El alcalde Zohran Mamdani impulsa eventos gratuitos del Mundial 2026 en toda Nueva York

Las autoridades de Nueva York organizan eventos gratuitos de la Copa Mundial FIFA 2026 en los cinco distritos, con actividades para toda la comunidad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El anuncio oficial de las autoridades de Nueva York marca un hito para la ciudad: por primera vez, se desplegarán eventos gratuitos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los cinco distritos, con proyecciones en vivo, actividades culturales y apoyo a pequeños comercios locales durante 39 días consecutivos.

La programación, impulsada por la alcaldía y el Comité Organizador NYNJ 2026, contempla fan zones en ubicaciones como el USTA Billie Jean King National Tennis Center en Queens, Rockefeller Center en Manhattan, Bronx Terminal Market, Brooklyn Bridge Park y Staten Island University Hospital Community Park.

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Cada sede ofrecerá programación diaria y acceso libre a los partidos, permitiendo que miles de neoyorquinos vivan el torneo global sin costo, en diferentes puntos de la ciudad.

Las fan zones funcionarán en fechas escalonadas: en Queens, del 11 al 27 de junio; en Manhattan, del 6 al 19 de julio; en el Bronx, los días 13 y 14 de junio; en Brooklyn, del 13 de junio al 19 de julio; y en Staten Island, del 29 de junio al 2 de julio.

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El calendario cubre tanto la fase de grupos como las rondas decisivas, con actividades a lo largo de más de un mes en todos los distritos.

Fan zones abiertas ofrecerán proyecciones en vivo de partidos en lugares emblemáticos como el USTA Billie Jean King Center y el Rockefeller Center (REUTERS/Shannon Stapleton)

El alcance de los eventos y su impacto en la ciudad

Las autoridades esperan que los fan events gratuitos en los cinco distritos posicionen a Nueva York como uno de los principales puntos de encuentro para aficionados del fútbol en Estados Unidos.

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El alcalde Zohran Kwame Mamdani afirmó que el objetivo es que la Copa Mundial “pertenezca a los neoyorquinos”, llevando la experiencia más allá de los estadios y garantizando el acceso a todos los barrios.

La gobernadora Kathy Hochul señaló que “estas actividades gratuitas acercan la emoción del torneo a cada comunidad” y propician la participación de los negocios locales en la celebración mundialista.

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El modelo busca responder a críticas de ediciones anteriores, en las que las oportunidades económicas y de celebración no alcanzaban a todos los residentes, según explicó la vicealcaldesa para Justicia Económica, Julie Su.

El Comité Organizador subrayó que se trata de “una de las celebraciones de aficionados más grandes del país”, diseñadas para “ser asequibles, accesibles y auténticamente neoyorquinas”, según el CEO Alex Lasry.

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La ciudad de Nueva York celebrará la Copa Mundial 2026 con 39 días consecutivos de actividades deportivas, culturales y de apoyo a pequeños comercios (REUTERS/Shannon Stapleton)

La cooperación entre el gobierno municipal y el estatal apunta a que tanto visitantes como residentes se beneficien de la propuesta.

Fan zones: programación y legado en cada distrito

En Staten Island, la sede contará con mejoras como un nuevo marcador LED y luminarias, resultado de la inversión conjunta del Ayuntamiento y el Comité Organizador.

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Estas instalaciones, según la presidenta interina de la Corporación para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC), Jeanny Pak, “beneficiarán al estadio y a la comunidad más allá de la Copa Mundial”.

El Bronx Terminal Market y Brooklyn Bridge Park figuran entre los espacios seleccionados para las zonas de aficionados, donde se organizarán actividades culturales y proyecciones de partidos.

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Líderes locales, incluido el presidente del distrito de Brooklyn y miembros de la Asamblea, celebraron que el acceso y la equidad sean principios rectores del proyecto.

Las sedes estarán abiertas a todo público, con experiencias interactivas y actividades para diversas edades y procedencias.

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Los responsables subrayaron que la meta es que cada vecindario tenga la oportunidad de participar y compartir la pasión por el fútbol durante el Mundial.

El Comité Organizador NYNJ 2026 y el gobierno municipal esperan que los eventos gratuitos posicionen a Nueva York como epicentro del fandom futbolístico en Estados Unidos

Un evento pensado para toda la comunidad

La programación específica, así como los nombres de artistas y socios participantes, se anunciarán próximamente en el sitio oficial del evento.

Nueva York se prepara para recibir a millones de visitantes y residentes, con una oferta sin precedentes de eventos gratuitos que transformarán los barrios en centros de celebración futbolística.

Quienes deseen asistir podrán consultar información actualizada en nynjfwc26.com, donde se publicarán novedades y detalles logísticos en las próximas semanas.

Así, el Mundial de 2026 busca dejar una huella de inclusión y comunidad en la ciudad, extendiendo el espíritu del torneo más allá de los estadios y las grandes avenidas.