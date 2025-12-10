Donald Trump anunció que Estados Unidos confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la Guardia Costera confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela en medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de ​​hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa.

“Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.

La administración Trump acusa al dictador venezolano de encabezar redes de narcotráfico y, desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

El propio Trump ha advertido que “pronto” podrían iniciar ataques dentro del territorio venezolano.

La operación de este miércoles estuvo liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos y contó con apoyo de la Marina, según declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato a la agencia Bloomberg. El funcionario explicó que la acción se realizó bajo autoridad de las leyes estadounidenses de aplicación del orden, sin detallar más sobre la identidad del buque o el destino de su tripulación.

La noticia de la incautación fue anticipada por Bloomberg, medio que citó a fuentes familiarizadas con el operativo para confirmar que se trataba de un petrolero sancionado previamente por Washington y ubicado frente a las costas venezolanas. Este tipo de acciones representa un endurecimiento de la estrategia estadounidense para aislar financieramente al régimen de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en tribunales estadounidenses.

El embargo y la presión sobre el sector petrolero venezolano limitan fuertemente la capacidad de exportación del país sudamericano, que cuenta con las mayores reservas comprobadas de crudo en el mundo pero vende la mayor parte de su producción —alrededor de 1 millón de barriles diarios— a refinerías chinas y otros compradores a precios reducidos, dada la vigencia de las sanciones sobre la petrolera estatal PDVSA.

El modus operandi habitual para sacar el crudo venezolano al exterior, según reportó Bloomberg, involucra una compleja red de intermediarios y empresas fantasma, muchas de ellas inscritas en territorios de baja transparencia. Estos actores utilizan “petroleros fantasma”, embarcaciones que navegan sin señalización o cambian de nombre para evadir los sistemas internacionales de rastreo, transfiriendo la carga en alta mar para dificultar su seguimiento y rastreo.

El anuncio estadounidense de la incautación ocurre en la misma jornada en que la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, tenía programada una aparición pública en Oslo, capital de Noruega. Machado no pudo asistir inicialmente a la ceremonia pero aseguró que viajaría a la ciudad europea en las siguientes horas, según informaron medios venezolanos.

Desde el inicio de su mandato, la administración de Trump ha intensificado la presión diplomática, económica y militar contra el régimen de Maduro. Washington acusa al dictador venezolano de encabezar una estructura criminal transnacional centrada en el llamado “Cartel de los Soles”, declarado por las autoridades estadounidenses como organización terrorista. Maduro ha rechazado enérgicamente estas acusaciones y sostiene que se trata de un intento de Estados Unidos de propiciar un cambio de régimen y controlar los recursos petroleros venezolanos.

En este contexto, Trump declaró a Politico que los “días de Maduro están contados” y no descartó la posibilidad de una invasión terrestre estadounidense en Venezuela. El propio presidente estadounidense ha señalado que “pronto” habrá ataques dentro del territorio venezolano, aunque no ofreció detalles sobre ubicaciones ni plazos.

Durante los últimos meses, la presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental se ha reforzado, marcando el despliegue más grande en la región en décadas. Las fuerzas estadounidenses han destruido más de veinte embarcaciones señaladas por tráfico de drogas y han causado la muerte de al menos 87 tripulantes, según reportaron Bloomberg y Politico. La situación ha generado una respuesta de Caracas, donde el régimen convocó a la ciudadanía a integrarse en milicias populares y el ejército venezolano realizó la jura de 5.600 nuevos efectivos, en palabras de Maduro recogidas por medios venezolanos.

Las sanciones estadounidenses han impactado con fuerza en las operaciones de PDVSA, aunque la corporación estadounidense Chevron Corp. sigue presente en el país bajo licencia especial del Departamento del Tesoro. Esta excepción, negociada en procesos previos, permite a Chevron exportar crudo venezolano, generando controversia sobre el papel de la petrolera como fuente de ingresos adicionales para el gobierno de Maduro.

La incautación del petrolero podría agravar aún más las dificultades para la exportación de crudo, ya que otros operadores marítimos podrían mostrarse reacios a transportar petróleo venezolano ante el riesgo de acciones judiciales o decomisos por parte de Estados Unidos.

