Estados Unidos

¿Mudanza por riesgos meteorológicos? Las razones detrás de un fenómeno creciente en la Florida, según una encuesta

El aumento de episodios extremos como huracanes e inundaciones impulsa a miles de personas a trasladarse dentro del estado sureño de Estados Unidos, revela un estudio de la Universidad Florida Atlantic

Guardar
El cambio climático redefine las
El cambio climático redefine las decisiones de vivienda y seguridad en Florida, afectando la vida cotidiana de sus residentes con desafíos inéditos (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El impacto de los riesgos climáticos en la vida diaria de los habitantes de Florida queda evidenciado en una reciente encuesta de la Florida Atlantic University.

Según la investigación, el 36% de los residentes cambió de domicilio o contempla mudarse debido a amenazas como huracanes, inundaciones y olas de calor extremo.

Esta tendencia, recogida por la institución, expone de manera clara cómo los eventos meteorológicos severos y el alza en el costo del seguro de vivienda condicionan las elecciones de miles de personas sobre dónde vivir.

Los fenómenos extremos, alteran la
Los fenómenos extremos, alteran la estabilidad social y multiplican la incertidumbre sobre el futuro en la región (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)

El análisis, elaborado por el Centro de Estudios Ambientales, señala que la preocupación ante los riesgos climáticos no es uniforme en el territorio.

En el norte de Florida, el 24% de los consultados manifestó que factores como huracanes e inundaciones influyeron en mudanzas previas dentro del estado. En el sur, de Tampa a Key West, cerca de uno de cada cinco residentes tiene en mente mudarse, al menos parcialmente, por esos motivos.

Colin Polsky, profesor de la universidad, afirmó: “Alrededor de uno de cada cinco floridanos desde el corredor I-4 hasta Key West está considerando mudarse debido a los peligros meteorológicos”. Muchas personas desearían mudarse, pero no pueden afrontar los gastos, lo que apunta a una dificultad significativa para quienes enfrentan estos riesgos.

El deseo de buscar entornos
El deseo de buscar entornos más seguros choca con la realidad económica de quienes no disponen de recursos para trasladarse (AP Foto/Julio Cortez)

Preocupación, seguros y diferencias políticas

El estudio, correspondiente a la decimotercera encuesta sobre resiliencia climática, se llevó a cabo entre el 24 y el 30 de septiembre, poco después del paso de los huracanes Helene y Milton y tras un brote de tornados en el estado.

Más del 60% de los floridanos se declara moderada o extremadamente preocupado por el aumento en la frecuencia y severidad de los huracanes, así como por lluvias intensas y mayores inundaciones costeras. Casi la mitad de los participantes expresó inquietud ante el costo del seguro de vivienda, tema que se volvió fundamental en el debate sobre la adaptación al cambio climático en Florida.

En cuanto a la percepción del fenómeno, la encuesta de la universidad indica que el 85% de los residentes considera real el cambio climático, aunque esta cifra representa el registro más bajo en seis años. Solo el 52% atribuye el cambio climático a la actividad humana

El encarecimiento del seguro de
El encarecimiento del seguro de vivienda complica la permanencia de muchas familias en zonas vulnerables y se convierte en una preocupación central (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Intervención gubernamental y expectativas de la población

La demanda de mayor intervención gubernamental ante los riesgos climáticos se mantiene alta, a pesar de una leve disminución respecto a mediciones previas.

Más del 60% de los encuestados expresó su deseo de que los gobiernos federal o estatal refuercen sus acciones frente al cambio climático, según la Florida Atlantic University.

Sin embargo, este porcentaje es el más bajo desde que el estudio comenzó a preguntar sobre acción climática en marzo de 2023. Polsky remarcó: “A pesar de un cambio importante en la conversación nacional sobre el clima en 2025, las experiencias vividas en Florida mantienen estos riesgos en primer plano, influyendo en la percepción de seguridad residencial”.

La ciudadanía demanda respuestas claras
La ciudadanía demanda respuestas claras del Estado, aunque el apoyo a nuevas políticas de adaptación muestra señales de desgaste (Photo by Bryan R. SMITH / AFP)

La encuesta, realizada en inglés y español, incluyó a 1.400 residentes mayores de 18 años y presenta un margen de error de, aproximadamente, 2,53%.

Los datos fueron recabados a través de un panel en línea de GreatBlue Research y ponderados conforme a edad, ingresos, educación, género y región, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023. Se advierte que los márgenes de error pueden ampliarse en los subgrupos analizados.

Aunque el respaldo público a la acción climática puede variar según los ciclos electorales, una parte importante de la población de Florida continúa expuesta a riesgos meteorológicos recurrentes, una realidad que sigue definiendo la vida cotidiana en el estado.

Temas Relacionados

FloridaHuracanesCambio ClimáticoSegurosResidentesRiesgos ClimáticosTormentasInundacionesClimaMudanzaReubicaciónMeteorologíaEconomíaVida CotidianaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Guerra por Warner Bros Discovery: Paramount desafía a Netflix con una oferta hostil de 108.400 millones de dólares

La propuesta totalmente en efectivo representa un aumento de USD 25.000 millones y busca adquirir todo WBD, incluidos los canales de televisión, en contraste con la oferta “inferior e incierta” de la plataforma de streaming que solo contempla el estudio y HBO Max

Guerra por Warner Bros Discovery:

Donald Trump limitará las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial: “Debe haber un solo reglamento”

El presidente de Estados Unidos considera que la medida es necesaria para que su país siga liderando en IA

Donald Trump limitará las regulaciones

La sorprendente transformación de Luigi Mangione dentro de una de las cárceles más estrictas de Estados Unidos

Un caso judicial de alto perfil, una conducta ejemplar y el inesperado respaldo de miles de personas. La historia de un interno que desafía los límites de la prisión

La sorprendente transformación de Luigi

El arte rupestre del río Pecos revela un misterio de 4.000 años de historia

Un estudio reciente logró datar antiguos murales en el suroeste de Texas y demostró que esta tradición pictórica ancestral se mantuvo intacta durante milenios, aportando nuevas perspectivas sobre civilizaciones nativas y su pensamiento cósmico

El arte rupestre del río

Agenda NBA: juegos que se jugarán hoy8 de diciembre y sus horarios

Este domingo continúan las acciones en el mejor baloncesto del mundo, te compartimos la información actualizados y los partidos que se jugarán hoy

Agenda NBA: juegos que se
DEPORTES
Impacto en la F1: la

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

TELESHOW
El desopilante blooper de Rosalía

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

INFOBAE AMÉRICA

“Tuve mi propia crucifixión”: los

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia

Cómo funciona el reloj molecular basado en larvas de mosca que promete revolucionar la ciencia forense

¿Puede un niño pintar como Jackson Pollock? La ciencia dice que sí