Plataformas, IA y redes sociales: cómo la hiperconectividad definió a la generación Z en 2025

La hiperconectividad define a la generación Z en 2025, con el 97% de los adolescentes estadounidenses conectados a internet a diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de las ocho de la mañana, un adolescente promedio en Estados Unidos ya ha recorrido parte del entorno digital. Al sonar el despertador a las 6:45, muchos dedican cerca de una hora previa a la escuela interactuando con videos en YouTube —la plataforma más popular, utilizada por casi todos— y explorando TikTok. Según el Pew Research Center, 1 de cada 5 adolescentes afirma estar “casi siempre” conectado a alguna de estas dos aplicaciones.

El liderazgo de YouTube queda reflejado en sus cifras: cerca del 90% de los adolescentes reporta haber utilizado la plataforma, superando a TikTok, que destaca por su alta presencia diaria, ya que 6 de cada 10 adolescentes acceden todos los días.

YouTube lidera como la plataforma más popular entre adolescentes, con un 90% de uso y tres cuartas partes conectándose cada día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instagram y Snapchat completan el grupo de plataformas principales, pero con porcentajes diarios algo menores (alrededor del 55% y 46%, respectivamente).

Inteligencia artificial y nuevas herramientas

El entorno digital adolescente en 2025 va más allá de los videos virales. El 64% de los jóvenes utiliza chatbots de inteligencia artificial; cerca de tres de cada 10 interactúan con ellos a diario. ChatGPT lidera este segmento, con casi 6 de cada 10 adolescentes que ya han probado la plataforma, superando a alternativas como Gemini, Meta AI, Copilot o Character.ai

El 64% de los adolescentes en Estados Unidos utiliza chatbots de inteligencia artificial, siendo ChatGPT la opción preferida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 97% de los adolescentes asegura conectarse a internet a diario y 4 de cada 10 permanece en línea casi de manera continua. Entre el desayuno y el recreo, plataformas y chatbots compiten por su atención, y para muchos ya no existe una clara frontera entre lo digital y lo presencial. “No distinguir la vida real de la virtual” se ha convertido en rasgo identitario de esta generación, resalta el informe.

Brecha digital, desigualdad e identidades

La brecha digital persiste, marcada por matices sociales y económicos que influyen en el acceso y frecuencia de uso. Aunque YouTube es la plataforma más transversal —usada por cerca del 90% y con tres cuartas partes conectándose diariamente—, no hay diferencias significativas entre géneros ni edades, lo que la consolida como espacio común.

TikTok ocupa el segundo lugar en intensidad, con un 61% de uso diario y un 21% declara estar “casi siempre” conectado. Instagram y Snapchat les siguen, con un 55% y 46% de uso diario respectivamente. Facebook (20%), WhatsApp (24%), Reddit y X (ex Twitter) resultan menos relevantes para los adolescentes.

La brecha digital persiste y el ingreso familiar condiciona el acceso a plataformas y chatbots entre los adolescentes estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas distinciones surgen por género: las chicas prefieren Snapchat e Instagram (61% frente al 49% de los chicos en el primer caso), mientras que los chicos recurren con más frecuencia a YouTube y Reddit.

La edad también incide: los jóvenes de 15 a 17 años superan a los de 13 y 14 años en casi todas las plataformas, con la excepción de YouTube, donde la diferencia desaparece. El 75% de los mayores utiliza Instagram, mientras que solo el 44% de los menores lo hace, y la conexión “casi constante” es superior en el grupo mayor (43%) frente al menor (34%).

El ingreso familiar condiciona el acceso: los adolescentes de hogares con ingresos bajos o medios utilizan TikTok y Facebook en mayor proporción que quienes provienen de hogares con ingresos altos. En familias con ingresos inferiores a USD 30.000 anuales, el 46% de los adolescentes emplea Facebook, cifra que baja al 27% en hogares con ingresos superiores a USD 75.000.

El uso de Facebook y WhatsApp disminuye entre adolescentes, mientras que YouTube y TikTok dominan la escena digital juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preferencias por chatbots también reflejan desigualdad: el 66% de adolescentes en hogares de mayores ingresos los utiliza, frente al 56% en hogares menos acomodados. ChatGPT es más frecuente en los grupos de mayores ingresos (62%) que en los de ingresos bajos y medios (52%). Character.ai, por el contrario, destaca en hogares menos favorecidos.

Transformación digital y nuevas tendencias

Destaca el fenómeno de la conexión permanente: el 40% de adolescentes estadounidenses afirma estar casi siempre en línea. Esta cifra representa un salto digital evidente respecto a la década anterior, ya que en 2014-15, solo 1 de cada 4 jóvenes en Estados Unidos reportaba este comportamiento.

De este modo, la hiperconectividad se instala entre los jóvenes, quienes integran la inteligencia artificial y las plataformas audiovisuales como parte de su identidad.

La transformación digital y la integración de inteligencia artificial marcan una diferencia estructural entre la generación Z y la anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital no se limita a más tiempo frente a la pantalla, sino que implica cambios profundos en las plataformas elegidas. En 2014-15, Facebook era la red principal (71% de uso), mientras que actualmente solo el 31% se conecta allí. YouTube y TikTok dominan tanto en usuarios como en la intensidad del uso.

Sumado a esto, el uso sistemático de inteligencia artificial crea una diferencia estructural respecto a la generación anterior.

En 2014-15, los chatbots eran una rareza; hoy, el 64% de los adolescentes en Estados Unidos los utiliza y casi tres de cada diez lo hacen diariamente. El informe de Pew Research Center indica que la adopción tecnológica veloz mantiene a los adolescentes como líderes en la transformación digital, marcando el ritmo de cada nueva tendencia.