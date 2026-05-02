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El live-action de ‘Enredados’ suma a Diego Luna en un rol secreto

La nueva adaptación suma talento internacional mientras avanza su rodaje previsto para 2026

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Diego Luna se une al live-action de ‘Enredados’
La producción mantiene en secreto los detalles del personaje que interpretará el actor mexicano. (Composición fotográfica/Disney/EFE/ La Corriente del Golfo)

El actor mexicano Diego Luna integrará el elenco del live-action de Enredados, la nueva adaptación que prepara Disney sobre uno de sus éxitos animados más recientes.

Según la revista estadounidense The Hollywood Reporter, el personaje que interpretará Luna ha sido creado exclusivamente para esta versión y no aparece en el filme animado original. Los detalles sobre este rol permanecen bajo estricta reserva, en consonancia con la política de confidencialidad que caracteriza a la producción.

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La incorporación de Luna se suma a un elenco principal ya confirmado algunos meses atrás. Enredados estará protagonizada por Teagan Croft (Titans) en el papel de Rapunzel, la princesa de cabello mágico, y Milo Manheim (Zombies) como Flynn Rider, el carismático ladrón que la acompaña en su aventura. Ambos actores fueron seleccionados tras un proceso de casting internacional, de acuerdo con fuentes vinculadas al proyecto.

El filme, inspirado en el cuento de Rapunzel de los hermanos Grimm, recaudó más de USD 590 millones a nivel mundial en su versión animada estrenada en 2010, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes de Disney en taquilla global.

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Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán el live-action de "Enredados". (Créditos: Captura de video. Instagram)
Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán el live-action de "Enredados". (Créditos: Captura de video. Instagram)

El elenco se completa con Kathryn Hahn, quien encarnará a Mother Gothel, la villana que secuestra a Rapunzel para explotar las propiedades rejuvenecedoras de su cabello. La incorporación de la estrella de Marvel fue una de las más celebradas por los fans cuando fue comunicada en marzo de 2026.

La dirección estará a cargo de Michael Gracey, conocido por su trabajo en The Greatest Showman y en la biopic Better Man sobre Robbie Williams. Según The Hollywood Reporter, el director planea preservar los números musicales, elemento central en la cinta animada.

El guion fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor, mientras que la producción recae en Kristin Burr, quien ya colaboró con Disney en proyectos como Cruella. La supervisión del desarrollo está en manos de Jessica Virtue como ejecutiva de producción para Disney Live Action, según precisó The Hollywood Reporter.

Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de Enredados
Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de Enredados (Composición: Disney/REUTERS)

El rodaje está programado para iniciar en España en junio de 2026. Hasta el momento, Disney no ha anunciado la fecha oficial de estreno.

La participación de Diego Luna en Enredados fortalece su vínculo con Disney, estudio con el que ya colaboró al protagonizar la serie Andor del universo Star Wars. En esta producción, Luna interpretó el papel principal y obtuvo reconocimiento crítico, incluyendo nominaciones a los Emmy, Globos de Oro y Critics Choice.

Además de su relación con Disney y su papel en Star Wars, Luna posee una filmografía amplia tanto en el cine latinoamericano como en Hollywood, con títulos como Y tu mamá también y La Máquina. Paralelamente, desarrolla una carrera como director y productor. Su próximo proyecto, Ashes (Ceniza en la boca), que coescribió y dirigió, tendrá su estreno en el Festival de Cannes en mayo de 2026.

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