Las aerolíneas estadounidenses cancelaron más de 3.500 vuelos y retrasaron otros 3.700 en medio del cierre de gobierno

Viajeros esperan en el Aeropuerto Internacional LaGuardia de Nueva York (Associated Press/Olga Fedorova)

Las aerolíneas estadounidenses cancelaron más de 2.500 vuelos entre viernes y sábado tras la medida impulsada desde la Administración Federal de Aviación (FAA), la cual redujo el tráfico aéreo durante el actual cierre del gobierno federal. El “shutdown” más prolongado de la historia del país también generó retrasos en 3.700 viajes.

Este sábado se registraron más de 1.526 suspensiones de vuelos —una cifra atípica para la jornada— y, para la noche, las compañías ya anticiparon la cancelación de más de 1.000 vuelos adicionales para este domingo, según datos de FlightAware.

Los aeropuertos de Atlanta, Chicago, Charlotte y Newark concentraron los mayores inconvenientes, acentuados por la escasez de personal en centros de radar y torres de control en la costa este y el área de Nueva York.

No todas las cancelaciones obedecieron de forma directa a la orden de la FAA, pero la agencia advirtió que los recortes ya impactan al 4% de los vuelos en 40 aeropuertos y podrían elevarse hasta el 10% el viernes 14 de noviembre.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que, si el cierre del gobierno persiste, podrían requerirse restricciones aún más drásticas, especialmente por el faltante de controladores aéreos.

Un vuelo aparece como cancelado en una pantalla del Aeropuerto Internacional de San Diego (Associated Press/Gregory Bull)

Estos trabajadores acumulan casi un mes sin cobrar salario; gran parte de ellos cumplen horas extras obligatorias. El sindicato presentó el sábado 1.600 cartas manuscritas al Congreso pidiendo el fin de la falta de acuerdo presupuestario.

Aunque muchos viajeros lograron reprogramar sus vuelos, otros sufrieron cancelaciones y pérdidas económicas. Los vuelos internacionales de larga distancia no se vieron afectados por el momento, aunque continúa la incertidumbre.

Emmy Holguin, quien viajaba de Miami a República Dominicana, compartió a AP su deseo de que el Gobierno resuelva la situación: “Todos viajamos. Todos tenemos algún lugar al que ir. Espero que el Gobierno pueda solucionar esto”.

Pasajeros transitan por una terminal del Aeropuerto Internacional de San Diego (Associated Press/Gregory Bull)

En la misma línea, Heather Xu describió la experiencia en primera persona de sufrir el retraso de su vuelo: “Viajar ya es bastante estresante. Si a eso se suman estas interrupciones, todo se vuelve mucho más complicado”.

Las compañías de alquiler de vehículos reportaron un incremento en las reservas de trayectos solo de ida y, ante la falta de opciones, varios pasajeros terminaron por cancelar sus vuelos.

Patrick Penfield, especialista en gestión de cadenas de suministro de la Universidad de Syracuse, advirtió que los desafíos logísticos ocasionados por la crisis podrían traducirse en demoras en el abastecimiento de mercancías en los comercios, con efectos particularmente sensibles a medida que se acerca la temporada navideña.

Un viajero duerme en la Terminal Internacional LaGuardia en Nueva York (AP Photo/Olga Fedorova)

El impacto también alcanza la logística de carga: aproximadamente el 50% de la carga aérea nacional viaja en bodegas de aviones de pasajeros, por lo que las demoras y las cancelaciones elevan los costos y pueden influir en los precios de los productos en tiendas.

Por su parte, Greg Raiff, quien lidera Elevate Aviation Group, sostuvo que las consecuencias del cierre no se limitan al transporte de carga aérea, sino que alcanzarán a quienes viajan por negocios o turismo, afectando incluso la recaudación de tributos hoteleros y municipales, y desencadenando así una cadena de repercusiones en la economía más amplia.

La parálisis presupuestaria lleva 39 días activa en el Senado, mientras debaten demócratas y republicanos por la reapertura del gobierno. El presidente Donald Trump envía mensajes a diario a través de sus redes sociales y en los micrófonos de la prensa para insistir en la necesidad de darle un fin al shutdown. “¡Acabemos con la obstrucción parlamentaria!“, escribió este sábado por la noche en la red social Truth Social.

Cuáles son los aeropuertos afectados por el cierre de gobierno en Estados Unidos

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto Internacional Logan de Boston

Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas

Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington

Aeropuerto Internacional de Denver

Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth

Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood

Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu

Aeropuerto Internacional Washington Dulles

Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York

Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Aeropuerto Internacional de Orlando

Aeropuerto Midway de Chicago

Aeropuerto Internacional de Memphis

Aeropuerto Internacional de Miami

Aeropuerto Internacional de Mineápolis-St. Paul

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix

Aeropuerto Internacional de San Diego

Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma

Aeropuerto Internacional de San Francisco

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City

Aeropuerto Internacional de Tampa

Aeropuerto Internacional de Anchorage

Aeropuerto Internacional de Cincinnati-Norte de Kentucky

Dallas Love Field

Aeropuerto Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional de Indianápolis

Aeropuerto Internacional de Louisville

Aeropuerto Internacional de Oakland

Aeropuerto Internacional de Ontario en California

Aeropuerto Internacional de Portland

Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey

(Con información de Associated Press)