Golpe al empleo en EEUU: el sector privado recortó 32.000 puestos y los servicios registran seis meses de contracción

Un trabajador municipal barre la calle Grant en San Francisco, California. (David Paul Morris/Bloomberg)

El sector privado de Estados Unidos eliminó 32.000 empleos en noviembre, contrariando drásticamente las expectativas del mercado que anticipaban un crecimiento, según reveló la encuesta de empleo ADP/Stanford Lab publicada el miércoles.

El sorpresivo retroceso en la creación de nóminas privadas se produce en un contexto de creciente incertidumbre macroeconómica y comercial, y justo antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), donde se espera un nuevo recorte en las tasas de interés.

Los analistas habían anticipado la creación de entre 10.000 y 40.000 nuevos puestos de trabajo para noviembre, según los consensos publicados por Trading Economics y MarketWatch. La caída real de 32.000 empleos, sin embargo, apunta a un debilitamiento del mercado laboral más acentuado de lo que se creía.

La economista jefe de la encuestadora, Nela Richardson, señaló que la contratación ha sido “irregular últimamente” debido a que los empleadores enfrentan “consumidores cautelosos y un entorno macroeconómico incierto”.

Despidos en industria y pequeñas empresas

Un empleado de Volvo trabaja en el edificio de ensamblaje final de la primera planta de producción de la compañía en Estados Unidos, en Ridgeville, Carolina del Sur. REUTERS/Randall Hill

El estudio de ADP/Stanford Lab detalló que la mayoría de los empleos eliminados el mes pasado se concentró en el sector industrial y en las empresas con menos de 50 trabajadores.

Si bien los datos de ADP/Stanford Lab son considerados un termómetro del mercado laboral, su fiabilidad ha sido cuestionada regularmente por los analistas, especialmente después de que el reciente cierre del gobierno de Estados Unidos provocara intermitencias en los datos oficiales de empleo. Como consecuencia, la tasa de desempleo de octubre nunca se publicará y la de noviembre se dará a conocer con retraso, después de la reunión de la Reserva Federal prevista para la próxima semana.

La contracción del empleo también golpea al sector servicios

Un cartel de una feria de empleo se ve en la Quinta Avenida de Manhattan, Nueva York, tras la publicación del informe laboral. REUTERS/Andrew Kelly

La preocupación por el debilitamiento del mercado laboral se ve reforzada por otros informes publicados el mismo miércoles.

El sector de servicios de Estados Unidos, si bien reportó un crecimiento general en noviembre, mostró una contracción en el índice de empleo por sexto mes consecutivo, según una encuesta del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés).

La calificación general del ISM se situó en 52.6, un aumento de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior y ligeramente por encima de las expectativas. Las áreas de expansión incluyeron la actividad comercial, los nuevos pedidos y los inventarios. Sin embargo, el índice de empleo se ubicó en 48.9, por debajo del nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

El informe del ISM sobre servicios sigue a la encuesta de ISM sobre manufactura publicada el lunes, que también mostró una contracción en su índice de empleo.

Expectativas de la Fed y la inflación

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, es el candidato de Trump para suceder a Jerome Powell al frente de la FED. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Ante la evidencia de un mercado laboral que se debilita, la Reserva Federal tiene previsto recortar las tasas de interés por tercera vez consecutiva la próxima semana. Los formuladores de políticas han descrito que un mercado laboral menos sólido es más trascendental en este momento que el control de la inflación.

No obstante, existen diferencias internas en el comité de política monetaria sobre la necesidad de enfocarse prioritariamente en el mercado laboral o en el control de la inflación.

Las expectativas de nuevos recortes de tasas se incrementaron el martes, cuando se reveló que Kevin Hassett, el principal asesor económico de Donald Trump, es el favorito para asumir la presidencia de la Fed en mayo, en sustitución de Jerome Powell. Hassett apoya la realización de nuevos recortes de tipos.

Impacto en las bolsas

Las acciones de Wall Street operaban mixtas el miércoles por la mañana, mientras los mercados sopesaban el decepcionante dato de contratación de ADP frente a las crecientes expectativas de tasas de interés más bajas por parte de la Fed. El índice industrial Dow Jones Industrial Average subía un 0.2% en las primeras operaciones, reflejando el optimismo por un inminente estímulo monetario. Sin embargo, el S&P 500 caía un 0.1% y el índice tecnológico Nasdaq Composite Index retrocedía un 0.4%, indicando que la preocupación por una desaceleración económica significativa limitaba el avance. Steve Sosnick de Interactive Brokers señaló que, para un inversor bursátil, el informe no es intrínsecamente bueno, “a menos, por supuesto, que seas un trader de acciones centrado más en la probabilidad de recortes de la Fed que en lo que dice sobre la economía".