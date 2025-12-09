Estados Unidos

Estados Unidos pidió frenar la violencia en la frontera entre Camboya y Tailandia

El gobierno de Washington expresó inquietud por la escalada de violencia y solicitó a las autoridades de ambos países que prioricen la seguridad de la población civil atrapada en medio de los enfrentamientos

Guardar
El primer ministro de Tailandia,
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, observa a su par camboyano Hun Manet y al pesidente de EEUU, Donald Trump, mientras se saludan en la cumbre ASEAN de Kuala Lumpur, Malaysia (Mohd Rasfan/Pool via REUTERS/Archivo)

En medio de una frontera cada vez más tensa, Washington encendió las alarmas por la persistencia de los combates y el aumento de las bajas en distintos puntos limítrofes entre Camboya y Tailandia. La administración estadounidense manifestó su “profunda preocupación” y pidió que ambas partes detengan de inmediato las hostilidades.

Según comunicaron fuentes oficiales, Estados Unidos instó enfáticamente a que se priorice la protección de los civiles, quienes en los últimos días quedaron atrapados en el fuego cruzado mientras los enfrentamientos se intensificaban.

Organismos humanitarios locales denunciaron desplazamientos internos y crecientes dificultades para acceder a zonas rurales en las que persisten los ataques.

La Casa Blanca también reclamó que Phnom Penh y Bangkok retomen las medidas de distensión previstas en los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, firmados el pasado 26 de octubre. Aquella jornada reunió a los primeros ministros de ambos países y contó con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y del jefe de gobierno de Malasia, Anwar Ibrahim, como garantes del proceso.

Un tailandés que huyó de
Un tailandés que huyó de enfrentamientos entre soldados tailandeses y camboyanos utiliza su celular mientras se refugia en la provincia de Buriram, Tailandia, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Wason Wanichakorn)
La gente huye en medio
La gente huye en medio de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa, en la provincia de Oddar Meanchey, Camboya, 8 de diciembre de 2025. Agence Kampuchea Press/Handout via REUTERS

El acuerdo buscaba reducir la tensión acumulada por disputas territoriales y patrullajes militares en áreas sensibles de la frontera, una zona históricamente marcada por incidentes periódicos pero que este año escaló con una velocidad inesperada.

Ambos lados prometen seguir luchando

En un indicio de que ninguna de las partes estaba dispuesta a retroceder, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el martes que Camboya aún no había contactado a Tailandia sobre posibles negociaciones y que los combates continuarían.

“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, dijo. “El gobierno apoyará todo tipo de operaciones militares según lo planeado anteriormente”. Había dicho el lunes que la acción militar era necesaria para salvaguardar la soberanía de la nación y garantizar la seguridad pública.

En un comunicado publicado en Facebook y Telegram, Hun Sen afirmó que su país se había abstenido de responder el lunes, pero durante la noche comenzó a disparar contra las fuerzas tailandesas. Escribió que una estrategia de concentrarse en donde Tailandia estaba avanzando permitiría a Camboya “debilitar y destruir las fuerzas enemigas a través de contraataques”.

Voluntarios de seguridad patrullan una
Voluntarios de seguridad patrullan una aldea en medio de enfrentamientos mortales entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa, en la provincia de Buriram, Tailandia, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

El ejército de Tailandia dijo que las fuerzas camboyanas habían disparado artillería contra una aldea en la provincia de Sa Kaeo el martes por la mañana temprano, aunque el ataque no causó víctimas. Tailandia dice que las fuerzas camboyanas también dispararon contra sus tropas el domingo y el lunes, y ambos bandos se acusan mutuamente de hacer los primeros disparos.

“Camboya quiere la paz, pero Camboya se ve obligada a luchar para defender su territorio”, afirmó Hun Sen. El líder político fue primer ministro de Camboya durante mucho tiempo hasta 2023, cuando le sucedió su hijo, Hun Manet, pero todavía está ampliamente considerado como el líder de facto del país.

El Ejército de Camboya anunció el martes que siete civiles habían muerto y 20 resultaron herido en los nuevos combates. Por su parte, un portavoz del Ejército tailandés anunció el martes que tres soldados han muerto en los últimos choques.

Tailandia realizó el lunes ataques aéreos a lo largo de la frontera, que dijo eran una acción defensiva dirigida a instalaciones militares. Surasant dijo que esas operaciones continuarían “hasta que cesen los ataques”.

Temas Relacionados

Estados UnidosCamboyaTailandiafronteraviolencia

Últimas Noticias

Qué es la vitamina K y cuáles son los riesgos de que no se inyecte a los recién nacidos

Los recientes estudios han revelado un incremento en el rechazo de los padres estadounidenses a que se les suministre esta importante sustancia a sus hijos

Qué es la vitamina K

Trump cuestionó el liderazgo de la OTAN y calificó a la mayoría de países de Europa como “decadentes”

El mandatario lanzó señalamientos sobre el declive estructural en varias naciones del viejo continente y dudas respecto a la conveniencia de ampliar la alianza atlántica

Trump cuestionó el liderazgo de

EEUU advierte a los viajeros sobre el brote de una enfermedad sin tratamiento en cuatro destinos internacionales

El aviso se emitió luego de que organismos de salud pública confirmaran aumentos sostenidos en varias zonas afectadas, lo que llevó a recomendar medidas adicionales para reducir riesgos durante estancias en el extranjero

EEUU advierte a los viajeros

Art Basel Miami Beach cerró con más de 80.000 visitantes

El evento reunió a galerías de decenas de países y presentó una amplia oferta de arte contemporáneo, con énfasis en obras digitales y adquisiciones de artistas reconocidos y emergentes

Art Basel Miami Beach cerró

Florida ejecutará a un hombre condenado por un asesinato en 1989

La decisión judicial se produce después de que Mark Allen Geralds renunciara a nuevas apelaciones, en un contexto de incremento de ejecuciones en el sistema penitenciario estatal

Florida ejecutará a un hombre
DEPORTES
“Para toda la vida”: el

“Para toda la vida”: el recuerdo de River Plate a siete años de ganar la Libertadores en Madrid con un guiño a los hinchas

La desopilante historia de Maxi López y sus salidas nocturnas con Ronaldinho en el Barcelona: “Ya no lo quería atender”

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

TELESHOW
El ida y vuelta entre

El ida y vuelta entre Mario Pergolini y Fernando Bravo por su rivalidad futbolística: “No maltrates al invitado”

El cuarteto conquista al mundo: la UNESCO lo incluyó como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

La emotiva dedicatoria de Lorena Vega al ganar su primer Martín Fierro: “¡Qué suerte que estás viva, mamá!"

Cómo Griselda Siciliani y Luciano Castro evitaron cruzarse con Sabrina Rojas en la entrada al Martín Fierro de Cine

INFOBAE AMÉRICA

Lituania declaró una emergencia nacional

Lituania declaró una emergencia nacional por los globos bielorrusos que violan su espacio aéreo

Al menos siete personas murieron tras estrellarse un avión de transporte militar ruso An-22

Estos son los cuatro finalistas del Premio Turner 2025

Creta, mito e historia de la isla reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial

El vicepresidente Edmand Lara condiciona la aprobación del financiamiento externo a Bolivia