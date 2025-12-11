Wall Street cerró con resultados dispares: el Dow Jones subió y el Nasdaq retrocedió por presión en el sector tecnológico (AP/Richard Drew)

Wall Street terminó la sesión de este jueves con resultados dispares, aunque el Dow Jones de Industriales logró un nuevo máximo intradía impulsado por la reacción del mercado al más reciente recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice avanzó con solidez al cierre, mientras que el comportamiento del sector tecnológico arrastró al Nasdaq y moderó el desempeño del S&P 500.

La Reserva Federal redujo el miércoles el tipo de referencia a un rango entre 3,5% y 3,75%, en línea con lo que anticipaban los analistas. La decisión coincidió con señales de que el ciclo expansivo podría estar entrando en una fase de pausa.

En su conferencia, el presidente del banco central, Jerome Powell, afirmó: “Consideramos apropiado ajustar la tasa para apoyar las condiciones financieras, pero seguiremos evaluando cuidadosamente la evolución de la economía”.

El nuevo recorte generó expectativas moderadas sobre el rumbo de la política monetaria para 2026. El analista Tom Essaye, del Sevens Report, señaló en su informe diario que el ajuste “no implica un giro positivo sostenido”, debido a que el propio organismo anticipó que los recortes se detendrán por ahora.

La decisión de la Reserva Federal de ajustar nuevamente el costo del crédito reconfiguró el flujo de capitales y elevó la demanda por acciones tradicionales (REUTERS/Brendan McDermid)

Según Essaye, “el próximo año iniciará sin un apoyo adicional hacia las acciones”, lo que limita la posibilidad de un impulso continuo en los mercados.

El especialista también subrayó que la votación interna del Comité Federal de Mercado Abierto no fue unánime. “Hubo varios desacuerdos entre los miembros”, indicó, y consideró que el debate interno podría mantenerse cuando asuma un nuevo presidente con un perfil más moderado.

El comportamiento de los índices reflejó esta combinación de expectativas y cautela. El Dow Jones avanzó impulsado por movimientos sectoriales y por la salida de capitales de compañías tecnológicas. CNBC reportó que los inversores trasladaron parte de sus posiciones hacia empresas vinculadas a un crecimiento económico más estable, una dinámica que favoreció especialmente a firmas de servicios y consumo.

El movimiento de rotación se acentuó tras la fuerte caída de Oracle. La empresa tecnológica perdió más del 10% después de publicar resultados trimestrales que no alcanzaron las previsiones del mercado.

La compañía informó ingresos y proyecciones más débiles en un entorno marcado por la creciente presión sobre los modelos de negocio vinculados a la inteligencia artificial.

En las últimas semanas, analistas han advertido sobre la posibilidad de expectativas infladas en torno a la industria, lo que ha provocado mayor sensibilidad frente a cualquier señal de desaceleración.

La debilidad en tecnología contrastó con el buen desempeño de compañías de pagos y servicios financieros. Visa repuntó alrededor de 6% después de que Bank of America revisara su recomendación desde “neutral” a “comprar”.

En su nota a clientes, el banco afirmó: “La compañía mantiene fundamentos sólidos y está bien posicionada para beneficiarse del consumo en Estados Unidos”. Esa mejora contribuyó a fortalecer al Dow Jones y compensó parte de la presión que llegó desde el sector tecnológico.

Mientras tanto, otros mercados también reflejaron la percepción de incertidumbre global. El precio del petróleo intermedio de Texas retrocedió más de 1%, hasta ubicarse cerca de los 57 dólares por barril. Los operadores siguieron enfocándose en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, así como en las tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas, factores que influyen en las expectativas sobre la oferta y la demanda de energía.

