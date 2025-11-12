Importante cadena de comida rápida cerrará cientos de locales en Estados Unidos

Wendy’s planea cerrar hasta el 5% de sus locales en Estados Unidos durante el último trimestre de 2025, lo que representa cerca de 300 sucursales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena de comida rápida Wendy’s anunció el cierre de cientos de restaurantes en Estados Unidos a partir del cuarto trimestre de este año, en medio de una disminución de ingresos y utilidades vinculada al ajuste en el consumo de los hogares de menores ingresos.

El anuncio fue realizado durante una conferencia con inversores el pasado viernes 7 de noviembre, sin detallar la cantidad exacta de sucursales ni su ubicación, aunque se estima que el porcentaje de cierres ronde entre el 5 y el 6% de sus 6.011 locales actuales. Esto implicaría el cierre de aproximadamente 300 restaurantes.

Ken Cook, director ejecutivo interino de Wendy’s, explicó que la medida busca frenar la caída de la rentabilidad de la compañía y fortalecer el desempeño de los restaurantes restantes. “Cuando observamos el sistema hoy, tenemos algunos restaurantes que no elevan la marca y son una carga desde la perspectiva del desempeño financiero de nuestros franquiciados. El objetivo es abordar y solucionar esos restaurantes”, afirmó Cook durante la llamada con inversores.

Cook asumió la conducción de la empresa en julio tras la salida de Kirk Tanner, quien pasó a liderar Hershey Co. El directivo especificó que algunas sucursales en dificultades recibirán inversiones en tecnología y equipamiento, mientras que otras serán transferidas a nuevos operadores o cerradas de manera definitiva, confirmó The Associated Press.

Los resultados financieros de la cadena reflejan el contexto adverso: las ventas en tiendas comparables —aquellas con al menos un año de operación— disminuyeron un 4% entre enero y septiembre de este año respecto al mismo período de 2023. A su vez, los ingresos totales retrocedieron un 2%, ubicándose en 1.630 millones de dólares, y la ganancia neta descendió un 6%, hasta 138,6 millones de dólares.

En la conferencia con accionistas, Cook reconoció que “vemos cada vez más presión sobre el consumidor de menores ingresos”, una situación que—según el ejecutivo—persistirá al menos hasta finales de 2025. “Continuamos observando eso en el tercer trimestre y esperamos que continúe en el cuarto”, explicó.

Otras marcas en la misma situación

El deterioro en las ventas no es exclusivo de Wendy’s. Las grandes cadenas de comida rápida enfrentan dificultades para atraer consumidores sensibles a los aumentos de precios generados por la inflación.

Tanto Wendy’s como McDonald’s han lanzado nuevas ofertas de comidas económicas para atraer a estos segmentos. Cook detalló que los menús de 5 y 8 dólares implementados recientemente contribuyeron a sostener parte del flujo de clientes, aunque reconoció que la marca “no lo está haciendo bien trayendo nuevos clientes”.

“Planeamos reenfocar nuestro marketing para poner en valor la calidad y frescura de nuestros ingredientes y fortalecer nuestro posicionamiento en precios”, indicó Cook, tratando de responder a la baja en el tráfico de consumidores.

La cadena concluyó el tercer trimestre de 2025 con un total de 6.011 locales en territorio estadounidense. El anuncio de nuevos cierres se suma a los 240 establecimientos que bajaron sus persianas durante 2024, según precisó la compañía, que argumentó entonces que muchos de esos restaurantes se encontraban “simplemente desactualizados”.

Cook subrayó que el cierre de locales considerados “poco rentables o con bajo servicio al cliente” permitirá mejorar la rentabilidad de las sucursales que permanezcan abiertas. Además, en algunas situaciones la empresa optará por realizar mejoras tecnológicas en restaurantes en dificultades, antes de decidir un posible traspaso a nuevos franquiciados o el cierre definitivo.

En el frente bursátil, las acciones de Wendy’s reflejaron las turbulencias vividas durante el anuncio. El viernes bajaron un 7% y el lunes presentaban una caída de 6% en la rueda de la tarde. Desde el inicio del año, los títulos de la cadena acumulan una depreciación de 46%.

La compañía, cuyo origen se remonta a hace 55 años en Dublín, Ohio, enfrenta así un escenario desafiante marcado por el ajuste del consumo y la necesidad de modernizar su red de restaurantes. Cook concluyó: “se trata de actuar sobre aquellos locales que no cumplen con los estándares de la marca ni de los franquiciados. Nuestro foco está puesto en mejorar la salud de todo el sistema Wendy’s”.