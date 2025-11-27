Estados Unidos

¿A qué hora abren las tiendas en Estados Unidos durante el Black Friday?

Aunque las tendencias han desplazado parte de las ventas hacia el comercio electrónico, el ambiente en plazas comerciales y tiendas físicas sigue atrayendo a miles de estadounidenses

Las promociones exclusivas de Black Friday concentran la atención de miles de compradores en Estados Unidos. (REUTERS/Benoit Tessier)

La cuenta regresiva para el Black Friday se acelera en Estados Unidos, donde las principales cadenas preparan aperturas desde la madrugada para dar inicio a la temporada de compras más intensa del año.

El viernes 28 de noviembre, marcas como JCPenney, Kohl’s, Best Buy, Walmart y Target abrirán sus puertas a partir de las 5:00 y 6:00 de la mañana en todo el país. De acuerdo con información divulgada por The Associated Press, la expectativa se centra en la posibilidad de encontrar promociones únicas, especialmente en productos tecnológicos, artículos de temporada y lanzamientos recientes.

El reporte de The Associated Press destaca que Best Buy, Dick’s Sporting Goods, Home Depot, Lowe’s, Macy’s y Target comenzarán a recibir compradores a las 6:00 de la mañana, con horarios extendidos en la mayoría de los casos. JCPenney y Kohl’s tendrán las aperturas más tempranas, a las 5:00 de la mañana, mientras que Costco iniciará operaciones a las 9:00 y Sam’s Club mantendrá su agenda habitual. La agencia recomienda consultar los cronogramas detallados de cada sucursal, ya que las horas pueden variar según la ubicación.

El Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. (AP Foto/Ted Shaffrey)

Aunque las tendencias han desplazado parte de las ventas hacia el comercio electrónico y las ofertas online anticipadas, el ambiente en plazas comerciales y tiendas físicas sigue atrayendo a miles de estadounidenses. “Algunas personas disfrutan la experiencia presencial y la música en los centros de compras”, reflejó la Associated Press en su más reciente cobertura.

Varias cadenas incluirán incentivos exclusivos para quienes elijan acudir en persona, decisión con la que buscan motivar la visita y fortalecer la interacción directa con los consumidores.

The Associated Press informó que las mejores oportunidades de ahorro suelen encontrarse desde el Black Friday hasta el Cyber Monday, principalmente en artículos con alto valor como dispositivos electrónicos, electrodomésticos y gadgets de moda. Un vocero citado por la agencia señaló que “la dinámica de descuentos exclusivos todavía juega un papel clave en la atracción de público a las tiendas en el primer día de la campaña navideña”.

Consumidores buscan las mejores ofertas en tecnología, ropa y productos de temporada durante el Black Friday. (REUTERS/Jeenah Moon)

Para quienes planean aprovechar la jornada, organizaciones defensoras del consumidor insisten en la importancia de comparar precios y revisar el historial de tarifas. The Associated Press recopiló el consejo de varios referentes, quienes indicaron que “la mejor estrategia es informarse y verificar las condiciones de cada promoción antes de decidir”.

También resaltaron que los descuentos destacados no se limitan a un solo día ni a una modalidad de compra, por lo que recomiendan analizar cada alternativa antes de cerrar cualquier transacción.

Según comunicó la agencia de noticias estadounidense, la reapertura anticipada de grandes tiendas busca recuperar el movimiento previo a la pandemia, atrayendo tanto al público tradicional como al que optó por las compras en línea. El sector minorista concentra sus principales esfuerzos en reactivar el flujo de compradores presenciales al iniciar oficialmente la temporada navideña en Estados Unidos.

