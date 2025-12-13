Estados Unidos

Fuerte despliegue policial por un tiroteo en un campus universitario de Rhode Island: reportan múltiples heridos

La Universidad de Brown ordenó a estudiantes y personal mantenerse resguardados hasta nuevo aviso. La Policía comunicó que “varias personas” habían recibido disparos y que el sospechoso está prófugo

Fuerte despliegue policial tras un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown en Rhode Island

Un tiroteo se reportó este sábado en el campus de la Universidad de Brown, una institución de la Ivy League ubicada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos.

En una alerta de emergencia, la universidad informó sobre una situación con un tirador activo cerca del edificio Barus and Holley, indicando que tanto la Policía de Brown como la Policía de Providence acudieron al lugar.

La Policía de Providence comunicó a través de su cuenta oficial en X que “varias personas” habían recibido disparos en las inmediaciones de la Universidad de Brown y confirmó que la investigación permanecía en curso.

El presidente de EEUU, Donald Trump, también informó que el FBI se encontraba en el lugar de los hechos. “¡Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!”, escribió en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Las autoridades desplegaron un amplio
Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad tras el tiroteo (AP Photo/Jen McDermott)

La Universidad de Brown instó a través de su comunicado a que las personas permanecieran en resguardo, solicitando que cerraran sus puertas, silenciaran sus teléfonos y se mantuvieran fuera de la vista hasta nuevo aviso.

Erci Adams, alcalde de Nueva York, también utilizó sus redes sociales para expresarse sobre lo sucedido: “Rezo por todas las víctimas de este trágico ataque. La policía de Nueva York está coordinando con sus homólogos de Rhode Island”.

Y agregó: “En Nueva York estamos desplegando recursos adicionales en las universidades locales como medida de precaución, aunque por el momento no hay información que sugiera una conexión con nuestra ciudad”.

La casa de estudios alberga cerca de 11.000 estudiantes en su campus principal, situado en las inmediaciones de la ciudad de Boston.

Agentes policiales y servicios médicos
Agentes policiales y servicios médicos permanecen apostados en el campus de la Universidad de Brown tras la alerta por un tirador activo

La situación generó confusión, ya que la universidad informó inicialmente a la comunidad que un sospechoso había sido detenido. Sin embargo, aproximadamente una hora después, la dirección de la casa de estudios rectificó su mensaje y confirmó: “La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos”.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no confirmaron si hubo personas heridas ni víctimas mortales como consecuencia del incidente. La universidad señaló que “hay servicios médicos de emergencia en el lugar”, en coordinación con “múltiples agencias policiales en el lugar”.

El primer aviso de la emergencia fue emitido cerca de las 17:00 hora local (22:00 GMT), lo que llevó a la aplicación inmediata de los protocolos de seguridad del campus. En el mensaje enviado a los alumnos, la universidad instó a que “cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso”, reiterando las instrucciones de seguridad: “CORRAN si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN como último recurso, tomen medidas para protegerse”.

La comunidad universitaria de Providence
La comunidad universitaria de Providence recibió instrucciones de refugiarse mientras la policía buscaba al sospechoso del tiroteo cerca del edificio Barus & Holley

El incidente tuvo lugar cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que aloja la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física de la universidad. De acuerdo con el sitio web institucional, en ese edificio funcionan 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios. Sobre la magnitud de la universidad, señaló la propia casa de estudios que cuenta con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y poco más de 3.000 de posgrado.

Consultada por la prensa, Kristy DosReis, directora de información pública de la ciudad, admitió que “los oficiales todavía están recopilando información de la escena activa”.

Las autoridades instaron a los
Las autoridades instaron a los vecinos de la zona a mantenerse a resguardo (AP Foto/Mark Stockwell)

Imágenes difundidas por la cadena CNN mostraron a estudiantes dentro de las aulas de uno de los edificios del campus refugiándose juntos, algunos realizando llamadas telefónicas mientras observaban desde las ventanas el aumento de la presencia de vehículos de emergencias médicas, bomberos y patrullas policiales en el exterior.

Testigos contaron a la prensa local que vieron más de una docena de vehículos de emergencia acudir rápidamente al lugar del tiroteo. Indicaron que personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al menos a una persona y trasladó a otras dos en camillas.

(Con información de AFP, AP y EFE)

