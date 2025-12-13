“Zootopia 2″ supera los mil millones en tiempo récord y lidera la taquilla mundial

Zootopia 2 supera los mil millones de dólares en taquilla mundial en solo 17 días, marcando un récord para el cine animado. (Disney)

La película “Zootopia 2” superó los mil millones de dólares en recaudación mundial en tan solo 17 días desde su estreno, consolidándose como el estreno animado más rápido en alcanzar esta cifra, según publicó Deadline. El logro impacta la industria global del cine y refuerza la posición de Walt Disney Animation Studios en el sector, marcando un precedente financiero y estratégico para las producciones animadas con clasificación PG.

De acuerdo con Deadline y fuentes oficiales de Disney, la secuela acumuló 986,1 millones de dólares en la taquilla global hasta el jueves anterior al anuncio, con 232,7 millones provenientes del mercado nacional y 753,4 millones del internacional. “Zootopia 2” se convierte así en la segunda película estrenada en 2025 que supera los mil millones de dólares en recaudación, después de “Lilo y Stitch” del mismo estudio. El título iguala el ritmo de recaudación de destacados éxitos previos e inaugura una secuencia de lanzamientos consecutivos millonarios para Disney Animation.

Este resultado también dinamiza el consumo digital, pues la compañía reporta más de 725 millones de horas visualizadas entre la secuela y productos asociados como “Zootopia+” en la plataforma Disney+, según cifras oficiales.

¿Cuánto recaudó Zootopia 2 en cada país?

Zootopia 2 registró distintas cifras en sus mercados principales, de acuerdo con los montos reportados por Deadline y datos de la propia Disney. Las recaudaciones destacadas por país son las siguientes:

China : 447,2 millones de dólares

Estados Unidos : 232,7 millones de dólares

Francia : 29,6 millones de dólares

Corea del Sur : 28,5 millones de dólares

México : 20,9 millones de dólares

Alemania: 17,7 millones de dólares

La suma internacional relevante permitió que “Zootopia 2” se colocara como la segunda película animada no local más taquillera de todos los tiempos en China, solo detrás de “Avengers: Endgame”, también distribuida por Walt Disney Studios. En los restantes mercados extranjeros, la secuela se consolidó entre los estrenos más exitosos del año en el segmento animado.

La secuela de Disney se convierte en el estreno animado más rápido en alcanzar la cifra de mil millones de dólares a nivel global. (© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved)

¿Por qué es relevante el récord de Zootopia 2 en el mercado global?

Zootopia 2 se transformó en la animación de Hollywood que alcanzó con mayor rapidez la marca de mil millones de dólares, en apenas 17 días desde su estreno internacional, según Deadline. El desempeño financiero establece un nuevo estándar en el rubro y sitúa a Walt Disney Animation Studios como el primer estudio que logra dos lanzamientos consecutivos que cruzan la barrera de los mil millones, después del estreno de “Moana 2” el año anterior.

Según el estudio, desde 2013 la compañía suma cinco títulos animados con ingresos globales sobre este umbral: “Frozen”, “Frozen 2”, “Moana 2”, “Zootopia” y “Zootopia 2”. El éxito de la franquicia fortalece la estrategia de internacionalización del catálogo de animación de la empresa, con impacto sostenido tanto en cartelera como en plataformas digitales como Disney+.

¿Cómo fue el desempeño de Zootopia 2 durante su estreno?

“Zootopia 2” debutó el 26 de noviembre de 2025 con una recaudación global inicial de 559,5 millones de dólares durante sus primeros cinco días de exhibición. Según cifras de Deadline y comunicados de Disney, el film alcanzó el mayor estreno mundial de animación y obtuvo la calificación de audiencia más alta del año en Rotten Tomatoes (96%), así como una nota A en CinemaScore.

En China, la película experimentó el mayor lanzamiento para una animación no local, con 272 millones de dólares solo en el primer fin de semana. El estudio detalló que el ritmo de crecimiento posicionó a la secuela como la película animada extranjera más taquillera en cinco días en ese país.

“Todos en Disney Animation pusimos todo nuestro corazón, alma y pasión en esta película para contar una historia llena de alegría, imaginación y una reflexión increíble”, declaró Jared Bush, director creativo del estudio, en un comunicado reproducido por Deadline. El directivo destacó que “este hito significa muchísimo para nosotros, porque, sobre todo, significa que el público viene a los cines para compartir la experiencia de ver esta película en pantalla grande”.

Zootopia 2 registra el mayor estreno mundial de animación y obtiene la calificación de audiencia más alta del año en Rotten Tomatoes. (© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved)

¿Qué lugares ocupan otras producciones de Disney en el ranking histórico?

De acuerdo con el recuento de Deadline, el fenómeno de Zootopia 2 ocurre en un contexto donde la compañía ha ocupado los primeros puestos de recaudación animada durante la última década. Desde 2013, los títulos Frozen, Frozen 2, Moana 2, Zootopia y Zootopia 2 han rebasado la marca de los mil millones de dólares.

El informe agrega que este récord también representa la consolidación de Walt Disney Animation Studios como la productora con mayor frecuencia de lanzamientos millonarios en el segmento familiar, ampliando la brecha con otros estudios internacionales que han incidido en el mercado animado tradicionalmente.

En China, solo “Avengers: Endgame” se posiciona por delante de “Zootopia 2” en la historia de recaudaciones para filmes no locales, de acuerdo con el análisis de Deadline y datos de Disney Studios.

¿Cómo impacta este resultado en las plataformas digitales?

El éxito en las salas de cine tuvo correlato en el consumo digital, con récords de visualización para la franquicia en Disney+. Datos oficiales de la compañía consignan que “Zootopia” y la serie “Zootopia+” totalizaron más de 725 millones de horas reproducidas en todo el mundo hasta la fecha del anuncio. El crecimiento en plataformas refuerza la tendencia de expansión de la saga más allá del circuito tradicional de exhibición y anticipa nuevos desarrollos relacionados con el universo de la película.

El optimismo por el fenómeno de audiencia digital fue sostenido por el propio estudio en sucesivos reportes públicos. Además, diversas asociaciones de exhibidores vinculadas a Disney remarcaron que la performance de la secuela incide de manera directa en la producción de contenidos y el diseño de futuras estrategias de programación.

El éxito de Zootopia 2 impulsa el consumo digital, con más de 725 millones de horas visualizadas en Disney+ y productos asociados. (© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved)

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

Con su consagración como la película animada que más rápido superó los mil millones, Zootopia 2 afianza la posición de Disney en ambos frentes: el de la exhibición cinematográfica internacional y el de las plataformas de streaming. El éxito sostenido del título perfila a la saga para posibles expansiones en distintos formatos y nuevos lanzamientos derivados.

En términos de industria, los analistas citados por Deadline anticipan que estos resultados afianzan la planificación de futuras franquicias animadas globales, donde China y otros mercados asiáticos figuran como clave para alcanzar altos umbrales de recaudación. Para los espectadores, este tipo de cifras indica la continuidad de ofertas similares en los años siguientes tanto en cine como en los servicios de transmisión por suscripción.