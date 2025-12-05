La Administración Trump busca vetar la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de más de 30 países

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. REUTERS/Brian Snyder

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha elevado este jueves a “más de 30” los países afectados por la prohibición “total” de viaje que pretende impone la Administración de Donald Trump.

“No voy a dar cifras concretas, pero son más de 30”, ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News al ser preguntada sobre si la lista alcanzaría los 32 estados.

Noem, que ha evitado dar nombres, ha señalado que la Casa Blanca “sigue evaluando” naciones a las que aplicar la restricción de entrada alegando que “si no tienen un gobierno estable, si no tienen un país que pueda sostenerse por sí mismo y decirnos quiénes son esas personas y ayudarnos a investigarlas, ¿por qué deberíamos permitir que personas de ese país vengan aquí, a Estados Unidos?”.

Estas declaraciones llegan días después de que recomendara la “prohibición total de viaje” desde territorios que “inundan el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”, si bien tampoco en ese anuncio citó ningún estado.

El magnate republicano ya firmó el pasado junio una proclamación vetando la entrada al país norteamericano de ciudadanos de una docena de países, incluyendo Afganistán, Birmania, Guinea Ecuatorial, Haití o Irán, y restringiendo la visita de personas de otros siete: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Un cambio en la política migratoria de Estados Unidos afecta a miles de extranjeros en proceso de regularización, luego del anuncio gubernamental sobre la suspensión y revisión exhaustiva de trámites de Green Card para personas de 19 países señalados como prioritarios para la seguridad nacional, tras un ataque armado ocurrido en las inmediaciones de la Casa Blanca a fines de noviembre.

Voceros institucionales y agencias internacionales informaron que el nuevo protocolo reactiva controles extras sobre la autenticidad de documentos y los antecedentes de muchos solicitantes, creando preocupación administrativa y jurídica al interior de la comunidad migrante.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

Según información confirmada por Reuters, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó directrices a finales de noviembre para cesar temporalmente la resolución de expedientes de residencia permanente de extranjeros originarios de Afganistán, Haití, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Cuba y Venezuela.

Los funcionarios federales señalan que las nuevas medidas se adoptaron tras la identificación de un ciudadano afgano como sospechoso del ataque a integrantes de la Guardia Nacional, lo que llevó a reforzar los controles sobre solicitudes migratorias.

El trasfondo de este anuncio se inserta en una serie de restricciones migratorias adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en los últimos años, dirigidas principalmente a nacionales de países incluidos en listas de monitoreo de seguridad.

El episodio registrado en Washington a fines de noviembre derivó en una revisión calificada de singular alcance por su amplitud y por el número de expedientes afectados, según las agencias internacionales que han cubierto la situación.

(Con información de Europa Press y Reuters)