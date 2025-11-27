Trump calificó el tiroteo contra los miembros de la Guardia Nacional como un “acto de terrorismo” y confirmó que el atacante es afgano (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional y calificó el hecho como un “acto de terrorismo”. El mandatario afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional identificó al sospechoso detenido como un extranjero que ingresó al país procedente de Afganistán.

En un breve mensaje de video publicado en sus redes sociales, Trump sostuvo que el ataque constituyó “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”, y agregó que “fue un crimen contra toda nuestra nación”.

El presidente confirmó que el detenido tras el tiroteo, perpetrado a plena luz del día a dos cuadras de la Casa Blanca, era “un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán”. Indicó además que el sospechoso llegó a Estados Unidos en 2021 “en esos infames vuelos”, en referencia a las evacuaciones de afganos tras el regreso de los talibanes al poder luego de la retirada militar estadounidense.

En su mensaje, Trump también sostuvo que su política migratoria recibirá un nuevo impulso. Señaló que “ahora debemos reexaminar a cada uno de los extranjeros que han entrado a nuestro país desde Afganistán” durante el gobierno del ex presidente Joe Biden.

El mandatario añadió: “Debemos tomar todas las medidas necesarias para soportar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí, o agregar beneficios a nuestro país. Si no pueden amar nuestro país, no los queremos”.

Agentes de la ley detrás de la cinta amarilla, después de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran tiroteados cerca de la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Nathan Howard)

Cómo fue el tiroteo

El ataque tuvo lugar en la intersección de la calle 17 y la calle I, una zona de tránsito intenso ubicada a corta distancia de la sede presidencial. Según los primeros reportes policiales, un sospechoso abrió fuego contra los dos guardias, desplegados en la capital desde Virginia Occidental, antes de ser detenido en el lugar.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, declaró inicialmente que los soldados habían muerto a causa de sus heridas, pero poco después rectificó y señaló que recibía “informes contradictorios” sobre su condición. Afirmó que solo ofrecerá actualizaciones cuando disponga de información confirmada por las autoridades médicas.

La secuencia del ataque generó un operativo de seguridad inmediato. Varias cuadras fueron acordonadas y numerosos vehículos policiales y equipos médicos se concentraron frente a un hotel cercano al punto del tiroteo. Testigos informaron haber escuchado una breve ráfaga de disparos antes de que las fuerzas del orden bloquearan el área.

El lugar del tiroteo en Washington DC

La Fuerza de Tarea Conjunta de DC y la Policía Metropolitana asumieron el control inicial de la escena, mientras que agencias federales abrieron una investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque.

Técnicos forenses permanecieron durante horas en la intersección para recuperar casquillos, revisar cámaras de seguridad y reconstruir la secuencia de los hechos. Las autoridades locales activaron además sus protocolos de emergencia ante el despliegue policial en el centro de la ciudad.

La operación también tuvo repercusiones en el tráfico aéreo. El Aeropuerto Nacional Reagan ordenó un “ground stop”, una suspensión temporal de despegues, debido a la intensa actividad policial en el área. Rob Yingling, portavoz de la Autoridad de Aeropuertos de Washington, confirmó que la medida estuvo directamente asociada al operativo en curso.

Un hombre no identificado vestido con uniforme militar yace en una camilla dentro de una ambulancia luego del tiroteo en Washington (Foto de Drew ANGERER/AFP)

La presencia de la Guardia Nacional en la capital aumentó desde agosto, después de que Trump autorizó la federalización del mando policial y el despliegue de cientos de efectivos de distintos estados. El área del ataque continúa bajo estrictas restricciones mientras avanza la investigación en una de las zonas más vigiladas del país.

