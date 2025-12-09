Vórtice polar provocará descensos inusuales de temperaturas en Florida y el sur de Estados Unidos

El debilitamiento del vórtice polar provoca una ola de frío inusual en Florida y el sur de Estados Unidos. (REUTERS/Lucas Jackson)

El debilitamiento del vórtice polar ha permitido que una masa de aire ártico descienda hasta el sur de Estados Unidos, provocando un descenso inusual de las temperaturas en Florida y otros estados del sur durante la segunda semana de diciembre.

Este fenómeno, que según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y medios meteorológicos especializados suele mantenerse confinado en las regiones polares, ha generado una serie de olas de frío que, además de afectar la vida cotidiana, incrementan la demanda energética y plantean riesgos para la infraestructura y la vegetación local.

De acuerdo con los pronósticos citados por Newsweek, el NWS en Jacksonville emitió un aviso de heladas para varios condados del norte de Florida, vigente desde las 15:00 horas hasta las 8:00 horas de la mañana (hora del este) del miércoles 10 de diciembre.

Condados de Florida en los que se esperan temperaturas de hasta 0°C

El Servicio Meteorológico Nacional emite aviso de heladas para varios condados del norte de Florida por temperaturas cercanas a 0 °C. (REUTERS/Brian Snyder)

El aviso abarca los condados de Suwannee, Baker, Union, Hamilton oriental y occidental, así como Columbia norte, sureste y suroeste. Se prevén temperaturas de hasta 0 °C (33 °F), lo que eleva el riesgo de heladas y daños a cultivos y plantas vulnerables.

El NWS recomendó a los residentes proteger la vegetación sensible y tomar precauciones durante el periodo de advertencia.

La meteoróloga Paige Klingler, del NWS, explicó a Newsweek que, aunque no es raro que el norte de Florida registre heladas en esta época, las temperaturas actuales son más bajas de lo habitual. Normalmente, las mínimas rondan los 4 °C, pero los pronósticos anticipan valores inferiores, especialmente en las zonas más septentrionales del estado.

Otras ciudades también se verán afectadas por el descenso de temperaturas

Ciudades como Tallahassee y Jacksonville registran mínimas históricas, con valores inferiores a los habituales para diciembre. (AP Photo/John Minchillo)

De acuerdo con la información publicada por el medio Newsweek, en ciudades como Tallahassee, se esperan mínimas de 37 grados Fahrenheit (alrededor de 3 °C), mientras que Jacksonville podría registrar temperaturas cercanas a los 4 °C.

Las localidades del Panhandle podrían experimentar mínimas nocturnas de entre -6 y -1 °C (20 y 30 °F), sobre todo al norte de la Interestatal 10. Incluso el centro y sur de Florida, aunque menos afectados, verán descensos notables, con Orlando alcanzando mínimas próximas a los 9 °C (49 °F), aunque sin llegar a los umbrales típicos de heladas.

En los próximos días se esperan hasta tres olas de frío intenso

Se pronostican al menos tres olas de frío intenso entre el 10 y el 19 de diciembre en Florida, el Medio Oeste y la Costa Este. (EFE/ Angel Colmenares)

Los meteorólogos prevén al menos dos o tres olas adicionales de frío intenso entre el 10 y el 19 de diciembre, que impactarán no solo en Florida, sino también en el Medio Oeste y la Costa Este.

Este patrón invernal podría traer consigo condiciones de viaje peligrosas y nuevos desafíos para la infraestructura, según los expertos consultados por Newsweek. Además, se espera la llegada de otro frente frío el fin de semana siguiente, lo que podría provocar más episodios de heladas o incluso congelaciones, especialmente en el norte de Florida.

El NWS y los especialistas recomiendan a los viajeros y residentes mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos, ya que la trayectoria de las tormentas y la duración de las olas de frío aún presentan incertidumbre. Existe la posibilidad de que las temperaturas desciendan aún más, por lo que se aconseja adoptar medidas de preparación ante este brote de aire ártico.