Las tendencias de street style toman la Fashion Week de Nueva York

Los pantalones voluminosos o balloon pants dominaron el street style neoyorquino, combinados con chaquetas ligeras y tonos monocromáticos para un look sofisticado y cómodo.

En las aceras de Nueva York, la moda se reinventa cada temporada, y la última edición de la Fashion Week ha confirmado que las tendencias de street style no solo anticipan el futuro del vestuario urbano, sino que ya están marcando el pulso de lo que se verá en los próximos meses.

Según Glamour, los asistentes a los desfiles han convertido las calles de Manhattan y Brooklyn en una pasarela paralela, donde la audacia y el juego con las formas y los accesorios han sido protagonistas indiscutibles.

Uno de los elementos más destacados en esta edición ha sido la irrupción de los pantalones voluminosos, conocidos como balloon pants. Esta silueta, que ganó notoriedad en la última colección de Alaïa, se ha consolidado como una de las apuestas más visibles entre celebridades, editores, compradores y estilistas.

La preferencia por estos pantalones de corte amplio y estructural, también denominados harem pants, responde tanto a la comodidad que ofrecen como a su impacto visual.

Glamour señala que firmas como Chloé y Toteme han impulsado esta tendencia, mientras que Ashlyn, Michael Kors y Adam Lippes la han presentado en sus propuestas para la próxima primavera. Para equilibrar el volumen de estas prendas, la recomendación es combinarlas con tops ajustados y calzado estilizado, logrando así una silueta armoniosa y contemporánea.

Chaquetas cortas, faldas brillantes y mezclas inesperadas de texturas marcaron el estilo callejero durante la Fashion Week en Manhattan y Brooklyn.

En el terreno de las chaquetas, la inclinación se dirige hacia los modelos cortos. Los asistentes a la Fashion Week han optado por chaquetas que dejan al descubierto la cintura, como las de mezclilla, blazers negros recortados y gabardinas compactas.

Aunque su funcionalidad puede verse limitada cuando lleguen las bajas temperaturas, Glamour destaca que, durante el otoño, estas piezas sobresalen entre los abrigos largos tradicionales. Para quienes buscan un estilo otoñal por excelencia, las versiones en cuero o ante resultan especialmente atractivas. Además, la superposición de una chaqueta corta bajo una prenda más larga se perfila como una fórmula eficaz para multiplicar el impacto visual.

El brillo diurno ha dejado de ser una rareza para convertirse en una declaración de intenciones. Las prendas con lentejuelas y detalles brillantes han conquistado las calles, legitimando el uso de destellos incluso bajo la luz del día. Glamour menciona que figuras como Chloe King y algunas editoras del medio han apostado por tops de lentejuelas a rayas, mientras que las faldas brillantes se combinan con camisetas blancas y gabardinas color caqui para lograr un contraste sofisticado.

Para quienes prefieren un acercamiento más sutil, los bolsos cubiertos de lentejuelas ofrecen una alternativa versátil, sin necesidad de esperar una ocasión especial.

Las lentejuelas dejaron de ser exclusivas de la noche: los asistentes lucieron vestidos metalizados y accesorios con destellos bajo la luz del sol.

El regreso de los sombreros pillbox ha transportado a la ciudad a la década de 1960, aunque con una actualización acorde a 2025. Este accesorio, célebre por su corona plana y lados rectos, ha sido reinterpretado por marcas como Gigi Burris y Lele Sadoughi, que han apostado por estampados atrevidos como el leopardo. Glamour sugiere que, para quienes aún exploran cómo incorporar esta tendencia, los sombreros de silueta suave, como los de borrego o los boinas, pueden sustituir fácilmente al clásico gorro invernal.

La estética preppy también ha resurgido con fuerza, especialmente a través de los suéteres de rombos o argyle. Inspirados en el estilo de personajes como Blair Waldorf, estos patrones clásicos han reaparecido en jerséis, cárdigans y chalecos, adaptándose tanto a combinaciones con faldas de cuadros como a conjuntos más audaces con prendas de cuero. Glamour recomienda buscar estas piezas en tiendas de segunda mano, donde es posible encontrar auténticos tesoros sin necesidad de grandes desembolsos.

Inspirado en la elegancia de los años sesenta, el clásico sombrero pillbox reaparece en pasarelas y calles, reinterpretado con estampados y colores vibrantes.

La influencia de estas tendencias ya se percibe en las redes sociales y, según Glamour, es previsible que su presencia se intensifique en los próximos meses, consolidando a Nueva York como epicentro de la innovación y la experimentación en el street style global.