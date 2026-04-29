California autorizó las pruebas y el despliegue comercial de camiones autónomos de más de 4.500 kilos

Las nuevas regulaciones del DMV de California permiten a los fabricantes probar camiones autónomos de gran tonelaje desde abril de 2026 (Reuters)

Las nuevas regulaciones del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), vigentes desde abril de 2026, permiten que los fabricantes prueben y desplieguen vehículos autónomos de gran tonelaje en las rutas del estado. Esta normativa elimina la prohibición previa para vehículos sin conductor de más de 4.536 kilogramos y exige a las empresas superar fases estrictas de prueba y seguridad antes de su despliegue comercial.

El cambio central establece que los fabricantes deben iniciar pruebas con conductor de seguridad, continuar con pruebas sin conductor y, finalmente, solicitar la autorización comercial. Cada fase requiere un mínimo de 804.672 kilómetros (500.000 millas) para vehículos pesados y 80.467 kilómetros (50.000 millas) para ligeros, siempre bajo la supervisión del DMV.

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La autoridad puede imponer límites adicionales o revocar permisos si detecta riesgos, según su último comunicado.

Qué cambia y para quién

Las nuevas normas permiten que camiones autónomos de gran peso circulen en California, bajo reglas definidas y un proceso de permisos en varias etapas. Los fabricantes deben cumplir requisitos de kilometraje, seguridad y reportes periódicos antes de obtener autorización para operar de forma comercial.

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La normativa autoriza pruebas, despliegue comercial y exige superar estrictos requisitos de seguridad y kilometraje bajo supervisión estatal (Reuters)

El proceso involucra a fabricantes de tecnología autónoma, a las autoridades del DMV, organismos públicos y universidades que podrán operar vehículos medianos en determinados programas, y a cuerpos de emergencia responsables de responder ante incidentes y supervisar la operación.

Requisitos de seguridad y supervisión

Los nuevos controles buscan garantizar la seguridad vial y la transparencia:

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Las empresas deben reportar mensualmente incidentes críticos: fallos de sistema, detenciones imprevistas y frenadas bruscas.

Los informes de colisiones y comportamientos anómalos deben seguir los estándares federales de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), con formatos y plazos específicos.

Autoridades y cuerpos de emergencia pueden emitir avisos de no conformidad y exigir respuestas rápidas ante cualquier incidente.

El DMV puede ordenar que los vehículos autónomos abandonen zonas de emergencia mediante geoperimetraje electrónico.

Las empresas deben actualizar anualmente sus planes de interacción con primeros respondientes y capacitar al personal de emergencia.

El DMV puede imponer restricciones adicionales (flota, horarios, rutas) según los riesgos evaluados.

Por qué se implementa este cambio

La actualización surge tras el veto del gobernador Gavin Newsom en 2023 a una ley que buscaba impedir la circulación de camiones autónomos pesados. El DMV promovió entonces un proceso de consultas públicas y revisiones técnicas para combinar la innovación con la máxima seguridad en carreteras.

El Departamento de Vehículos Motorizados y la NHTSA establecen que los informes de colisiones y comportamientos anómalos deben cumplir estándares federales específicos (Reuters)

Según explicó el director del DMV, Steve Gordon, a “estas actualizaciones apoyan el crecimiento de la industria AV al mejorar la seguridad pública y la transparencia, y al mismo tiempo añaden mayor responsabilidad para los fabricantes”.

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Dónde impacta y cuáles son los límites

Las normas afectan a todo el sector de transporte y logística de Estados Unidos, uno de los mercados más grandes del país. El despliegue de camiones autónomos podría modificar los costos del transporte de mercancías y reducir los errores humanos.

Existen límites claros:

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Los camiones destinados al transporte de materiales peligrosos, cargas sobredimensionadas y líquidos a granel con requisitos especiales quedan excluidos.

Todos los vehículos autónomos deben cumplir con las normas estatales y federales, detenerse en estaciones de pesaje y respetar el marco de transporte comercial.

La autorización para vehículos medianos aplica solo a ciertos servicios públicos o académicos, no a empresas privadas.

Cómo se monitorea el cumplimiento y qué herramientas tiene el DMV

El DMV cuenta con nuevas facultades para asegurar el cumplimiento de las normas:

Solicitar información adicional sobre incidentes en un plazo de 10 días.

Suspender, restringir o revocar permisos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad.

Imponer límites operativos temporales o geográficos según la evolución de riesgos.

Revisar y aprobar sistemas de seguridad y planes de respuesta antes de cada nueva fase.

Auditar los datos de kilometraje e incidentes y, en ciertos casos, hacerlos públicos para consulta.

Perspectivas y seguimiento

El despliegue de camiones autónomos de gran tamaño en California marca un punto de inflexión en la movilidad automatizada en Estados Unidos. Otros estados y agencias federales observan de cerca el desarrollo para adaptar sus propios marcos regulatorios.

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Los sindicatos y trabajadores del sector han expresado inquietudes sobre el impacto laboral, mientras que las empresas tecnológicas y logísticas ven una oportunidad para mejorar la eficiencia y reducir accidentes.

El DMV mantiene abierto el canal de comentarios públicos y revisiones técnicas para ajustar la normativa en función de la experiencia y la evolución tecnológica.

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