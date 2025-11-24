Un hombre fue apuñalado en el metro de Nueva York tras pedirle a otro que bajara el volumen de su llamada telefónica

Un pasajero de 54 años fue apuñalado en el metro de Nueva York tras pedir silencio durante una llamada telefónica. (AP foto/Seth Wenig)

El ambiente en el metro de Nueva York se vio alterado el sábado por la mañana cuando un pasajero de 54 años fue apuñalado en el abdomen tras solicitar a otro usuario que bajara la voz durante una llamada telefónica, según informaron el New York Post y People.

El incidente, que tuvo lugar en el tren E en la estación Jamaica Center–Parsons/Archer, ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte subterráneo de la ciudad.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, el suceso ocurrió alrededor de las 11:00 horas (hora local) de la mañana del 22 de noviembre.

La víctima pidió al atacante que regulara el volumen en el que estaba teniendo su llamada telefónica

El ataque ocurrió en el tren E, en la estación Jamaica Center–Parsons/Archer, y el agresor aún no ha sido detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, relató a los agentes que, tras pedirle a un hombre, que se encontraba sentado cerca de él, que moderara el volumen de su conversación telefónica, este respondió con violencia.

Según la policía, el agresor golpeó repetidamente en el rostro al pasajero antes de apuñalarlo en el abdomen con un cuchillo. El atacante abandonó el tren precipitadamente al llegar a la estación y, hasta el momento, no ha sido detenido.

El personal médico de emergencia trasladó al herido al Centro Médico del Hospital Jamaica, donde se espera que se recupere, según reportó el medio People. La policía confirmó a los medios que la investigación sigue en curso y que “no hay arrestos en este momento”.

Este episodio se suma a una serie de hechos violentos recientes en el metro de la ciudad

Tres días antes, otro apuñalamiento y agresiones se registraron en la estación Kew Gardens-Union Turnpike del tren E. (EFE/Ángel Colmenares)

De acuerdo con la información publicada por el medio The New York Post, tres días antes, el miércoles 19 de noviembre, otro hombre apuñaló a dos desconocidos y abofeteó a una tercera persona en el andén del tren E en la estación Kew Gardens-Union Turnpike, según informó el New York Daily News.

Estos incidentes han generado preocupación entre los usuarios habituales del sistema de transporte.

La percepción de inseguridad se refleja en los testimonios de los residentes de Nueva York

Usuarios del metro expresan temor e insensibilidad ante la frecuencia de hechos violentos en el transporte público. (REUTERS/Kevin Coombs)

Fatima Shahid, una joven de dieciocho años que frecuenta la estación Jamaica Center–Parsons/Archer, expresó a People: “Desafortunadamente, siento que sucede tan a menudo que es como si nos hubiéramos vuelto insensibles a ello”.

Shahid añadió: “Me hace sentir un poco insegura. Me alegra no tomar el tren tan a menudo como antes… Así que me siento un poco bien, pero sé que alguien que lo hace a diario tendría miedo y se sentiría inseguro”.

Por su parte, un hombre de treinta y siete años identificado como Perry manifestó su sorpresa ante el ataque: “No, esto no es normal, ni lo que he oído ni visto antes. Solo oír esto es una locura”, declaró a People.

Sin embargo, los delitos relacionados con el transporte público han disminuido

Las estadísticas oficiales muestran una baja del 4% en delitos en el metro, aunque los asaltos han aumentado levemente. (AP Photo/Frank Franklin II, file)

A pesar de estos episodios, las estadísticas oficiales muestran una tendencia mixta en la criminalidad del metro. Según datos citados por el New York Daily News, los delitos relacionados con el transporte público han disminuido un 4% respecto al año anterior, con descensos notables en robos, hurtos de bolsos y carterismo. No obstante, se ha registrado un leve aumento en los asaltos dentro del sistema subterráneo.

La investigación sobre el apuñalamiento del sábado continúa abierta, mientras la policía busca al responsable y los usuarios del metro de Nueva York enfrentan la persistente inquietud por la seguridad en sus desplazamientos diarios.