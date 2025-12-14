Donald Trump repudió el tiroteo que dejó dos muertos y nueve heridos en un campus universitario de Rhode Island: “Es terrible”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Casa Blanca tras el tiroteo en Rhode Island (REUTERS/Aaron Schwartz)

Un ataque armado sacudió este sábado la Universidad de Brown, en pleno periodo de exámenes finales, dejando un saldo de dos personas muertas y al menos nueve heridas de gravedad, además de una novena víctima con heridas menos severas. Por este tiroteo mortal, el presidente estadounidense Donald Trump brindó sus condolencias hacia los familiares de las víctimas y pidió rezar por los heridos.

“Me han informado detalladamente sobre la situación en la Universidad Brown. Es terrible”, comenzó en su comentario el mandatario frente a periodistas. “Ahora mismo, solo podemos orar por las víctimas y por quienes resultaron gravemente heridos”, solicitó ante las cámaras que grabaron la angustia del republicano.

A su vez, mencionó que su administración continuará siguiendo los hechos en Rhode Island desde cerca: “Les informaremos todo lo que suceda... Es una lastima, una lastima. Simplemente orar”.

El hecho, que tuvo lugar en el edificio de ingeniería del campus, mantiene movilizadas a las fuerzas policiales y de emergencia mientras continúa activa la búsqueda del responsable.

Las autoridades informaron que el sospechoso es un hombre de entre 30 y 40 años, vestido completamente de negro y, según testigos, posiblemente usando una máscara gris de camuflaje. De acuerdo con la policía, el atacante abrió fuego dentro de un aula y fue visto por última vez saliendo apresuradamente del edificio.

Fuerte despliegue policial tras un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown en Rhode Island

Aunque inicialmente se informó sobre la detención de un individuo, más tarde se descartó su implicación y el tirador sigue prófugo.

El ataque desató escenas de pánico entre los estudiantes, quienes escucharon los disparos y buscaron refugio mientras se activaban las alertas de emergencia y helicópteros sobrevolaban la zona.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, relató que al percibir los estallidos huyó a otro edificio y se mantuvo resguardada junto a otros compañeros, en medio de la incertidumbre.

Inmediatamente se dispuso el cierre de la zona y se desplegó un amplio operativo con más de un centenar de bomberos, socorristas y ambulancias. El alcalde Brett Smiley se refirió al hecho como una tragedia para la ciudad y pidió acompañar a las familias de las víctimas.

El gobernador Dan McKee calificó lo sucedido como “impensable” y resaltó que su oficina ya está en contacto con la Casa Blanca.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, confirmó que, según la información preliminar, la mayoría de las víctimas son estudiantes. Se espera la identificación definitiva de todos los afectados en las próximas horas, mientras peritos y policías continúan relevando el lugar del ataque y revisando el sistema informático que activó las alertas en el campus.

Agentes de la localidad Providence vigilan la zona después de que la Universidad de Brown fuera cerrada en medio de informes de un tiroteo en el campus (REUTERS/Taylor Coester)

Erci Adams, alcalde de Nueva York, hizo uso de sus redes sociales para enviar un mensaje por el tiroteo: “Rezo por todas las víctimas de este trágico ataque. La policía de Nueva York está coordinando con sus homólogos de Rhode Island”.

Y agregó: “En Nueva York estamos desplegando recursos adicionales en las universidades locales como medida de precaución, aunque por el momento no hay información que sugiera una conexión con nuestra ciudad”.

El primer aviso de la emergencia se emitió cerca de las 17:00 hora local (22:00 GMT), lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad en la Universidad de Brown. En la alerta enviada, la institución instruyó a los estudiantes y al personal a “cerrar las puertas, silenciar los teléfonos y permanecer ocultos hasta nuevo aviso”, reforzando las indicaciones de seguridad: “CORRAN si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN como último recurso, tomen medidas para protegerse”.

Las autoridades instaron a los vecinos de la zona a mantenerse a resguardo (AP/Mark Stockwell)

El hecho ocurre en un momento clave, a días de finalizar el semestre académico y a las puertas de las fiestas navideñas. Las autoridades mantienen las medidas de seguridad y solicitaron a la población y la comunidad estudiantil que no se desplacen hasta que se esclarezca la situación.

(Con información de AP)