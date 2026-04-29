La Autoridad Portuaria anuncia nuevas medidas de seguridad en Nueva York y Nueva Jersey

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey implementa nuevas medidas tecnológicas de seguridad en todos sus aeropuertos (REUTERS/Jeenah Moon)

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey ha dado un paso decisivo en materia de seguridad aeroportuaria con la implementación de nuevas medidas tecnológicas en todos los aeropuertos bajo su jurisdicción. La decisión, anunciada oficialmente este martes, responde a la necesidad de reforzar los protocolos existentes tras los resultados positivos de un programa piloto iniciado el año pasado. Las acciones se centran en la utilización de controles de acceso biométricos, sistemas avanzados de monitoreo y la instalación de dispositivos de rastreo en los vehículos de emergencia y de aerolíneas que acceden a las pistas, configurando así un nuevo estándar para la protección de pasajeros y trabajadores en una de las zonas aeroportuarias más transitadas de Estados Unidos.

A poco más de un mes del trágico choque entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia, la Port Authority ha decidido acelerar la expansión de estas tecnologías. El accidente, ocurrido el 22 de marzo y que involucró a un avión de Air Canada y un vehículo de emergencia, tuvo consecuencias fatales: murieron el piloto y el copiloto, además de dejar más de cuarenta personas heridas. La secuencia de los hechos reveló falencias críticas en los protocolos de seguridad y, sobre todo, en la ausencia de sistemas de rastreo en los vehículos terrestres que operan en las pistas. El camión de bomberos, que había recibido autorización para cruzar la pista segundos antes del impacto, no contaba con la tecnología necesaria para informar su ubicación en tiempo real, lo que sumó riesgo a la operación y dificultó la prevención del siniestro.

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En respuesta, las autoridades han dispuesto la implementación de controles de acceso biométricos en todas las áreas restringidas de los aeropuertos. Estos sistemas, que incluyen el reconocimiento facial y la verificación de huellas digitales, buscan impedir el acceso no autorizado y registrar cada movimiento dentro de las zonas más sensibles. El refuerzo se completa con la instalación de sensores y cámaras inteligentes capaces de detectar comportamientos inusuales o sospechosos antes de que ocurran incidentes graves. Esta tecnología, diseñada para anticipar situaciones de riesgo y alertar a los equipos de seguridad, se suma a los protocolos tradicionales y busca cerrar brechas en la vigilancia física mediante la automatización y el análisis de datos en tiempo real.

El reciente accidente en LaGuardia evidencia la urgencia de mejorar los protocolos de seguridad aeroportuaria con controles de acceso biométricos (REUTERS/Annabelle Gordon)

Un aspecto clave del nuevo paquete de medidas es la instalación de dispositivos de rastreo en todos los vehículos de emergencia y en los vehículos de aerolíneas que deban ingresar a las pistas de aterrizaje. Estos dispositivos, conocidos como transpondedores, funcionan de manera similar a los sistemas GPS de los teléfonos móviles y permiten conocer la ubicación exacta de cada unidad en cualquier momento. La Port Authority ha definido que ningún vehículo podrá acceder a áreas operativas sin portar este equipo, lo que facilitará la coordinación entre la torre de control y los equipos en tierra, reduciendo así el margen de error humano y la posibilidad de malentendidos en las comunicaciones.

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La iniciativa ha sido valorada por expertos en el sector. El piloto Eric Rodríguez destacó que la seguridad en la aviación no depende de una sola solución, sino de la suma de múltiples medidas y tecnologías que, en conjunto, mantienen a la aviación como el medio de transporte más seguro. En su opinión, la adopción de estos dispositivos constituye “un paso importante” y debe entenderse como parte de una estrategia integral. Rodríguez subrayó también la necesidad de que la obligatoriedad de los transpondedores se extienda no solo a los vehículos de emergencia, sino también a los de las aerolíneas, para asegurar que toda operación terrestre en las pistas esté monitoreada y controlada.

Los nuevos sistemas biométricos, basados en reconocimiento facial y huellas digitales, blindan las áreas restringidas y refuerzan la vigilancia en los aeropuertos (EFE)

La base de esta expansión tecnológica se encuentra en el programa piloto lanzado en el aeropuerto Newark Liberty en diciembre de 2025. Según comunicó la Port Authority, la iniciativa fue motivada en parte por una guía actualizada publicada por la Administración Federal de Aviación (FAA) en mayo de 2025, que recomendaba el uso más amplio de tecnologías de rastreo y monitoreo en el entorno aeroportuario. Los buenos resultados obtenidos en Newark impulsaron a la agencia a replicar el modelo en el resto de los aeropuertos bajo su control, con el objetivo de prevenir incidentes y responder con mayor rapidez ante cualquier situación anómala.

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A raíz del accidente en LaGuardia, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte emitió un informe preliminar en el que señaló que la falta de comunicación efectiva y la ausencia de transpondedores en los vehículos de emergencia fueron factores que contribuyeron decisivamente al desenlace fatal. El organismo recomendó la incorporación obligatoria de tecnología de rastreo para todos los vehículos que circulan por las pistas, así como la revisión de los protocolos de autorización y señalización. Estas conclusiones aceleraron la toma de decisiones por parte de la Port Authority, que ahora busca transformar la experiencia dolorosa del accidente en una oportunidad para fortalecer la seguridad y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.