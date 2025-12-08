Estados Unidos

Caimán de casi 300 kilos sorprendió a un vecindario de Florida: ocho hombres fueron necesarios para capturarlo

El suceso, registrado en video, muestra cómo el equipo trabajó coordinadamente para inmovilizar al reptil y cargarlo en la parte trasera de una camioneta para su posterior traslado

Siete agentes y un experto capturador lograron inmovilizar a un caimán de 272 kilos y 4,3 metros de largo que bloqueaba una carretera en Sarasota, Florida. (Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, Florida)

Un operativo fuera de lo común tuvo lugar esta semana en Sarasota, Florida, cuando siete agentes del alguacil y un experimentado capturador lograron retirar un enorme caimán de 600 libras (aproximadamente 272 kilos) y casi 4,3 metros de largo que bloqueaba una transitada vía local.

El suceso, registrado en video y difundido por la oficina del Sheriff del condado, muestra cómo el equipo trabajó coordinadamente para inmovilizar al reptil y cargarlo en la parte trasera de una camioneta para su posterior traslado.

La oficina del Sheriff de Sarasota explicó que “este invitado tenía previsto quedarse para las festividades, pero nosotros teníamos otros planes”. En las imágenes se ve el nivel de dificultad con el que los agentes y el capturador especializado maniobraron para controlar al animal, sujetando firmemente las mandíbulas y extremidades mientras trataban de evitar movimientos bruscos que pudieran poner en riesgo a personas y a la propia criatura.

El operativo para retirar al reptil fue coordinado por la oficina del Sheriff de Sarasota y un capturador especializado. (Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, Florida)

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), los caimanes estadounidenses son frecuentes en todas las regiones del estado, aunque la mayoría no alcanzan dimensiones tan sorprendentes.

“Mientras la mayoría de los machos adultos llega a medir hasta 4,3 metros, hay individuos excepcionales que pueden superar ese tamaño”, detalla la FWC, citando como ejemplo al ejemplar más largo registrado en la historia del estado: un caimán de 4,36 metros capturado en el Lago Washington, en el condado de Brevard. En tanto, la mayor marca de peso corresponde a un macho de 473 kilos encontrado en Orange Lake, condado de Alachua.

La temporada de actividad de los caimanes disminuye con la llegada de temperaturas más bajas. Según la FWC, estos reptiles dejan de alimentarse cuando la temperatura baja de los 21 grados Celsius y permanecen inactivos si desciende de 13 grados Celsius. Esta semana, las máximas en Sarasota estuvieron cerca de los 21°C, factor que permite encuentros poco habituales como el ocurrido.

El caimán, considerado una amenaza para la seguridad, fue liberado en una granja especializada de Florida tras su captura. (Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, Florida)

Florida dispone actualmente de un Programa Estatal de Caimanes Problemáticos, a través del cual los residentes pueden solicitar la remoción de reptiles que consideren una amenaza para vecinos, mascotas o propiedades. Solo personas certificadas pueden capturarlos, y manipularlos de manera inadecuada está prohibido. “Es ilegal que personas no entrenadas manipulen caimanes”, recalca la Oficina del Sheriff.

El caimán capturado fue liberado en una granja especializada, procedimiento habitual para garantizar tanto la seguridad pública como el bienestar del animal. La intervención fue necesaria porque el ejemplar representaba un peligro tanto para peatones como automovilistas. “¿Cuántos agentes se necesitan para mover un caimán gigante fuera de la calle? En Sarasota, al menos siete y un experto atrapador”, publicó con humor la oficina del alguacil en sus redes sociales.

Las autoridades recordaron que estos animales suelen evitar a las personas, pero pueden aparecer en zonas residenciales en busca de alimento o refugio, sobre todo en los sistemas de agua dulce más grandes del estado, como los lagos Washington, Okeechobee y George, donde encuentran abundante comida y espacio para crecer durante décadas.

