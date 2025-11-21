Estados Unidos

Confirmaron la causa de muerte del influencer Ben Bader, un coach financiero de 25 años

Tras la publicación del informe oficial, familiares y usuarios se expresaron en redes sociales donde resaltaron el legado del joven

El informe forense confirmó que Ben Bader, coach financiero de 25 años, falleció por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica (Instagram/Ben Bader)

La muerte del estadounidense Ben Bader, reconocido coach financiero e influencer de 25 años, generó conmoción en la comunidad digital tras confirmarse que su deceso fue consecuencia de una enfermedad cardiovascular de origen arteriosclerótico, de acuerdo con el informe forense citado por People.

Bader, destacado por su presencia en redes sociales y su impacto en la educación financiera, fue hallado sin vida el 23 de octubre en el gimnasio del complejo privado Admiral’s Cove, en Jupiter, Florida. La noticia repercutió fuertemente entre sus seguidores y allegados, quienes valoraron su influencia y legado en el ámbito de las finanzas personales.

Detalles del informe forense y las circunstancias del fallecimiento

Según el informe emitido por la oficina forense del condado de Palm Beach y citado por People, Bader falleció de una “enfermedad cardiovascular de origen arteriosclerótico”, con una causa de muerte clasificada como natural. El documento precisa que el influencer fue visto en buen estado mientras utilizaba la cinta de correr en el gimnasio del club residencial.

La muerte de Ben Bader
La muerte de Ben Bader generó conmoción en la comunidad digital y entre sus más de 200.000 seguidores en redes sociales (Instagram/ Ben Bader)

Ocho minutos más tarde, otro usuario lo encontró inconsciente. Las autoridades acudieron al lugar poco antes de las 18:30; los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación hasta que Bader fue declarado muerto a las 20:07.

El reporte médico señala que el joven presentaba buena salud general, aunque en días previos había informado molestias en la espalda y el hombro, razón por la cual recibía tratamiento de fisioterapia. El análisis toxicológico detectó codeína (un analgésico opiáceo empleado comúnmente para tratar dolores) en orina, pero no en sangre, dato que, según el forense, indica un uso reciente sin relación con la causa del fallecimiento.

Trayectoria, legado y reacción en redes

Originario de Cincinnati y residente en Miami, Ben Bader se consolidó como una figura influyente en plataformas como Instagram, TikTok, X (antes Twitter) y otras, acumulando más de 200.000 seguidores de acuerdo con People. Su contenido abordaba el estilo de vida, la motivación y el asesoramiento financiero, áreas en las que ofrecía cursos y boletines con el nombre The Artisan Lab.

El día de su muerte, Bader publicó su último video en TikTok y semanas antes había celebrado su cumpleaños número 25 junto a amigos, compartiendo imágenes del evento.

La novia de Ben Bader,
La novia de Ben Bader, Reem, compartió en TikTok el dolor por la pérdida y relató sus últimas horas juntos antes del fallecimiento (Instagram/ Ben Bader)

La noticia fue confirmada por su novia, Reem, a través de una publicación en TikTok, en la que expresó el profundo dolor provocado por la pérdida. “Los últimos días han sido los más difíciles de mi vida y nunca antes había lidiado con esto. Sobre todo con la pérdida de alguien tan importante para mí”, afirmó Reem, citada por People.

La joven describió a Bader como una persona amable, generosa y de carácter positivo, y relató que pocas horas antes habían mantenido una videollamada y planeaban cenar juntos. “Realmente no había señales de que esto sucediera; se suponía que íbamos a cenar esa noche y él parecía tan normal. Había hablado con él por FaceTime un par de horas antes de su fallecimiento y estaba tan feliz y tan normal, simplemente sonriendo y siendo tan gracioso”, añadió.

Reconocimientos de familiares y mensajes de la comunidad

Las familias Upham y Bader, en declaraciones reproducidas por People, recordaron al joven como un “visionario que lideró con amor, vivió con intención y transformó sus pasiones en ayuda para los demás”. Amigos y colegas también expresaron su pesar.

El mensaje de Jimmy Farley, publicado en Instagram, destacó: “El recuerdo de Ben Bader permanecerá vivo entre quienes compartieron su amistad y su pasión por ayudar a los demás”. Miles, conocido como @flip4miles, subrayó: “Nunca olvidaré cada seminario web, sesión de baloncesto o caminata por Brickell Key”. Por su parte, la creadora Trina Nuance reconoció el talento de Bader como escritor: “Eras un escritor tan brillante. El mundo tiene suerte de tener tu mente y alma inmortalizadas en las plataformas”.

Familiares y amigos recordaron a
Familiares y amigos recordaron a Bader como un visionario generoso, apasionado por ayudar y transformar vidas mediante la educación financiera (@benhbader)

La muerte de Bader provocó una ola de mensajes de apoyo y reconocimiento en redes sociales, donde seguidores y colegas resaltaron su generosidad, energía y capacidad para motivar a otros, según People.

La comunidad digital valoró especialmente su contribución a la educación financiera y el vacío dejado en quienes lo conocieron y siguieron su trabajo. El informe forense despejó la incertidumbre inicial respecto a las causas de su muerte, permitiendo confirmar la naturaleza natural del deceso.

