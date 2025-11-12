Estados Unidos

Importante cadena de comida rápida cerrará cientos de locales en Estados Unidos

La compañía atribuye la medida al impacto de la inflación en los consumidores de menores ingresos y la caída en sus ingresos y utilidades

Guardar
Wendy’s planea cerrar hasta el
Wendy’s planea cerrar hasta el 5% de sus locales en Estados Unidos durante el último trimestre de 2025, lo que representa cerca de 300 sucursales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena de comida rápida Wendy’s anunció el cierre de cientos de restaurantes en Estados Unidos a partir del cuarto trimestre de este año, en medio de una disminución de ingresos y utilidades vinculada al ajuste en el consumo de los hogares de menores ingresos.

El anuncio fue realizado durante una conferencia con inversores el pasado viernes 7 de noviembre, sin detallar la cantidad exacta de sucursales ni su ubicación, aunque se estima que el porcentaje de cierres ronde entre el 5 y el 6% de sus 6.011 locales actuales. Esto implicaría el cierre de aproximadamente 300 restaurantes.

Ken Cook, director ejecutivo interino de Wendy’s, explicó que la medida busca frenar la caída de la rentabilidad de la compañía y fortalecer el desempeño de los restaurantes restantes. “Cuando observamos el sistema hoy, tenemos algunos restaurantes que no elevan la marca y son una carga desde la perspectiva del desempeño financiero de nuestros franquiciados. El objetivo es abordar y solucionar esos restaurantes”, afirmó Cook durante la llamada con inversores.

La compañía reportó una caída
La compañía reportó una caída del 4% en ventas comparables y una baja de ingresos del 2% en los primeros nueve meses del año. (AP Foto/Julio Cortez)

Cook asumió la conducción de la empresa en julio tras la salida de Kirk Tanner, quien pasó a liderar Hershey Co. El directivo especificó que algunas sucursales en dificultades recibirán inversiones en tecnología y equipamiento, mientras que otras serán transferidas a nuevos operadores o cerradas de manera definitiva, confirmó The Associated Press.

Los resultados financieros de la cadena reflejan el contexto adverso: las ventas en tiendas comparables —aquellas con al menos un año de operación— disminuyeron un 4% entre enero y septiembre de este año respecto al mismo período de 2023. A su vez, los ingresos totales retrocedieron un 2%, ubicándose en 1.630 millones de dólares, y la ganancia neta descendió un 6%, hasta 138,6 millones de dólares.

En la conferencia con accionistas, Cook reconoció que “vemos cada vez más presión sobre el consumidor de menores ingresos”, una situación que—según el ejecutivo—persistirá al menos hasta finales de 2025. “Continuamos observando eso en el tercer trimestre y esperamos que continúe en el cuarto”, explicó.

El ajuste responde a la
El ajuste responde a la caída en el consumo de los hogares de menores ingresos, según explicó Ken Cook, director ejecutivo interino de Wendy’s. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Otras marcas en la misma situación

El deterioro en las ventas no es exclusivo de Wendy’s. Las grandes cadenas de comida rápida enfrentan dificultades para atraer consumidores sensibles a los aumentos de precios generados por la inflación.

Tanto Wendy’s como McDonald’s han lanzado nuevas ofertas de comidas económicas para atraer a estos segmentos. Cook detalló que los menús de 5 y 8 dólares implementados recientemente contribuyeron a sostener parte del flujo de clientes, aunque reconoció que la marca “no lo está haciendo bien trayendo nuevos clientes”.

“Planeamos reenfocar nuestro marketing para poner en valor la calidad y frescura de nuestros ingredientes y fortalecer nuestro posicionamiento en precios”, indicó Cook, tratando de responder a la baja en el tráfico de consumidores.

La cadena concluyó el tercer trimestre de 2025 con un total de 6.011 locales en territorio estadounidense. El anuncio de nuevos cierres se suma a los 240 establecimientos que bajaron sus persianas durante 2024, según precisó la compañía, que argumentó entonces que muchos de esos restaurantes se encontraban “simplemente desactualizados”.

El cierre masivo se suma
El cierre masivo se suma a las 240 tiendas clausuradas en 2024, en medio de pérdidas de rentabilidad. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Cook subrayó que el cierre de locales considerados “poco rentables o con bajo servicio al cliente” permitirá mejorar la rentabilidad de las sucursales que permanezcan abiertas. Además, en algunas situaciones la empresa optará por realizar mejoras tecnológicas en restaurantes en dificultades, antes de decidir un posible traspaso a nuevos franquiciados o el cierre definitivo.

En el frente bursátil, las acciones de Wendy’s reflejaron las turbulencias vividas durante el anuncio. El viernes bajaron un 7% y el lunes presentaban una caída de 6% en la rueda de la tarde. Desde el inicio del año, los títulos de la cadena acumulan una depreciación de 46%.

La compañía, cuyo origen se remonta a hace 55 años en Dublín, Ohio, enfrenta así un escenario desafiante marcado por el ajuste del consumo y la necesidad de modernizar su red de restaurantes. Cook concluyó: “se trata de actuar sobre aquellos locales que no cumplen con los estándares de la marca ni de los franquiciados. Nuestro foco está puesto en mejorar la salud de todo el sistema Wendy’s”.

Temas Relacionados

Wendy’sCierreComida rápidaInflaciónRestaurantesestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Cielo soleado y condiciones climáticas en Virginia: estado del tiempo en Reston este miércoles 12 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Cielo soleado y condiciones climáticas

Día soleado y fuertes ráfagas de viento en Virginia: el clima en Ashburn este miércoles 12 de noviembre

El pronóstico meteorológico adquiere especial importancia en esta ciudad, donde las condiciones climáticas suelen variar repentinamente

Día soleado y fuertes ráfagas

Cielo despejado y ráfagas de viento en Texas: así amanecerá el clima en San Antonio este miércoles 12 de noviembre

El estado del tiempo en esta ciudad texana presenta variaciones inesperadas, así que consultar el pronóstico resulta esencial antes de organizar cualquier actividad diaria

Cielo despejado y ráfagas de

Persecución de película: una mujer robó una minivan en California y huyó más de 278 kilómetros hasta cruzar a México

La conductora, identificada como Alyssa Wilson, esquivó patrullas y dispositivos de clavos en una cinematográfica fuga a través de cuatro condados de California, todo trasmitido en vivo

Persecución de película: una mujer

El grupo delictivo Latin Kings emitió una orden de disparar a discreción contra los funcionarios de inmigración en Chicago

El aviso, difundido mediante un boletín interno de inteligencia del gobierno estadounidense, pidió a los agentes que refuercen las medidas de seguridad durante las acciones en curso

El grupo delictivo Latin Kings
DEPORTES
Conmoción en el fútbol: una

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

Argentina ya se entrena en Córdoba de cara a los playoffs de la Billie Jean King Cup

La posible formación de Argentina para enfrentar a Angola: de la titularidad de Messi al reemplazante de Dibu Martínez

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

Thiago Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca y explicó por qué no aceptó la propuesta

TELESHOW
Silvio Soldán fue distinguido en

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

Moria Casán contó si Susana Giménez la llevará a juicio y se emocionó al ver a Sofía Gala en su serie: “Es extraordinaria”

Johnny Depp habló del recibimiento que tuvo en Argentina: “La gente me ha mantenido vivo”

Premios Konex 2025: Charly García recibió el Konex de Brillante en una ceremonia que reunió a grandes figuras de la música popular

INFOBAE AMÉRICA

Israel advirtió que Hezbollah busca

Israel advirtió que Hezbollah busca rearmarse: los terroristas apoyados por Irán volvieron a lanzar amenazas

Australia denunció nuevas infiltraciones de hackers vinculados a China en infraestructuras críticas

La ciencia detrás del hincha de fútbol: revelan cómo su cerebro reacciona ante victorias y derrotas

Entre la represión y la sucesión: Daniel Ortega cumplió 80 años delegando el poder a su esposa e hijos en Nicaragua

Ucrania imputó a siete personas por una red de sobornos que involucra a altos cargos del sector energético estatal