Alerta en Hawái por una posible erupción inminente del volcán Kilauea

Ríos de lava fundida descienden por el volcán Kilauea, anticipando una inminente erupción en Hawái. (YouTube/USGS)

Ríos incandescentes de lava fundida descendieron por las laderas del volcán Kilauea durante el fin de semana, anticipando una nueva erupción que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), podría producirse en los próximos días.

Este fenómeno, visible desde la noche del sábado hasta el domingo, ha sido documentado en tiempo real por el USGS a través de una transmisión en vivo en YouTube, donde se observa cómo la lava fluye en cascada mientras una densa columna de humo se eleva desde el suelo.

El Kilauea, situado en el Parque Nacional de los Volcanes en la Isla Grande de Hawái, es reconocido como uno de los volcanes más activos del planeta.

Los ríos de lava se mantienen confinados en los límites del parque

El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, suma 36 episodios eruptivos desde diciembre pasado. (YouTube/USGS)

Desde diciembre pasado, ha registrado 36 episodios eruptivos, y se espera que el próximo, el número 37, ocurra en breve. Las erupciones del Kilauea suelen distinguirse por espectaculares fuentes de lava que emergen del suelo y se elevan hacia el cielo, un espectáculo que atrae a numerosos visitantes al parque nacional.

Las autoridades han señalado que los flujos de lava permanecen confinados dentro de los límites del parque, sin representar una amenaza para las zonas habitadas ni para infraestructuras de la isla.

De acuerdo con el USGS, los intensos desbordamientos de los dos respiraderos principales del Kilauea comenzaron el viernes por la mañana y persistieron durante todo el fin de semana. La agencia, que monitorea la actividad desde el Observatorio Vulcanológico de Hawái, ha emitido actualizaciones periódicas y prevé que el episodio alcance su punto máximo entre el domingo y el martes.

Durante el fin de semana se reportaron columnas de gas que emergían de los respiradores norte y sur del volcán

La última actualización del USGS registra 24 desbordes de lava en el respiradero sur del Kilauea durante el fin de semana. (X/USGS Volcanoes)

El sábado por la noche, se detectaron columnas de gas con dióxido de azufre emanando de los respiraderos norte y sur, aunque el USGS precisó que los niveles de emisión se mantienen dentro de los valores habituales de una “pausa eruptiva”, con registros de entre 1.200 y 1.500 toneladas métricas diarias (aproximadamente entre 1.300 y 1.650 toneladas métricas).

En su última actualización del sábado, el USGS informó que desde el inicio del actual episodio eruptivo se han producido al menos 24 desbordes en el respiradero sur, generando fuentes de lava en forma de cúpula que alcanzaron alturas cercanas a nueve metros (treinta pies).

La agencia también destacó que la erupción previa del Kilauea, ocurrida el 9 de noviembre, tuvo una duración aproximada de cinco horas. Durante ese evento, las fuentes de lava de cada chimenea llegaron a elevarse hasta 365 metros y 228 metros, respectivamente.

Los flujos de lava del Kilauea cubrieron el 80% del cráter Halemaumau

El USGS reporta emisiones de dióxido de azufre entre 1.200 y 1.500 toneladas métricas diarias durante la pausa eruptiva. (H Winslow/Servicio Geológico de Estados Unidos vía AP)

En total, la erupción de noviembre expulsó poco menos de 8,4 millones de metros cúbicos (11 millones de yardas cúbicas) de lava desde el interior del volcán, con ambos respiraderos liberando un caudal combinado promedio superior a 460 metros cúbicos por segundo (600 yardas cúbicas por segundo).

Según el USGS, este ritmo equivalía a llenar una piscina olímpica, que suele contener unos 2.500 metros cúbicos (3.300 yardas cúbicas) de agua, cada 5,5 segundos. Además, los flujos de lava de ese episodio cubrieron aproximadamente el 80% del cráter Halemaumau, donde se localizan los respiraderos del Kilauea, según informó el USGS a CBS News.