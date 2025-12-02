Estados Unidos aseguró que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual fuga de Nicolás Maduro en Venezuela

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, junto al presidente Donald Trump en Washington DC (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló este martes que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual huida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela, en el contexto de la escalada de tensiones recientes entre Washington y Caracas por el despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico. La operación militar estadounidense como parte de una estrategia contra el narcotráfico ha generado preocupación en la región.

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, explicó en una rueda de prensa que existe “una respuesta planificada y lista” para actuar si Maduro abandona el país. Wilson afirmó que el Pentágono se encuentra “a la entera disposición” del presidente Donald Trump para ejecutar cualquier acción considerada necesaria, enfatizando la preparación permanente de las fuerzas armadas estadounidenses ante todo tipo de contingencias.

“Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos”, declaró la portavoz, reafirmando que la misión principal consiste en combatir el tráfico de drogas y los “narcoterroristas”, considerados una amenaza directa para la sociedad estadounidense.

Wilson añadió que, desde el inicio de la ola de bombardeos sobre embarcaciones de narcotraficantes en septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado 21 ataques contra barcos implicados en el transporte de drogas, con un saldo de 82 personas fallecidas identificadas por el Pentágono como “narcoterroristas”. Según sus palabras, “cada ataque contra estas organizaciones se realiza en defensa de la vital seguridad de Estados Unidos”. La portavoz confirmó además un segundo ataque contra supervivientes de un primer bombardeo a una embarcación, operación en la que murieron once personas. Aseguró que la decisión, tomada por el almirante Frank Bradley y respaldada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, tuvo como objetivo “garantizar la destrucción del barco y la eliminación de una amenaza para Estados Unidos”.

Respecto a la identificación de los objetivos de estas operaciones, Wilson aseguró: “Cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, es un narcoterrorista. (...) Nuestra inteligencia confirma con certeza quiénes son estas personas. Sin lugar a dudas, todos nuestros abogados militares y civiles saben que estos individuos son narcoterroristas”.

Imagen de archivo: Infantes de Marina de EEUU vigilan en el mar Caribe el 18 de noviembre de 2025 (REUTERS)

En este clima de tensión, el papa León XIV instó a la administración estadounidense a priorizar el diálogo sobre la confrontación con el régimen de Nicolás Maduro, a quien EEUU señala como “narcoterrorista”. Durante una rueda de prensa a bordo del avión papal, León XIV exhortó a Washington a buscar vías diplomáticas o presionar de modo económico antes de considerar acciones directas sobre Venezuela. Según sus declaraciones, “es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”.

En paralelo, la autoridad de aviación civil de Venezuela informó sobre la recepción de una solicitud estadounidense para reanudar los vuelos de repatriación de venezolanos. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Transporte venezolano, Nicolás Maduro aprobó un vuelo de Eastern Airlines desde Phoenix hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, regreso que se produce dentro del marco de los acuerdos bilaterales y siguiendo la frecuencia semanal establecida anteriormente. Según cifras oficiales venezolanas, entre febrero y noviembre del año pasado cerca de 14.000 venezolanos retornaron desde Estados Unidos en vuelos de repatriación.

“El vuelo de Eastern Airlines llegará al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense”, señaló el Ministerio de Transporte. “La repatriación de nuestros connacionales para reunir a la familia venezolana, a través del Plan Vuelta a la Patria, continuará”, añadió.

La suspensión temporal de los vuelos fue comunicada previamente por el régimen venezolano tras el anuncio realizado por Trump el sábado, quien instruyó que el espacio aéreo sobre Venezuela debía ser considerado “cerrado en su totalidad”. A pesar de ello, los vuelos de repatriación siguieron dos veces por semana desde el inicio del año en curso.

(Con información de EFE, EP y Reuters)