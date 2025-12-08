Trump anunció un paquete de ayuda de USD 12.000 millones para agricultores de EEUU afectados por la guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump anunció este lunes un plan de ayuda de 12.000 millones de dólares dirigido a los agricultores estadounidenses más afectados por el impacto de las disputas comerciales y los aranceles aplicados por su administración.

Durante una mesa redonda en la Casa Blanca con líderes del sector rural, Trump presentó el paquete como una medida “muy vital para proteger y defender a los agricultores estadounidenses”.

Según el mandatario republicano, los fondos se destinarán, principalmente, a pagos directos a productores de cultivos y serán financiados con ingresos derivados de los aranceles vigentes a importaciones de bienes estratégicos.

El mandatario explicó que ha enfrentado una presión de los agricultores, quienes fueron clave en su regreso a la Casa Blanca y cuya supervivencia económica se ha visto amenazada desde enero por la caída de exportaciones y el aumento de los costos operativos.

“Amamos a nuestros agricultores, y como saben, a los agricultores les caigo bien”, subrayó Trump, enfatizando que su administración actuará para proteger un sector considerado estratégico.

El presidente estadounidense Donald Trump encabeza una mesa redonda en la Casa Blanca, acompañado por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins (REUTERS/Jonathan Ernst)

El titular de Agricultura, Brooke Rollins, detalló que Washington liberará una primera etapa de 11.000 millones de dólares en apoyos directos y reservará 1.000 millones adicionales para atender sectores en situación crítica.

El paquete busca ayudar a los productores de granos, especialmente de soja y sorgo, quienes resultaron golpeados por la reducción de compras por parte de China, principal importador estadounidense, tras la imposición de aranceles defensivos en la disputa comercial bilateral.

Los impactos ya se han sentido: tras el establecimiento de aranceles, las exportaciones de soja estadounidense a China sufrieron un desplome, con compradores asiáticos postergando pedidos del ciclo de otoño y empujando los precios a la baja.

Según datos del Departamento de Agricultura, los ingresos agrícolas cayeron mientras los mercados internacionales optaban por esperar la resolución del conflicto comercial.

Trump aseguró que en su última reunión con el presidente chino, Xi Jinping, este prometió reanudar y ampliar las compras de productos agrícolas estadounidenses, y añadió: “Creo que el presidente Xi va a hacer incluso más de lo que prometió hacer”, con relación a la compra de soja.

El paquete anunciado recuerda al esquema que el propio Trump implementó en su primer mandato, cuando la guerra comercial con China y otros socios estratégicos derivó en represalias y una pérdida de más de 27.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas entre 2018 y 2019. En esa ocasión, el gobierno federal inyectó 23.000 millones de dólares en ayudas para mitigar la crisis del sector.

La secretaria de Agricultura de EEUU, Brooke Rollins, interviene durante una mesa redonda encabezada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

La nueva ola de ayudas económicas llega en un momento en que la economía estadounidense enfrenta presiones adicionales sobre el costo de vida, especialmente en sectores vinculados a la alimentación.

Trump, quien ha minimizado durante semanas las preocupaciones por la asequibilidad y la inflación, reconoció el lunes que existe un “problema de asequibilidad”.

“Los demócratas causaron el problema y nosotros lo estamos solucionando”, declaró, reiterando sus críticas a la gestión de Joe Biden.

El paquete incluye también medidas para el sector ganadero, que ha sufrido por el alza en el precio de la carne debido a la contracción de los rebaños en Estados Unidos y la disminución de importaciones de México, afectadas por plagas en los animales.

Rollins precisó que el apoyo adicional de 1.000 millones de dólares está reservado para zonas de desastre o sectores en situación especialmente vulnerable.

La medida obedece a una exigencia social agravada por las dificultades de los productores que, a pesar de recibir apoyo electoral clave a Trump, han debido soportar los vaivenes de las guerras comerciales y las políticas arancelarias del actual gobierno.

Trump buscará defender esta decisión en su próxima gira por estados clave del sector agrícola, comenzando el martes en un acto en Pennsylvania, donde impulsará los mensajes de recuperación económica y respaldo a los trabajadores del campo estadounidenses.

(Con información de EFE)