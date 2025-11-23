Estados Unidos

Alerta en Hawái por una posible erupción inminente del volcán Kilauea

Los flujos de lava descendieron por las laderas del volcán en Hawái durante el fin de semana, mientras las autoridades advierten que un nuevo episodio eruptivo podría ocurrir en los próximos días

Guardar
Ríos de lava fundida descienden por el volcán Kilauea, anticipando una inminente erupción en Hawái. (YouTube/USGS)

Ríos incandescentes de lava fundida descendieron por las laderas del volcán Kilauea durante el fin de semana, anticipando una nueva erupción que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), podría producirse en los próximos días.

Este fenómeno, visible desde la noche del sábado hasta el domingo, ha sido documentado en tiempo real por el USGS a través de una transmisión en vivo en YouTube, donde se observa cómo la lava fluye en cascada mientras una densa columna de humo se eleva desde el suelo.

El Kilauea, situado en el Parque Nacional de los Volcanes en la Isla Grande de Hawái, es reconocido como uno de los volcanes más activos del planeta.

Los ríos de lava se mantienen confinados en los límites del parque

El volcán Kilauea, uno de
El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, suma 36 episodios eruptivos desde diciembre pasado. (YouTube/USGS)

Desde diciembre pasado, ha registrado 36 episodios eruptivos, y se espera que el próximo, el número 37, ocurra en breve. Las erupciones del Kilauea suelen distinguirse por espectaculares fuentes de lava que emergen del suelo y se elevan hacia el cielo, un espectáculo que atrae a numerosos visitantes al parque nacional.

Las autoridades han señalado que los flujos de lava permanecen confinados dentro de los límites del parque, sin representar una amenaza para las zonas habitadas ni para infraestructuras de la isla.

De acuerdo con el USGS, los intensos desbordamientos de los dos respiraderos principales del Kilauea comenzaron el viernes por la mañana y persistieron durante todo el fin de semana. La agencia, que monitorea la actividad desde el Observatorio Vulcanológico de Hawái, ha emitido actualizaciones periódicas y prevé que el episodio alcance su punto máximo entre el domingo y el martes.

Durante el fin de semana se reportaron columnas de gas que emergían de los respiradores norte y sur del volcán

La última actualización del USGS
La última actualización del USGS registra 24 desbordes de lava en el respiradero sur del Kilauea durante el fin de semana. (X/USGS Volcanoes)

El sábado por la noche, se detectaron columnas de gas con dióxido de azufre emanando de los respiraderos norte y sur, aunque el USGS precisó que los niveles de emisión se mantienen dentro de los valores habituales de una “pausa eruptiva”, con registros de entre 1.200 y 1.500 toneladas métricas diarias (aproximadamente entre 1.300 y 1.650 toneladas métricas).

En su última actualización del sábado, el USGS informó que desde el inicio del actual episodio eruptivo se han producido al menos 24 desbordes en el respiradero sur, generando fuentes de lava en forma de cúpula que alcanzaron alturas cercanas a nueve metros (treinta pies).

La agencia también destacó que la erupción previa del Kilauea, ocurrida el 9 de noviembre, tuvo una duración aproximada de cinco horas. Durante ese evento, las fuentes de lava de cada chimenea llegaron a elevarse hasta 365 metros y 228 metros, respectivamente.

Los flujos de lava del Kilauea cubrieron el 80% del cráter Halemaumau

El USGS reporta emisiones de
El USGS reporta emisiones de dióxido de azufre entre 1.200 y 1.500 toneladas métricas diarias durante la pausa eruptiva. (H Winslow/Servicio Geológico de Estados Unidos vía AP)

En total, la erupción de noviembre expulsó poco menos de 8,4 millones de metros cúbicos (11 millones de yardas cúbicas) de lava desde el interior del volcán, con ambos respiraderos liberando un caudal combinado promedio superior a 460 metros cúbicos por segundo (600 yardas cúbicas por segundo).

Según el USGS, este ritmo equivalía a llenar una piscina olímpica, que suele contener unos 2.500 metros cúbicos (3.300 yardas cúbicas) de agua, cada 5,5 segundos. Además, los flujos de lava de ese episodio cubrieron aproximadamente el 80% del cráter Halemaumau, donde se localizan los respiraderos del Kilauea, según informó el USGS a CBS News.

Temas Relacionados

KilaueaHawáiVolcánErupciónLavaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Seguridad Social anunció un importante incremento para jubilados y beneficiarios a partir de enero 2026 en EEUU

El ajuste busca preservar el poder adquisitivo de quienes dependen de la SSA en un contexto de creciente inflación y aumento del costo de vida en los Estados Unidos

Seguridad Social anunció un importante

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

El secretario de Estado de Estados Unidos destacó que solo quedan asuntos menores por resolver y que los equipos revisaron casi todos los puntos de la propuesta junto a la delegación de Kiev

Marco Rubio dijo que es

Un muerto en un tiroteo cerca de club nocturno en Nueva York: la policía busca al responsable

El ataque se produjo una semana después de que el jugador de los Jets, Kris Boyd, resultara herido de bala en un hecho separado en la misma área de la ciudad

Un muerto en un tiroteo

La FDA asigna la clasificación de mayor riesgo al retiro de populares quesos en Estados Unidos

Al menos dos estados están bajo alerta por la venta del lácteo posiblemente contaminado con una bacteria potencialmente mortal

La FDA asigna la clasificación

Cámara policial capta la desgarradora reacción del padre que perdió a su hijo de 11 años por un disparo en Las Vegas

El pequeño Brandon Domínguez murió luego de que un conductor le disparara tras una discusión con Valente Ayala, padrastro del menor, en medio de la carretera

Cámara policial capta la desgarradora
DEPORTES
Del golazo de Matías Soulé

Del golazo de Matías Soulé al doblete de Mateo Pellegrino: el show de los argentinos protagonistas en la Serie A

“Se mostró interesado”: comienza a definirse el futuro de Nacho Fernández tras la finalización de su contrato con River

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Con Messi de titular, Inter Miami se enfrenta con Cincinnati en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

El gesto de repudio de Estudiantes durante el pasillo por el título de campeón de Liga entregado a Central

TELESHOW
El viaje a Chile de

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

El comentario de Juliana Awada ante el debut de su hija Antonia Macri como modelo

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Las primeras imágenes de Jair

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario

Aumentan las cancelaciones de vuelos a Venezuela tras la alerta de EEUU por “actividad militar” en el Caribe

Premio Neville Chamberlain de Trump