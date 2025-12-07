Estados Unidos

Golpe al narco en EEUU: la Guardia Costera decomisó nueve toneladas de cocaína en el mayor operativo antidrogas marítimo desde 2007

La operación realizada en el Pacífico Oriental forma parte de la campaña Pacific Viper, que refuerza la vigilancia contra el narcotráfico desde Centroamérica y Sudamérica

El decomiso representa el mayor incautado en alta mar desde 2007 por las autoridades estadounidenses (Agencias de prensa)

La Guardia Costera de Estados Unidos decomisó nueve toneladas de cocaína durante un operativo en el Pacífico Oriental, marcando la mayor incautación de este tipo en casi 20 años. La droga se hallaba a bordo de una embarcación rápida, interceptada en el marco de la Operación Pacific Viper.

La operación se desarrolló el martes 2 de diciembre, cuando el cúter Munro, con base en Alameda, California, localizó una nave sospechosa de transportar estupefacientes. El personal de un helicóptero táctico inutilizó el motor de la embarcación mediante disparos, lo que permitió a los agentes estadounidenses abordarla de inmediato.

Tras neutralizar la amenaza, los funcionarios confiscaron 20.000 libras (casi nueve toneladas) de cocaína. La Guardia Costera calificó el procedimiento como su mayor decomiso en alta mar desde 2007.

En el mismo operativo, fueron reportadas 34 intervenciones y más de 45 toneladas de cocaína decomisadas (Captura de video)

En su publicación oficial, el organismo señaló: “A través de la Operación Pacific Viper, la Guardia Costera ha acelerado las operaciones contra narcóticos en el Pacífico este y entregado resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas”.

El Gobierno estadounidense difundió videos del operativo, donde se observan a tripulantes armados accediendo al buque. No obstante, CBS News informó que las autoridades no revelaron el destino de las personas encontradas a bordo.

La administración de Donald Trump impulsó la creación de la Operación Pacific Viper con el fin de interrumpir el flujo de drogas procedente de Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos.

El presidente Donald Trump impulsó la creación de la Operación Pacific Viper para frenar el narcotráfico marítimo (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El operativo contempla el uso de la fuerza en alta mar y ha sido objeto de debate por la cantidad de acciones letales contra embarcaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes. Las autoridades estadounidenses han argumentado que estas medidas se inscriben dentro de su estrategia antinarcóticos.

Por otro lado, la lucha internacional contra el narcotráfico también ha mostrado avances en otros puntos del continente. La Armada de Colombia reportó el decomiso de siete toneladas de cocaína a bordo de barcos que navegaban hacia el Caribe en la misma semana, acción valorada en USD 340 millones, según un comunicado difundido en redes sociales. En esta operación, fueron detenidas 11 personas puestas a disposición de la justicia.

El gobierno estadounidense sostiene que estas interdicciones buscan interrumpir las rutas del narcotráfico transnacional que alimentan redes criminales y organizaciones violentas.

La colaboración internacional y el uso de tecnología avanzada permitieron desarticular rutas del narcotráfico en la región (Captura de video)

La estrategia combina vigilancia activa con grandes embarcaciones y el despliegue de helicópteros con equipos especializados, diseñados para interceptar y neutralizar embarcaciones rápidas.

El cúter Munro, pieza clave en el último decomiso, es uno de los activos marítimos de nueva generación de la Guardia Costera de Estados Unidos, con capacidad para operar helicópteros y lanchas interceptadoras. Esta tecnología ha fortalecido la respuesta frente a la creciente sofisticación de los traficantes, quienes modifican constantemente sus rutas y tácticas.

En el contexto de estas incautaciones, el gobierno estadounidense ha reiterado su política de tolerancia cero frente al tráfico de drogas, remarcando la importancia de mantener la presión sobre los canales de distribución marítima.

(Con información de EFE)

