Estados Unidos

Justin Bieber arremetió contra Apple por su botón de dictado: “Les voy a hacer una llave de estrangulamiento”

Las declaraciones del intérprete sobre la interrupción de su música por una función del dispositivo han sido replicadas por sus seguidores, quienes han expresado molestias con la interfaz y el diseño del teléfono

Guardar
Justin Bieber critica el botón
Justin Bieber critica el botón de dictado del iPhone por interrumpir su música y afectar su rutina diaria. (EFE/Lucas Galvez)

La reciente crítica de Justin Bieber a una función del iPhone ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, mientras el cantante continúa mostrando su faceta más vulnerable ante sus seguidores.

El artista canadiense, conocido por su franqueza en temas personales, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que el botón de dictado del dispositivo de Apple interrumpe su música, lo que afecta su rutina diaria.

Esta queja, lejos de pasar desapercibida, se suma a una serie de publicaciones en las que el cantante ha compartido sus luchas emocionales y su búsqueda de redención, según informó Fox News.

El artista expresó su descontento con la función que interrumpe la música al momento de usarla

El cantante canadiense utiliza Instagram
El cantante canadiense utiliza Instagram para expresar su descontento con la complejidad de los dispositivos Apple. (FOTO: CORTESÍA /CUARTOSCURO.COM)

En su mensaje, Bieber expresó su frustración con la interfaz del iPhone: “Si presiono el botón de dictado después de enviar un mensaje y suena y detiene la música una vez más, voy a buscar a todos en Apple y les voy a hacer una llave de estrangulamiento”, bromeó en Instagram.

El cantante añadió que, aunque desactiva el dictado, accidentalmente activa la nota de voz, y criticó que el botón de enviar tenga varias funciones en el mismo lugar.

La opinión de Bieber desencadenó una ola de reacciones en redes sociales

Seguidores de Justin Bieber respaldan
Seguidores de Justin Bieber respaldan su frustración con las funciones del iPhone y comparten experiencias similares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta declaración, cargada de ironía, fue rápidamente replicada por sus seguidores, quienes también manifestaron su descontento con la complejidad de ciertas funciones del teléfono.

Entre las respuestas, un fan comentó: “El título me lo está enviando, pero honestamente a Apple le gusta complicar las cosas simples”, mientras que otro bromeó sobre la posible reacción de la empresa: “Sé que capturarán la pantalla, la imprimirán y la colgarán en su oficina”. Estas interacciones reflejan la cercanía de Bieber con su audiencia y la capacidad del artista para canalizar inquietudes cotidianas en conversaciones públicas.

El cantante también ha utilizado sus redes sociales últimamente, para hablar sobre sus problemas personales

Justin Bieber comparte mensajes sobre
Justin Bieber comparte mensajes sobre salud mental y fe, mostrando su lado más vulnerable ante sus fans. (Instagram/@lilbieber)

Más allá de sus críticas tecnológicas, Justin Bieber ha utilizado sus redes sociales durante el último año para abordar temas personales, especialmente relacionados con su salud mental y su fe.

En agosto, el intérprete de “Daisies” compartió un mensaje de gratitud: “Agradecido por un nuevo día. Agradecido por Jesús. Él me recibe cada mañana con un perdón y un amor que realmente no merezco”, escribió en Instagram. En la misma publicación, profundizó: “Estoy muy agradecido de que él nos dé este amor tan libremente, tan gentilmente. No podría pasar el día sin su amor. Me toca en mi peor momento”.

En abril, Bieber reflexionó sobre sus defectos y su deseo de superación: “Soy un tipo normal y corriente con defectos. He hecho cosas que han lastimado a otros. Sigo haciendo y diciendo cosas que lastiman a otros sin querer. Sin embargo, esta mañana me desperté con otra oportunidad para crecer y no ser tan egoísta”.

El cantante continuó con una declaración sobre el poder del amor: “EL AMOR NOS ATRAE. EL AMOR NO CONDENA. EL AMOR CREE LO MEJOR. EL AMOR TODO LO ESPERA Y TODO LO SOPORTA. NO GUARDA RELACIÓN DEL MAL. EL AMOR TE AYUDA A PERDONAR Y AMAR INCLUSO A TUS ENEMIGOS”.

Poco después, Bieber abordó el temor a la vulnerabilidad ante sus seguidores: “A veces pienso que me van a exponer si les digo a las personas lo egoísta que soy. Si lo admitiera, tal vez no les agradaría o no confiarían en mí”. El intérprete de “Baby” explicó que, al ser honesto sobre sus sentimientos, temía quedar “descalificado de los sueños que tenía de ser incluido”, pero reconoció que la sinceridad le ha otorgado mayor libertad.

Temas Relacionados

Justin BieberAppleTeléfonoRedes Socialesestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú

El presidente estadounidense expresó su “decepción” con el mandatario ucraniano luego de días de reuniones entre delegaciones de ambos países

Donald Trump cuestionó a Zelensky

Caimán de casi 300 kilos sorprendió a un vecindario de Florida: ocho hombres fueron necesarios para capturarlo

El suceso, registrado en video, muestra cómo el equipo trabajó coordinadamente para inmovilizar al reptil y cargarlo en la parte trasera de una camioneta para su posterior traslado

Caimán de casi 300 kilos

Estados Unidos ampliará restricciones migratorias para ciudadanos de más de 30 países

La prohibición de viaje vigente afectará tanto a inmigrantes como a visitantes temporales, incluyendo turistas, estudiantes y viajeros de negocios

Estados Unidos ampliará restricciones migratorias

Autoridades de Luisiana intensifican la búsqueda de uno de los tes reclusos fugados en St. Landry

La operación policial se mantiene activa tras la evasión de tres internos, mientras se investiga el estado de la infraestructura penitenciaria y la actuación del personal encargado de la vigilancia

Autoridades de Luisiana intensifican la

Emiten advertencias de niebla helada que afectan a millones de personas por clima invernal en EEUU

Un fenómeno inusual ha generado condiciones peligrosas en varias regiones, con riesgos para la circulación y la seguridad vial, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el avance de sistemas invernales en el país

Emiten advertencias de niebla helada
DEPORTES
Racing eliminó a Boca Juniors

Racing eliminó a Boca Juniors y jugará la final del Torneo Clausura

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y el ganador del clásico de La Plata

Los detalles del “trencito” en los festejos por el título del Inter Miami: la cumbia de Beckham y la actitud de Messi

La reacción de Marcos Rojo cuando La Bombonera entonó “el que no salta es un traidor” antes de Boca-Racing

La dramática definición en el Brasileirao que condenó al descenso al Fortaleza de Martín Palermo: los clasificados a las copas

TELESHOW
Juana Repetto contó el motivo

Juana Repetto contó el motivo de su distanciamiento con Reina Reech: “Me preguntan si estamos peleadas”

La impactante decoración navideña de Rodolfo Barili para su casa, llena de inflables gigantes

El emotivo cumpleaños de Gustavo Yankelevich: “Mi corazón está con Romina y Mila”

Campi recordó el día que con Diego Capusotto y Fabio Alberti actuaron en un colegio de curas: “Nos echaron a los botellazos”

El mensaje de Beto Casella a Edith Hermida tras anunciar su salida de Bendita: “Mi amor incondicional”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras: analistas alertan

Elecciones en Honduras: analistas alertan que las fallas en el escrutinio exponen la fragilidad institucional del país

Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

La diferencia entre candidatos y el conteo estancado agravan la incertidumbre en Honduras a una semana de las elecciones

El férreo control de China y la baja participación ciudadana marcaron las elecciones legislativas en Hong Kong