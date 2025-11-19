Fue dada de alta de un hospital en pleno parto; ocho minutos después dio a luz en la carretera

El nacimiento de un bebé en una carretera de Indiana tras la negativa del Hospital Franciscan Health Crown Point generó una investigación interna. (Facebook/Leon Wells)

Mercedes Wells, una mujer de Indiana que se encontraba en labor de parto, dio a luz a su bebé luego de ser dada de alta del Hospital Franciscan Health Crown Point mientras presentaba contracciones, lo que derivó en que su hijo naciera apenas ocho minutos después, en el interior de su vehículo, a un costado de la carretera.

Cherise Thompson, cuñada de la paciente, relató que, tras abandonar el hospital, el esposo de Wells, Leon Wells, asistió el parto en la camioneta familiar: “Agarró una manta, tomó al bebé y lo puso sobre el pecho de mi cuñada, sobre el pecho de Mercedes, y el cordón umbilical, todo seguía conectado, y siguieron conduciendo”.

La familia aseguró a ABC News que, durante el trayecto, los operadores del 911 los guiaron telefónicamente hasta el Hospital Comunitario de Munster, donde fueron recibidos por un equipo médico preparado para atender la emergencia.

La mujer fue trasladada en silla de ruedas en el hospital mientras tenía contracciones

Mercedes Wells fue dada de alta mientras presentaba contracciones y dio a luz en su vehículo solo ocho minutos después de salir del hospital. (Facebook/Leon Wells)

La secuencia de los hechos, documentada por su esposo, Leon, muestra a la mujer siendo trasladada en silla de ruedas por los pasillos del hospital antes de ser conducida fuera del edificio.

Su familia explicó a la filial de ABC WLS de Chicago que el personal médico determinó que, al tener solo tres centímetros de dilatación, debía regresar a casa y esperar a que el trabajo de parto avanzara.

“El 911 pudo llamar al hospital y avisarles de que iban a llegar, así que había 15 médicos y enfermeras afuera esperándolos”, detalló Thompson a WLS. Tanto la madre como el recién nacido se recuperan en ese centro de salud, según confirmaron sus familiares.

El testimonio de la familia apunta a una falta de atención adecuada por parte del personal del Franciscan Health Crown Point. Thompson afirmó a WLS que Wells suplicó a la enfermera que la atendía: “Le dijo: ‘Estoy de parto. Lo siento, las contracciones al caminar. Me duele mucho. Te lo digo, lo siento’. Y ella simplemente la ignoró”. La cuñada de la paciente también expresó su malestar por la experiencia vivida: “Siento que los derechos de mi familia han sido violados”, declaró a WLS.

El hospital se pronunció luego del incidente ocurrido con Wells

El presidente del hospital, Raymond Grady, anunció una investigación exhaustiva y expresó preocupación por el video viral y los comentarios en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente y director ejecutivo del hospital, Raymond Grady, comunicó a ABC News que la institución ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. “Nos complace saber, a través de informes en línea y en los medios de comunicación, que tanto la madre como el niño se encuentran bien”, afirmó Grady.

Añadió que el video viralizado y los comentarios en redes sociales son motivo de preocupación para la administración: “El video es solo una parte de la información que estamos revisando como parte de una investigación exhaustiva sobre este presunto incidente”.

Grady subrayó a ABC News que las leyes de privacidad del paciente limitan la posibilidad de ofrecer detalles adicionales, pero insistió en que “los videos y la narrativa que los rodea no representan con precisión los valores del ministerio de atención médica católica de Franciscan Health Crown Point, que incluyen el respeto por la vida, la atención compasiva y la administración cristiana. Nuestro objetivo es que cada persona que entra por nuestras puertas sienta el amor de Cristo a través de nuestras acciones”.

La familia de Wells expresó que su intención es que el personal responsable sea sancionado

La familia de Mercedes Wells exige sanciones para el personal responsable y denuncia que la paciente se sintió ignorada y rechazada por el hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo también reconoció la existencia de disparidades en los resultados de la atención médica y aseguró que el hospital busca ser parte de la solución: “Mantenemos nuestro compromiso de cumplir e incluso superar todas las regulaciones y mejores prácticas de atención, y tomaremos las medidas apropiadas en función de las conclusiones de nuestra revisión”.

La página web del hospital sostiene que su misión es ofrecer servicios de parto personalizados, con un equipo de obstetras y personal médico que brinda “la mejor atención posible durante y después del embarazo”. El sitio destaca que el enfoque del hospital es “personalizado para el parto, donde usted y su obstetra conversarán sobre el plan de parto y las expectativas”.

La familia de Mercedes Wells manifestó a ABC News y CBS News su deseo de que el personal responsable sea sancionado. Thompson describió el estado emocional de Wells tras el incidente: “Cuando fui ayer al hospital, al abrir la puerta, Mercedes me vio y se echó a llorar, porque se siente ultrajada, se siente ignorada. Ya sabes, se siente rechazada”.