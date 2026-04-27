Estados Unidos

Trump afirmó que “no estaba preocupado” al enterarse del tiroteo en Washington: “Entiendo la vida, vivimos en un mundo loco”

“Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente”, declaró el mandatario estadounidense durante una entrevista con el programa “60 minutos” de la cadena CBS

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Trump afirmó que “no estaba preocupado” al enterarse del tiroteo en Washington: “Entiendo la vida, vivimos en un mundo loco” (REUTERS)
Trump afirmó que “no estaba preocupado” al enterarse del tiroteo en Washington: “Entiendo la vida, vivimos en un mundo loco” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que no sintió preocupación al enterarse del tiroteo que obligó a evacuarlo junto a varios miembros de su Gabinete durante una cena de gala celebrada la noche anterior en Washington, en el marco del evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Además, anticipó que buscará repetir la celebración dentro de 30 días y prometió que contará con “aún más seguridad”.

“No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”, declaró Trump durante una entrevista con el programa “60 minutos” de la cadena CBS, al referirse al episodio que interrumpió la cena realizada en el hotel Hilton de la capital estadounidense.

Según relató el mandatario, el momento de mayor tensión se produjo cuando comenzaron a escucharse los disparos dentro o en las inmediaciones del salón de baile, lo que provocó que los asistentes buscaran resguardo debajo de las mesas mientras agentes del Servicio Secreto activaban el protocolo de evacuación.

Trump explicó que, en un primer momento, no interpretó el ruido como disparos. “Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente”, sostuvo durante la entrevista.

El presidente también se refirió a la reacción de la primera dama, Melania Trump, quien se encontraba sentada a su lado en la mesa principal al momento del incidente. “A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? En ese momento, creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja”, dijo.

El presidente también se refirió a la reacción de la primera dama, Melania Trump, quien se encontraba sentada a su lado en la mesa principal al momento del incidente (REUTERS)
El presidente también se refirió a la reacción de la primera dama, Melania Trump, quien se encontraba sentada a su lado en la mesa principal al momento del incidente (REUTERS)

Trump señaló que inicialmente creyó que el revuelo se había originado por la caída de una bandeja en el salón. Luego, al comprender la gravedad de la situación, destacó la actitud de su esposa. “Parecía muy molesta por lo que acababa de suceder”, afirmó sobre Melania, a quien describió como una mujer “muy fuerte e inteligente”.

Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien”, agregó el mandatario republicano.

Consultado sobre si el episodio podría modificar su relación con la prensa, especialmente después de que el incidente ocurriera durante la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, Trump descartó un acercamiento y volvió a marcar diferencias con los medios.

“No estamos de acuerdo en muchos temas, hablamos de crimen. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es. No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo”, declaró.

Pese al episodio de violencia, el presidente insistió en que desea volver a realizar la cena en el corto plazo. Según dijo, su intención es repetir el encuentro dentro de 30 días, esta vez bajo un esquema reforzado de seguridad.

Pese al episodio de violencia, el presidente insistió en que desea volver a realizar la cena en el corto plazo (AP)
Pese al episodio de violencia, el presidente insistió en que desea volver a realizar la cena en el corto plazo (AP)

La cena anual de la WHCA es uno de los eventos más relevantes del calendario político y mediático de Washington, ya que reúne al presidente, funcionarios, periodistas y representantes de distintos sectores institucionales.

(Con información de EFE)

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