetros (8 a 15 pulgadas) de nieve y vientos de 64 kilómetros por hora (40 mph) hasta el lunes.

Las autoridades han emitido recomendaciones específicas para la población en las zonas afectadas

Las autoridades recomiendan permanecer en interiores y extremar precauciones ante el riesgo de hipotermia y congelación por la tormenta invernal. (Pam Panchak/Pittsburgh Post-Gazette via AP)

El NWS de Pittsburgh aconsejó: “Se insta a las personas a permanecer en interiores hasta que las condiciones mejoren. Si deben salir, vístanse con varias capas. Varias capas de ropa les mantendrán más abrigados que un solo abrigo grueso. Cubran la piel expuesta para reducir el riesgo de congelación o hipotermia. Guantes, bufanda y gorro les evitarán perder calor corporal”, según declaraciones recogidas por Newsweek.

Por su parte, el NWS de Virginia Occidental recomendó considerar la posibilidad de posponer cualquier viaje y, en caso de ser imprescindible desplazarse, llevar una linterna adicional, comida y agua en el vehículo. Además, sugirió consultar el estado de las carreteras llamando al 511 o accediendo a los portales de tráfico estatales.

En Alaska, el NWS advirtió que “viajar será muy difícil y se desaconseja a menos que sea una emergencia”, una recomendación que refuerza la gravedad de la situación en esa región.