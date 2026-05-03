Estados Unidos

Marco Rubio visitará el Vaticano tras las críticas de Trump al papa León XIV

El jefe de la diplomacia estadounidense, de religión católica, se reunirá esta semana con sus homólogos de la Santa Sede y de Italia. La visita llega semanas después de que el presidente de EEUU calificara al pontífice de “débil” y “terrible para la política exterior”

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Fotografía de archivo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Fotografía de archivo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará Roma y el Vaticano esta semana, afirmó una fuente del gobierno italiano este domingo, semanas después de un choque entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de religión católica, se reunirá con sus homólogos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, explicó esta fuente a la AFP.

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Los medios italianos también informan de una reunión con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, durante su visita de jueves y viernes.

El viaje llega después de fuertes críticas de Trump contra el papa León XIV, el primero estadounidense, y también contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de sus más cercanas aliadas en Europa.

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El mes pasado, el presidente estadounidense respondió al rechazo del pontífice a la guerra en Oriente Medio calificándole de “débil” y “terrible para la política exterior”.

Los medios italianos presentan la visita de Rubio como un intento de “descongelar” las relaciones.

Desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica, el pontífice estadounidense y naturalizado peruano ha criticado la campaña antiinmigración de la administración Trump.

El papa León XIV: "No tengo miedo de la administración Trump”

Pero fue su retórica antibélica, especialmente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán que desencadenó la guerra en Oriente Medio, la que hizo estallar al presidente norteamericano.

A principios de abril, León aseguró que la amenaza de Trump de destruir Irán era “inaceptable” e instó a los estadounidenses a presionar a sus políticos para “trabajar por la paz”.

Además de tildarlo de “débil” y “terrible”, el magnate republicano aseguró que no era “un gran admirador del papa” y lo acusó de “jugar con un país [Irán] que quiere un arma nuclear”.

Como primera ministra italiana, Meloni consideró “inaceptables” los ataques al pontífice de Trump, que entonces también arremetió contra ella.

“Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué”, declaró a mediados de abril al diario italiano Corriere della Sera.

También acusó a Meloni, una líder de extrema derecha que intentaba actuar de puente entre Europa y Washington, de no ayudar lo suficiente a Estados Unidos en la OTAN y amenazó con retirar tropas norteamericanas de Italia.

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