¿Mudanza por riesgos meteorológicos? Las razones detrás de un fenómeno creciente en la Florida, según una encuesta

El cambio climático redefine las decisiones de vivienda y seguridad en Florida, afectando la vida cotidiana de sus residentes con desafíos inéditos (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El impacto de los riesgos climáticos en la vida diaria de los habitantes de Florida queda evidenciado en una reciente encuesta de la Florida Atlantic University.

Según la investigación, el 36% de los residentes cambió de domicilio o contempla mudarse debido a amenazas como huracanes, inundaciones y olas de calor extremo.

Esta tendencia, recogida por la institución, expone de manera clara cómo los eventos meteorológicos severos y el alza en el costo del seguro de vivienda condicionan las elecciones de miles de personas sobre dónde vivir.

Los fenómenos extremos, alteran la estabilidad social y multiplican la incertidumbre sobre el futuro en la región (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)

El análisis, elaborado por el Centro de Estudios Ambientales, señala que la preocupación ante los riesgos climáticos no es uniforme en el territorio.

En el norte de Florida, el 24% de los consultados manifestó que factores como huracanes e inundaciones influyeron en mudanzas previas dentro del estado. En el sur, de Tampa a Key West, cerca de uno de cada cinco residentes tiene en mente mudarse, al menos parcialmente, por esos motivos.

Colin Polsky, profesor de la universidad, afirmó: “Alrededor de uno de cada cinco floridanos desde el corredor I-4 hasta Key West está considerando mudarse debido a los peligros meteorológicos”. Muchas personas desearían mudarse, pero no pueden afrontar los gastos, lo que apunta a una dificultad significativa para quienes enfrentan estos riesgos.

El deseo de buscar entornos más seguros choca con la realidad económica de quienes no disponen de recursos para trasladarse (AP Foto/Julio Cortez)

Preocupación, seguros y diferencias políticas

El estudio, correspondiente a la decimotercera encuesta sobre resiliencia climática, se llevó a cabo entre el 24 y el 30 de septiembre, poco después del paso de los huracanes Helene y Milton y tras un brote de tornados en el estado.

Más del 60% de los floridanos se declara moderada o extremadamente preocupado por el aumento en la frecuencia y severidad de los huracanes, así como por lluvias intensas y mayores inundaciones costeras. Casi la mitad de los participantes expresó inquietud ante el costo del seguro de vivienda, tema que se volvió fundamental en el debate sobre la adaptación al cambio climático en Florida.

En cuanto a la percepción del fenómeno, la encuesta de la universidad indica que el 85% de los residentes considera real el cambio climático, aunque esta cifra representa el registro más bajo en seis años. Solo el 52% atribuye el cambio climático a la actividad humana

El encarecimiento del seguro de vivienda complica la permanencia de muchas familias en zonas vulnerables y se convierte en una preocupación central (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Intervención gubernamental y expectativas de la población

La demanda de mayor intervención gubernamental ante los riesgos climáticos se mantiene alta, a pesar de una leve disminución respecto a mediciones previas.

Más del 60% de los encuestados expresó su deseo de que los gobiernos federal o estatal refuercen sus acciones frente al cambio climático, según la Florida Atlantic University.

Sin embargo, este porcentaje es el más bajo desde que el estudio comenzó a preguntar sobre acción climática en marzo de 2023. Polsky remarcó: “A pesar de un cambio importante en la conversación nacional sobre el clima en 2025, las experiencias vividas en Florida mantienen estos riesgos en primer plano, influyendo en la percepción de seguridad residencial”.

La ciudadanía demanda respuestas claras del Estado, aunque el apoyo a nuevas políticas de adaptación muestra señales de desgaste (Photo by Bryan R. SMITH / AFP)

La encuesta, realizada en inglés y español, incluyó a 1.400 residentes mayores de 18 años y presenta un margen de error de, aproximadamente, 2,53%.

Los datos fueron recabados a través de un panel en línea de GreatBlue Research y ponderados conforme a edad, ingresos, educación, género y región, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023. Se advierte que los márgenes de error pueden ampliarse en los subgrupos analizados.

Aunque el respaldo público a la acción climática puede variar según los ciclos electorales, una parte importante de la población de Florida continúa expuesta a riesgos meteorológicos recurrentes, una realidad que sigue definiendo la vida cotidiana en el estado.