Estados Unidos

El papa León dio su bendición a la selección de EEUU antes del Mundial: “No sé cuántos partidos podré ver, pero les deseo lo mejor”

El pontífice, el primer estadounidense de la historia, dijo a un periodista a bordo de su vuelo de Roma a Madrid el sábado que apoyará a la selección norteamericana en la Copa del Mundo

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El papa León XIV habla con periodistas a bordo del vuelo papal de Roma a Madrid, el 6 de junio de 2026, con motivo de su viaje apostólico a España. Simone Risoluti /Vatican Media/Handout vía REUTERS
El papa León XIV habla con periodistas a bordo del vuelo papal de Roma a Madrid, el 6 de junio de 2026, con motivo de su viaje apostólico a España. Simone Risoluti /Vatican Media/Handout vía REUTERS

Puede que el papa León haya cambiado su vida en Chicago por los aposentos del Palacio Apostólico del Vaticano, pero sigue pensando en animar a la selección de su país en el Mundial de este mes.

León, el primer estadounidense de la historia, dijo a un periodista a bordo de su vuelo de Roma a Madrid el sábado que apoyará a la selección de Estados Unidos cuando el torneo, en el que participan 48 equipos, dé comienzo el jueves.

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“Sin duda animaré a Estados Unidos”, dijo el pontífice. “No sé cuántos partidos podré ver, pero les deseo lo mejor”.

Estados Unidos, que coorganiza el torneo junto con Canadá y México, se enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía en el Grupo D.

León, originario de un suburbio de Chicago, ejerció como misionero y obispo en Perú durante décadas antes de convertirse en papa. En una entrevista el año pasado, afirmó que animaría a Perú en lugar de a Estados Unidos en cualquier enfrentamiento futbolístico.

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Perú no logró clasificarse para el torneo de este año, lo que abre la puerta a una bendición papal para la selección de Estados Unidos.

El papa, que se encuentra en una gira de una semana por España y las Islas Canarias, también reveló el sábado su clara preferencia entre el Real Madrid y el Barcelona.

Mark McKenzie (22) y Tanner Tessman, de la selección de Estados Unidos, festejan el gol del segundo ante Uruguay, en un partido amistoso efectuado el martes 18 de noviembre en Tampa, Florida (AP Foto/Jason Behnken)
Mark McKenzie (22) y Tanner Tessman, de la selección de Estados Unidos, festejan el gol del segundo ante Uruguay, en un partido amistoso efectuado el martes 18 de noviembre en Tampa, Florida (AP Foto/Jason Behnken)

Cuando otro periodista le preguntó a cuál de esos equipos apoyaba, León, cuyo nombre de pila es Robert Prevost, hizo una breve pausa. “El papa está con todos los equipos”, respondió. “Prevost está con el Real Madrid”.

Madrid vive este sábado una jornada excepcional con la llegada de León XIV, que inicia en la capital su primer viaje apostólico a España. El Pontífice aterrizará a las 10:30 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido oficialmente antes de desplazarse al Palacio Real, punto de arranque de una agenda cargada de simbolismo y repercusión pública.

Durante la mañana, el Papa será recibido por los Reyes y sus hijas en el Palacio Real y pronunciará su primer discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Por la tarde, la agenda incluye una visita al centro social CEDIA 24 Horas de Cáritas y una vigilia de oración en la Plaza de Lima, donde se esperan más de 600.000 asistentes.

El pontífice, a sus 70 años de edad, ha visitado España en múltiples ocasiones - hasta 50 como prior de los agustinos - pero es la primera vez que lo hace en calidad de papa desde la fumata blanca de mayo de 2025.

(Con información de Reuters)

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