Estados Unidos

Madre y abuela arrestadas tras el hallazgo de una niña de 2 años caminando sola en un bosque en Texas

Un operativo se desplegó luego de que una menor fuera encontrada en condiciones de riesgo, lo que llevó a la captura de dos familiares por presunta negligencia y obstrucción en la investigación de protección infantil

Una niña de dos años
Una niña de dos años fue hallada descalza y sola en un bosque de San Antonio, Texas, con temperaturas de 4 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del viernes, una niña de dos años fue hallada descalza y sola en un bosque de San Antonio, Texas, mientras las temperaturas rondaban los 4 °C, lo que representaba un riesgo grave para su vida, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar.

El hallazgo desencadenó la detención de su madre, Haley Peoples, y de su abuela, Rebecca Kelly, quienes enfrentan cargos relacionados con el abandono y la interferencia en una investigación de abuso infantil.

De acuerdo con el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar (BCSO), la intervención policial comenzó tras la alerta de un vecino que, al revisar las imágenes de su cámara de vigilancia alrededor de las 6:00 horas (hora local), observó a la menor deambulando sola y vestida únicamente con un vestido, sin calzado, a las 3:00 horas de la madurada.

La mujer encontró a la niña sin avisar a las autoridades mientras una búsqueda estaba en marcha

La madre de la menor
La madre de la menor no notificó a las autoridades durante varias horas, a pesar de haber encontrado a su hija fuera de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina del sheriff subrayó la gravedad de la situación: “Con temperaturas de alrededor de 4 grados, esta pequeña niña enfrentaba un peligro potencial que ponía en peligro su vida a esa hora”.

Mientras los agentes desplegaban la búsqueda, la madre de la niña, Haley Peoples, contactó a la policía a las 7:20 horas. Según el BCSO, Peoples declaró que había encontrado a su hija fuera de la casa a las 4:15 horas, pero no notificó a las autoridades durante varias horas, a pesar de que la búsqueda ya estaba en marcha.

Esta demora fue destacada en el informe oficial: “Haley afirmó que encontró al niño afuera a las 4:15 am, pero no se comunicó con la policía durante varias horas mientras los agentes lo buscaban activamente”, según la oficina del sheriff.

La vivienda de la familia fue encontrada en condiciones deplorables

La vivienda familiar presentaba condiciones
La vivienda familiar presentaba condiciones insalubres, con basura, comida podrida y excrementos de rata, según el informe policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al inspeccionar la vivienda familiar, los agentes detectaron “condiciones de vida inseguras, incluyendo basura, ropa sucia, comida podrida, excrementos de rata y un fuerte olor a orina”, según el comunicado del BCSO.

Además, la menor presentaba signos de suciedad, lo que motivó que los servicios médicos de emergencia solicitaran una evaluación médica. Sin embargo, Peoples rechazó la atención y se negó a cambiarle la ropa a la niña, lo que contribuyó a su detención inmediata por parte de las autoridades.

Las autoridades consideraron que la abuela de la menor intervino en la investigación policial

Rebecca Kelly intentó retirar a
Rebecca Kelly intentó retirar a los hermanos de la niña de la escuela y pidió que no hablaran sobre el incidente con el CPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la investigación, la abuela de la menor, Rebecca Kelly, intentó retirar a los tres hermanos de la niña de la escuela primaria antes de las 9:00 horas. El personal escolar informó que Kelly argumentó que el Servicio de Protección Infantil (CPS) acudiría al lugar y pidió a los niños que no hablaran sobre el incidente, calificándolo como un “asunto familiar privado”.

Según la declaración del BCSO, este intento de interferir en la investigación sobre la seguridad infantil “puso aún más en peligro a los hermanos y obstruyó los esfuerzos legales para garantizar su bienestar”.

Las mujeres fueron encarceladas y los menores trasladados a un hospital

Ambas mujeres fueron ingresadas en la cárcel del condado de Bexar: Haley Peoples por abandono y poner en peligro a un menor con riesgo inminente de lesiones corporales, y Rebecca Kelly por interferencia en la investigación de abuso o negligencia, según la información oficial.

Los cuatro niños de la familia, todos menores de ocho años, fueron trasladados a un hospital para su evaluación, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar.

BosqueTexasSan AntonioAbandonoArresto

