Estados Unidos

La colección de Pokémon y Joe Jonas conquista a fanáticos con nostalgia y edición limitada

El lanzamiento en Nueva York unió a seguidores de todas las edades, quienes buscaron piezas exclusivas y vivieron experiencias temáticas junto al cantante y la emblemática franquicia japonesa

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Joe Jonas acostado de lado en un estudio con fondo gris, vistiendo un cárdigan amarillo y pantalones marrones. Un círculo superpuesto muestra tarjetas Pokémon dispersas
La colección exclusiva de Pokémon y Joe Jonas en Target celebra el 30 aniversario de la franquicia japonesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tienda Target en el barrio de SoHo, en Nueva York, se transformó en punto de encuentro para los seguidores de Pokémon, con motivo del lanzamiento de una colección exclusiva diseñada junto a Joe Jonas y la cadena estadounidense.

El evento marcó la celebración de los 30 años de la franquicia japonesa, reuniendo a coleccionistas, familias y entusiastas de todas las edades.

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La colaboración entre Joe Jonas y Target se anunció a nivel nacional el 15 de abril de 2026, con una campaña que resalta el carácter intergeneracional de Pokémon.

Joe Jonas, con chaqueta de cuero negra, posa entre un Pikachu gigante amarillo a la izquierda y un Eevee gigante marrón a la derecha, en un pasillo con pared floral
El evento reunió a coleccionistas y entusiastas de todas las edades en un ambiente lleno de nostalgia. (Instagram /joejonas)

Según la información de Target, la colección abarca más de 100 productos distintos, desde artículos de ropa hasta objetos para el hogar, juguetes y accesorios electrónicos, todos ellos inspirados en el universo del videojuego y la serie animada.

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El lanzamiento se realizó en dos fases: la primera, el 2 de mayo en tiendas físicas, y la segunda, el 3 de mayo a través de la web oficial de Target. Un segundo grupo de productos se sumará a la oferta el 6 de junio, proporcionando nuevas oportunidades para los aficionados de expandir sus colecciones con piezas de edición limitada.

La tienda de SoHo, específicamente, fue elegida para albergar experiencias interactivas y actividades pensadas para involucrar a los visitantes con el mundo Pokémon, como encuentros con personajes y zonas de fotografía temáticas.

Joe Jonas sentado en el suelo con cárdigan amarillo y pantalones marrones, sacando la lengua con las manos en la cara, sobre un fondo gris claro
Joe Jonas comparte su pasión por Pokémon a través de una línea de productos diseñada junto a Target. (Instagram /joejonas)

Joe Jonas, protagonista de la campaña y su vínculo con Pokémon

La participación de Joe Jonas en la campaña no fue casual. El artista estadounidense ha manifestado que su vínculo con Pokémon es personal y de larga data.

Desde su infancia, cuando intercambiaba cartas con compañeros de clase, hasta su vida actual como padre, la franquicia ha mantenido una presencia constante diariamente.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, Jonas relató que la colección creada junto a Target representa tanto sus recuerdos de niño como su deseo de compartir esa pasión con sus hijas.

Banda tocando en un escenario con luces azules. Detrás, una pantalla gigante muestra manos sosteniendo cartas Pokémon junto a un micrófono
El vínculo personal de Joe Jonas con Pokémon inspira una propuesta que conecta generaciones y revive recuerdos. (Instagram /joejonas)

Entre los productos destacados figuran una “chaqueta tipo pulóver de inicio”, un “gorro tipo entrenador de Mew”, un teclado inalámbrico y un set de pegatinas adhesivas. El proceso de selección de los artículos fue, según el cantante, un ejercicio desafiante debido a la variedad y calidad de las opciones disponibles.

Según Amy Sachtleben, directora de licencias y promociones de The Pokémon Company International, la colección fue concebida para “llevar esa sensación de diversión y aventura a la vida cotidiana, con productos que atraigan tanto a entrenadores veteranos como a quienes recién comienzan su viaje Pokémon”.

Joe Jonas, de cabello oscuro y rizado, yace de lado en un fondo gris, vestido con un suéter amarillo y pantalones marrones
La campaña de lanzamiento incluye la participación de creadores de contenido reconocidos por su afición a Pokémon. (Instagram /joejonas)

Experiencia y alcance de la colección

El despliegue de la línea Pokémon x Target incluyó más de 65 productos en la primera etapa y cerca de 40 adicionales en la segunda, diseñados para adaptarse a distintos gustos y edades. La compañía aseguró que casi la mitad de los artículos tienen un precio inferior a USD 20, con el objetivo de hacer la colección accesible para un público diverso.

La tienda de SoHo no solo ofreció la mercancía exclusiva, sino que propuso una experiencia inmersiva: actividades, sorteos y espacios temáticos pensados para que los visitantes se sientan parte del universo Pokémon.

Según lo informado, la colección no incorpora cartas coleccionables, aunque sí incluye piezas de nostalgia y colaboraciones con marcas asociadas al fenómeno de los años 90.

Vista aérea de decenas de cartas coleccionables Pokémon coloridas y brillantes esparcidas sobre una mesa de madera clara, junto a una caja de refuerzo
Más de 100 artículos inspirados en el universo de Pokémon forman parte de la colaboración con Joe Jonas. (Instagram /joejonas)

La campaña de lanzamiento fue acompañada por una estrategia digital robusta, que incluyó la participación de creadores de contenido e influencers reconocidos por su afición al mundo Pokémon.

Entre ellos, además de Jonas, se encontraron figuras como SuperDuperDani, Stephosaurawr y Sydeon, quienes presentaron sus diseños favoritos y compartieron experiencias personales vinculadas a la franquicia.

Los responsables de Target enfatizaron que cada cliente podría adquirir un máximo de cuatro unidades por artículo, dado el carácter limitado de la colección y la alta demanda anticipada. Se prevé que varias piezas, especialmente las de indumentaria, agoten su stock en pocos días.

Hombre con chaqueta azul y amarilla que dice 'KANTO REGION' sostiene un teclado transparente de colores. Se ve estantería y sofá verde en una habitación
Artículos de ropa, juguetes y tecnología integran la oferta pensada para entrenadores veteranos y nuevos fans. (Instagram /joejonas)

Impacto y significado para Joe Jonas y Pokémon

La alianza entre Target y The Pokémon Company International convierte a la cadena en el único minorista estadounidense con una colección exclusiva para esta efeméride. Según declaraciones recogidas por The Toy Book y Bulbapedia, el objetivo fue capturar el espíritu de Pokémon y ofrecer una propuesta que refleje la diversidad de intereses de su comunidad global.

La historia personal de Joe Jonas aporta un matiz emocional al proyecto. El cantante ha compartido que conserva su primera colección de cartas y considera una carta especial de Mew como la pieza más valiosa. Su intención de transmitir esa pasión a sus hijas demuestra que Pokémon sigue siendo un puente generacional.

La colaboración de Pokémon en Target cuenta con Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, como protagonista de la campaña. (REUTERS/Kylie Cooper)
La colaboración de Pokémon en Target cuenta con Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, como protagonista de la campaña. (REUTERS/Kylie Cooper)

Quienes deseen adquirir artículos de la colección, pueden hacerlo en la tienda física de SoHo o a través de la plataforma digital de Target, donde se anticipan nuevas sorpresas para el segundo lanzamiento en junio.

El evento no solo resalta el legado de la franquicia japonesa, sino que subraya cómo figuras públicas como Joe Jonas encuentran en Pokémon un lazo permanente con su pasado y futuro familiar.

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