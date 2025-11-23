Estados Unidos

Controversia en EEUU por autorización de pesticidas con ‘químicos eternos’

La reciente decisión de la EPA reaviva el debate sobre la acumulación de compuestos persistentes en cultivos y agua, y su impacto en la salud y el entorno

Guardar
Una serie de químicos polémicos
Una serie de químicos polémicos fue aprobada por autoridades federales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha aprobado recientemente nuevos pesticidas que contienen PFAS, conocidos como “químicos eternos”, en medio de una creciente controversia sobre los riesgos que estos compuestos representan para la salud pública y el medio ambiente. La decisión, que incluye la autorización de ingredientes como cyclobutrifluram, isocycloseram y epyrifenacil, ha generado un intenso debate político y científico, especialmente por el uso de estos productos en cultivos de consumo masivo como lechuga, brócoli, papas, maíz, soja y trigo.

Aprobaciones recientes y contexto regulatorio

Durante este año, la EPA ha aprobado dos nuevos pesticidas que cumplen con la definición internacionalmente reconocida de PFAS y ha anunciado planes para autorizar al menos cuatro productos adicionales. Entre los ingredientes aprobados se encuentran cyclobutrifluram e isocycloseram, destinados a cultivos de hortalizas, mientras que epyrifenacil, el más reciente, se aplicará en cereales como maíz y trigo. La agencia también ha propuesto relajar la obligación de reportar productos que contienen PFAS y debilitar los estándares de agua potable para estos compuestos.

Brigit Hirsch, portavoz de la EPA, defendió la decisión al afirmar que “muchos compuestos fluorados registrados o propuestos para uso pesticida en Estados Unidos en los últimos años ofrecen beneficios únicos para agricultores, usuarios y el público”. Hirsch añadió que la agencia ha registrado decenas de pesticidas con compuestos fluorados bajo administraciones tanto republicanas como demócratas, y calificó las críticas como “otro ejemplo de organizaciones partidistas difundiendo falsedades”.

Los residuos de los químicos
Los residuos de los químicos aprobados están relacionados con enfermedades como cáncer, colesterol alto y malformaciones genéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de pesticidas, representada por CropLife America, respaldó la postura de la EPA. Manojit Basu, vicepresidente de política científica y asuntos regulatorios de la organización, elogió el proceso de evaluación de la agencia, al considerarlo “científicamente riguroso y transparente”, lo que, en su opinión, garantiza a los agricultores estadounidenses acceso a herramientas innovadoras para asegurar una producción alimentaria asequible y saludable.

Riesgos para la salud y el medio ambiente

Los PFAS constituyen una familia de aproximadamente 16.000 compuestos utilizados para conferir resistencia al agua, manchas y grasa en diversos productos, incluidos pesticidas. Estos químicos han sido vinculados a cáncer, defectos de nacimiento, daños hepáticos, inmunológicos y reproductivos, así como a enfermedades renales y colesterol elevado. Su apodo de “químicos eternos” se debe a su extrema persistencia ambiental, ya que no se degradan de forma natural.

Un aspecto especialmente preocupante es el trifluoroacético (TFA), un PFAS que resulta de la degradación de algunos pesticidas aprobados recientemente. El TFA se detecta habitualmente en agua potable, alimentos y en el organismo humano, y ha sido asociado a daños reproductivos y hepáticos.

Según la EPA, el TFA es “significativamente menos tóxico que su molécula madre”, pero científicos y reguladores internacionales advierten que su persistencia y movilidad ambiental lo convierten en un contaminante difícil de eliminar, capaz de acumularse en plantas y de aumentar su concentración en alimentos y agua con emisiones continuas, como explicó Helena Banning, evaluadora de riesgos de la Agencia Alemana de Medio Ambiente, a The Washington Post.

Los químicos son diíficiles de
Los químicos son diíficiles de eliminar del medioambiente debido a que no se degradan de manera natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Linda Birnbaum, toxicóloga y exdirectora del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, señaló que los PFAS de cadena ultracorta, como los presentes en los nuevos pesticidas, no se acumulan en el cuerpo, pero sí persisten en el entorno. “Si los niveles aumentan lo suficiente, tendrán un impacto en nosotros”, advirtió.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera PFAS a cualquier compuesto con al menos un átomo de carbono totalmente fluorinado, mientras que la EPA limita la definición a aquellos con dos o más átomos de carbono fluorados. Además, la Oficina de Programas de Plaguicidas de la EPA no ha adoptado una definición formal, evaluando cada sustancia de manera individual.

Magnitud del uso y perspectivas internacionales

El uso de pesticidas con PFAS en la agricultura estadounidense es considerable. Según un análisis del EWG basado en datos estatales, solo en California se aplican anualmente unas 1,13 millones de kilogramos (2,5 millones de libras) de estos productos, y entre 2018 y 2023 se rociaron cerca de 6,8 millones de kilogramos (15 millones de libras) en cultivos como almendras, pistachos, tomates y uvas. Estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos de 2018 sitúan el uso anual nacional entre 10 y 16 millones de kilogramos (22 a 35 millones de libras), aunque algunos expertos advierten que estas cifras subestiman la realidad actual.

A nivel internacional, la Unión Europea y países como Dinamarca han prohibido varios ingredientes activos de PFAS en pesticidas por motivos ambientales. En Alemania, investigaciones de la Agencia Federal de Medio Ambiente han identificado a los pesticidas como la segunda mayor fuente de TFA en el entorno, solo por detrás de los refrigerantes, aunque la contaminación derivada de pesticidas tiende a ser más localizada.

Temas Relacionados

PFASAgencia de Protección Ambiental de Estados UnidosPesticidasContaminación ambientalestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Así funcionan los drones en Estados Unidos que entregan desfibriladores y podrían revolucionar la atención de urgencias

El programa piloto, impulsado por institutos líderes en salud y tecnología, permite que estos dispositivos lleguen en minutos y multipliquen las probabilidades de salvar vidas antes de la llegada de la ambulancia, según Popular Science

Así funcionan los drones en

Powerball resultados del 22 de noviembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball resultados del 22 de

Inversiones récord en IA y centros de datos impulsan una “economía a dos velocidades” en EEUU

El auge de la inteligencia artificial ha generado un crecimiento sin precedentes en el sector tecnológico, desplazando a industrias tradicionales y generando interrogantes sobre el impacto social y la estabilidad futura del país

Inversiones récord en IA y

El vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas a partir de esta semana en Estados Unidos

Los expertos advierten que las temperaturas gélidas podrían anticiparse desde noviembre, aunque se espera que los descensos más drásticos ocurran en diciembre

El vórtice polar podría causar

Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, reveló que padece cáncer terminal: “No hay nada que pueda hacer para detenerlo”

La periodista ambiental compartió en un ensayo que enfrenta leucemia mieloide aguda con una rara mutación, tras recibir el diagnóstico poco después del nacimiento de su segundo hijo, a los 34 años

Tatiana Schlossberg, nieta de John
DEPORTES
Boca Juniors recibe al Talleres

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

De la foto que preocupó al gesto que trajo calma: así reaccionó el Puma Martínez tras perder el título mundial ante Bam Rodríguez

El desafiante mensaje de Verstappen y el comunicado de McLaren por el error que puede costarle un título en la F1: “Decepcionante”

21 años, 20 mil puntos y un legado indiscutido: el histórico armador Chris Paul anuncia su retiro de la NBA

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

TELESHOW
Murió el actor Isaac Eisen,

Murió el actor Isaac Eisen, figura emblemática de ATAV, Todo x 2 Pesos y más novelas argentinas

La divertida escapada de Maxi López y sus hijos a Cariló: coreografías improvisadas, comidas y complicidad en el mar

La desopilante discusión de Jimena Barón y su pareja por las compras en un supermercado: “Me trataste de rata”

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel atacó

El Ejército de Israel atacó al segundo terrorista al mando de Hezbollah en Líbano

Lula da Silva aseguró que Jair Bolsonaro “cumplirá la condena que la Justicia determinó”

Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” hacia EEUU al inicio de las negociaciones en Ginebra

Acurrucarse y “secarse”: el sorprendente comportamiento de las cucarachas silbadoras de Madagascar ante el cambio climático

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?