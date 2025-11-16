Un niño de 11 años murió al quedar en medio de tiroteo en Las Vegas

La policía de Henderson investigó el lugar donde un niño de 11 años murió durante un incidente de ira al volante en la autopista 215 Southern Beltway. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal/The Associated Press)

El tránsito congestionado en un tramo de la autopista 215 Southern Beltway de Henderson, en las afueras de Las Vegas, fue escenario de un tiroteo por ira al volante que dejó a un niño de 11 años muerto, según informaron las autoridades. El hecho ocurrió cuando dos conductores disputaban posiciones en la vía congestionada de vehículos, en un incidente que se tornó fatal minutos antes de las 7:30.

De acuerdo con información de The New York Times, la víctima, quien no fue identificada públicamente, viajaba en el asiento trasero de un SUV híbrido conducido por su padrastro mientras se dirigía a la escuela el viernes 14 de noviembre por la mañana.

Ambos se vieron involucrados en una acalorada confrontación con Tyler Matthew Johns, de 22 años. Según ABC News, testigos relataron que ambos automovilistas intentaban adelantarse mutuamente a lo largo del arcén, lo que derivó en que bajaran las ventanillas para intercambiar palabras.

Durante ese intercambio, Johns sacó un arma de fuego y disparó un solo tiro, que impactó en el niño. “Perdimos una vida hoy que no teníamos que perder”, lamentó el jefe del Departamento de Policía de Henderson, Reggie Rader, citado por ABC News. “Un niño perdió la vida hoy, una vida truncada por un acto absurdo en nuestras carreteras”, añadió el comunicado publicado por la policía local.

Tyler Matthew Johns, el presunto autor del disparo, fue arrestado tras la muerte del menor. (Departamento de Policía de Henderson)

Momentos después del disparo, el padrastro del menor embistió el vehículo de Johns, lo que provocó que ambos autos quedaran detenidos en medio de la autopista. Los conductores descendieron de sus respectivos coches y continuaron la discusión, mientras testigos buscaban la atención de un oficial de la Policía Metropolitana de Las Vegas que se encontraba en las inmediaciones.

La policía señaló que el oficial intervino rápidamente, arrestando a Johns en la escena. El arma fue recuperada por los agentes. Mientras tanto, servicios de emergencia trasladaron al niño al hospital más cercano, pero, según las autoridades, “pese a todos los esfuerzos, el menor murió por las heridas recibidas”.

Según reportaron tanto The New York Times como ABC News, Johns fue imputado por homicidio abierto, disparar desde un vehículo y efectuar disparos hacia un vehículo ocupado. Se encuentra recluido en el Centro de Detención de Henderson sin derecho a fianza, conforme a los registros judiciales consultados.

En la conferencia de prensa posterior, el jefe Rader reiteró su llamado a la conducción responsable y a disminuir los niveles de confrontación en las vías de Nevada. “Necesito que todos tengan paciencia en nuestras carreteras. Tenemos la obligación de cuidarnos entre todos. No vale la pena participar en este tipo de comportamiento en ningún sentido”, insistió el funcionario.

Patrullas policiales acordonaron la zona del tiroteo, mientras servicios de emergencia intentaron salvar al menor sin éxito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la jornada, la policía local solicitó a los conductores que permanezcan pacientes y ejerzan autocontrol, particularmente en las horas de mayor tráfico y durante las temporadas de festividades.

La policía estuvo presente durante varias horas en la escena para realizar las investigaciones correspondientes. El Departamento de Policía de Henderson indicó que la autopista permanecería cerrada “por un largo tiempo” y llamó a la ciudadanía a valorar la seguridad en las carreteras.

“No logro entender por qué la gente pierde la paciencia, pero mi súplica a la comunidad, especialmente al entrar en estas temporadas festivas, es que aminoren la marcha. Eventualmente llegarán a su destino, hagámoslo con seguridad”, expresó Rader ante los medios.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre la identidad del menor o de su familia. Las autoridades no informaron si Johns cuenta con representación legal. Las investigaciones permanecen abiertas y que se busca enviar un mensaje de prevención para evitar nuevas tragedias relacionadas con la ira al volante en las carreteras estadounidenses.