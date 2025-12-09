Estados Unidos

Vórtice polar provocará descensos inusuales de temperaturas en Florida y el sur de Estados Unidos

Las autoridades meteorológicas han advertido sobre una ola de frío inusual que afecta a varias regiones, generando riesgos para la infraestructura, la vegetación y la demanda energética en los estados afectados

Guardar
El debilitamiento del vórtice polar
El debilitamiento del vórtice polar provoca una ola de frío inusual en Florida y el sur de Estados Unidos. (REUTERS/Lucas Jackson)

El debilitamiento del vórtice polar ha permitido que una masa de aire ártico descienda hasta el sur de Estados Unidos, provocando un descenso inusual de las temperaturas en Florida y otros estados del sur durante la segunda semana de diciembre.

Este fenómeno, que según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y medios meteorológicos especializados suele mantenerse confinado en las regiones polares, ha generado una serie de olas de frío que, además de afectar la vida cotidiana, incrementan la demanda energética y plantean riesgos para la infraestructura y la vegetación local.

De acuerdo con los pronósticos citados por Newsweek, el NWS en Jacksonville emitió un aviso de heladas para varios condados del norte de Florida, vigente desde las 15:00 horas hasta las 8:00 horas de la mañana (hora del este) del miércoles 10 de diciembre.

Condados de Florida en los que se esperan temperaturas de hasta 0°C

El Servicio Meteorológico Nacional emite
El Servicio Meteorológico Nacional emite aviso de heladas para varios condados del norte de Florida por temperaturas cercanas a 0 °C. (REUTERS/Brian Snyder)

El aviso abarca los condados de Suwannee, Baker, Union, Hamilton oriental y occidental, así como Columbia norte, sureste y suroeste. Se prevén temperaturas de hasta 0 °C (33 °F), lo que eleva el riesgo de heladas y daños a cultivos y plantas vulnerables.

El NWS recomendó a los residentes proteger la vegetación sensible y tomar precauciones durante el periodo de advertencia.

La meteoróloga Paige Klingler, del NWS, explicó a Newsweek que, aunque no es raro que el norte de Florida registre heladas en esta época, las temperaturas actuales son más bajas de lo habitual. Normalmente, las mínimas rondan los 4 °C, pero los pronósticos anticipan valores inferiores, especialmente en las zonas más septentrionales del estado.

Otras ciudades también se verán afectadas por el descenso de temperaturas

Ciudades como Tallahassee y Jacksonville
Ciudades como Tallahassee y Jacksonville registran mínimas históricas, con valores inferiores a los habituales para diciembre. (AP Photo/John Minchillo)

De acuerdo con la información publicada por el medio Newsweek, en ciudades como Tallahassee, se esperan mínimas de 37 grados Fahrenheit (alrededor de 3 °C), mientras que Jacksonville podría registrar temperaturas cercanas a los 4 °C.

Las localidades del Panhandle podrían experimentar mínimas nocturnas de entre -6 y -1 °C (20 y 30 °F), sobre todo al norte de la Interestatal 10. Incluso el centro y sur de Florida, aunque menos afectados, verán descensos notables, con Orlando alcanzando mínimas próximas a los 9 °C (49 °F), aunque sin llegar a los umbrales típicos de heladas.

En los próximos días se esperan hasta tres olas de frío intenso

Se pronostican al menos tres
Se pronostican al menos tres olas de frío intenso entre el 10 y el 19 de diciembre en Florida, el Medio Oeste y la Costa Este. (EFE/ Angel Colmenares)

Los meteorólogos prevén al menos dos o tres olas adicionales de frío intenso entre el 10 y el 19 de diciembre, que impactarán no solo en Florida, sino también en el Medio Oeste y la Costa Este.

Este patrón invernal podría traer consigo condiciones de viaje peligrosas y nuevos desafíos para la infraestructura, según los expertos consultados por Newsweek. Además, se espera la llegada de otro frente frío el fin de semana siguiente, lo que podría provocar más episodios de heladas o incluso congelaciones, especialmente en el norte de Florida.

El NWS y los especialistas recomiendan a los viajeros y residentes mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos, ya que la trayectoria de las tormentas y la duración de las olas de frío aún presentan incertidumbre. Existe la posibilidad de que las temperaturas desciendan aún más, por lo que se aconseja adoptar medidas de preparación ante este brote de aire ártico.

Temas Relacionados

Vórtice PolarFloridaFrío ExtremoTemperaturas bajasestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El FBI busca a una mujer de 73 años que se hizo pasar por heredera de una famosa familia y estafó a bancos de EEUU

El bureau de investigaciones asegura que Mary Carole McDonnell podría encontrarse en Dubái, tras huir de Estados Unidos para evitar ser detenida

El FBI busca a una

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un estudiante muerto y otro herido

El ataque registrado frente a una residencia estudiantil en Frankfort llevó al cierre temporal del campus. La autoridades confirmaron la detención de un sospechoso

Un tiroteo en la Universidad

Wall Street cerró en terreno mixto a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés

El comportamiento de los principales índices reflejó la incertidumbre de los inversores ante posibles cambios en la política monetaria de Estados Unidos

Wall Street cerró en terreno

El premio mayor del Powerball alcanzó los 930 millones de dólares, el tercer gran bote de lotería en lo que va del 2025

La última vez que el bote fue adjudicado ocurrió en septiembre, cuando dos boletos vendidos en Missouri y Texas compartieron un premio de 1.787 millones de dólares

El premio mayor del Powerball

Hermanos gemelos fueron arrestados por publicar amenazas terroristas contra funcionarios del gobierno de EEUU

Las publicaciones en la red social X, atribuidas a los hermanos Roman-Flores, incluían amenazas explícitas de tortura y asesinato contra la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin y agentes del ICE

Hermanos gemelos fueron arrestados por
DEPORTES
Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

Un accidente, los alerones del “futuro”, los autos “mula” y la joya que sorprendió: las perlitas de los tests de F1 en Abu Dhabi

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

TELESHOW
Stefi Roitman contó cuál es

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador regula el uso de

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

La Justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a varios allegados por los sobornos del caso Sinohydro

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

Parpadeo y concentración: cómo detectar el esfuerzo cognitivo a través de los ojos, según un estudio

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa