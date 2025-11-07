Estados Unidos

Tras años de crisis, el regreso de las estrellas de mar ocre en Oregón sorprende a la ciencia

Un reciente estudio, realizado en distintas zonas del litoral de Estados Unidos, reveló una explosión de ejemplares. Cómo su presencia logra restaurar funciones ecológicas perdidas

Guardar
La recuperación de la estrella
La recuperación de la estrella de mar ocre tras la epidemia es vista como un indicio alentador para la salud de los ecosistemas marinos de la región (Oregon State University)

El litoral de Oregón experimenta un cambio positivo para la ciencia: las estrellas de mar ocre comienzan a recuperarse tras una drástica caída poblacional registrada hace una década.

Investigadores de Oregon State University documentaron que numerosos ejemplares jóvenes surgidos después del notable aumento nacimientos tras la epidemia de enfermedad de desgaste alcanzaron la adultez, permitiendo que la especie recupere su lugar como depredador clave en los ecosistemas intermareales.

El estudio, realizado junto con Cal Poly San Luis Obispo y publicado en 2025, analizó datos de ocho puntos de la costa de Oregón durante 23 años. Sarah Gravem, autora principal y profesora asistente en Cal Poly, señaló a Oregon State University que, aunque la enfermedad de desgaste permanece y las poblaciones muestran fluctuaciones, existen numerosas evidencias de que las estrellas de mar ocre recuperan terreno en la región.

La costa de Oregón se
La costa de Oregón se convierte en un referente para el estudio de la resiliencia de comunidades intermareales ante perturbaciones ambientales (Freepik)

Tras la epidemia de 2014, que provocó una disminución de hasta el 84% en la población, los científicos observaron un aumento del 8.000% en la llegada de ejemplares jóvenes a la costa, lo cual facilitó la repoblación actual.

Recuperación ecológica y función como depredador

Este auge poblacional permitió que las estrellas de mar ocre retomen su papel como depredador clave en la zona intermareal. Gravem destacó que, en tres cuartas partes de los sitios estudiados, la depredación sobre la presa preferida, el mejillón de California, regresó a niveles similares a los previos a la crisis sanitaria.

Esta dinámica impide que los mejillones cubran las rocas de forma continua, lo que promueve la diversidad de otros invertebrados y algas en el ecosistema.

Controlar la proliferación de mejillones
Controlar la proliferación de mejillones sobre las rocas es esencial para preservar la diversidad de especies y el equilibrio ecológico en la zona (Freepik)

Bruce Menge, coautor del estudio y profesor distinguido en Oregon State University, explicó que las estrellas de mar alcanzaron una abundancia y tamaño suficientes para consumir mejillones a tasas comparables a las de antes de 2014 en la mayoría de las zonas analizadas.

Desafíos actuales y persistencia de la enfermedad

No obstante, la recuperación enfrenta desafíos significativos. Menge advirtió que, salvo en una ubicación, el tamaño promedio de las estrellas de mar ocre sigue siendo entre un 25% y un 65% menor que antes de la epidemia.

Además, las cifras de ejemplares varían más de un año a otro que en el pasado, lo que revela que la estructura poblacional —antes dominada por adultos— aún no se restableció plenamente. Los investigadores atribuyen esta inestabilidad tanto a la persistencia de la enfermedad como a la llegada irregular de nuevas generaciones.

La permanencia de la enfermedad
La permanencia de la enfermedad y la irregularidad en la llegada de ejemplares jóvenes siguen presentando obstáculos al restablecimiento estable de la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad de desgaste, causada por la bacteria Vibrio pectenicida, provoca lesiones y deformaciones en los brazos de las estrellas de mar, dándoles un aspecto de descomposición. Aunque la causa bacteriana fue identificada recientemente por un equipo internacional, la dolencia sigue presente en la región y representa una amenaza constante para la estabilidad de la especie, según los datos recogidos por Oregon State University.

Dudas sobre resiliencia y futuro

A pesar de los avances, permanece una incógnita fundamental: no se sabe si el incremento de ejemplares jóvenes fue respuesta directa al colapso poblacional o si se trató de una coincidencia.

Gravem, en declaraciones a Oregon State University, admitió que la relación entre el colapso y el auge de juveniles permanece sin resolverse, dejando abierta la posibilidad de que la especie exhiba una resiliencia natural frente a eventos de mortalidad masiva, o que el fenómeno haya sido producto del azar.

La historia de las estrellas de mar ocre en Oregón pone de manifiesto la capacidad de recuperación de las especies marinas y los límites del conocimiento científico sobre los mecanismos que rigen estos procesos. La posibilidad de que la recuperación rápida se deba a la resiliencia o simplemente a la suerte continúa siendo un punto de debate para los investigadores de Oregon State University.

Temas Relacionados

OregónEnfermedadEnfermedad De DesgasteEstrella De MarEstrella De Mar OcreRecuperación EcológicaPacífico NorteEspecies MarinasEcologíaDepredadorCostaEpidemiaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

EEUU: las predicciones del tiempo en Miami este 7 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

EEUU: las predicciones del tiempo

Clima en Washington D. C.: el pronóstico para este 7 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Washington D. C.:

Tomó una drástica decisión antes de enfrentar a la justicia de Arizona por la muerte de su hija: “¿Cómo pude hacer esto?”

Christopher Scholtes, quien dejó a su hija encerrada en el auto con más de 42° por tres horas, debía comparecer ante la justicia en un esperado juicio por homicidio infantil. Sin embargo, el hombre de 38 años fue encontrado muerto

Tomó una drástica decisión antes

Las claves de la reducción del 10% en los vuelos de los aeropuertos estadounidenses causada por el cierre del gobierno

La parálisis presupuestaria de Estados Unidos desencadenó una disminución de vuelos este viernes. La medida podría provocar cancelaciones, demoras y largas filas para los viajeros

Las claves de la reducción

Top 10 Spotify Estados Unidos: conoce el ranking de las canciones más escuchadas del momento

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos éxitos

Top 10 Spotify Estados Unidos:
DEPORTES
Tras años de silencio, Stephen

Tras años de silencio, Stephen Curry habló sin filtros sobre el momento más difícil de su carrera: “Llegué a creer que había terminado”

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Ablutomanía: cuando el hábito de

Ablutomanía: cuando el hábito de lavarse las manos se convierte en un trastorno obsesivo-compulsivo

Cansancio emocional: claves para detectarlo y proteger la salud mental en la vida cotidiana

La meditación no es adecuada para todas las personas, advierte una investigación internacional

No es falta de voluntad: cómo el cuerpo “se defiende” de las dietas y sabotea la pérdida de peso

Trump anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por EEUU será desplegada “muy pronto” en Gaza