Tras el cierre de Spirit Airlines, otras aerolíneas estadounidenses están relevando los vuelos

El cierre de Spirit Airlines el 2 de mayo de 2026 dejó a miles de pasajeros varados en Estados Unidos y afectó gravemente a aeropuertos de Florida y estados cercanos (REUTERS/Marco Bello)

El cese abrupto de Spirit Airlines desde este 2 de mayo, desató una crisis sin precedentes en la aviación estadounidense, dejando a miles de pasajeros varados y eliminando el servicio de una aerolínea que transportaba a más de una cuarta parte de los viajeros en aeropuertos como el Fort Lauderdale-Hollywood de Florida.

El fracaso de una última negociación para acceder a un rescate federal por USD 500 millones precipitó la medida, suspendiendo de inmediato todos los vuelos y forzando la intervención coordinada de empresas rivales y autoridades, según detalló el informe de Miami Herald y el propio Departamento de Transporte de Estados Unidos.

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Las consecuencias del cierre son de gran magnitud por el alcance operativo de la compañía. Spirit Airlines controlaba el 28% de la cuota de pasajeros en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood en 2025, lo que la posicionaba como líder en la región.

La aerolínea, fundada en Dania Beach, Florida, daba empleo a más de 17.000 personas y era una de las principales opciones para vuelos low cost en el país. Este desplome repentino, tras dos declaraciones de bancarrota en años recientes, activó una respuesta sin precedentes por parte del sector.

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Spirit Airlines representaba el 28% del tráfico de pasajeros en Fort Lauderdale-Hollywood y empleaba a más de 17.000 personas antes de su abrupto colapso (REUTERS/Miguel Rodriguez)

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, coordinó desde el primer momento un sistema especial de protección para pasajeros y trabajadores de Spirit.

Duffy responsabilizó a las políticas previas que impidieron la fusión entre JetBlue y Spirit en 2024 y aseguró: “En cuestión de horas, hemos activado a nuestras aerolíneas asociadas para garantizar que los pasajeros no se queden varados, las comunidades mantengan sus rutas y la fuerza laboral de Spirit encuentre nuevas oportunidades laborales”.

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Grandes aerolíneas lanzan tarifas de emergencia y programas de apoyo laboral

El departamento gestionó acuerdos con United Airlines, Delta, JetBlue, Southwest, American Airlines, Frontier, Allegiant y Avelo para garantizar los traslados de quienes tuvieran vuelos cancelados con Spirit. Las medidas incluyeron tarifas con precios topados y descuentos de hasta el 50% sobre las rutas más demandadas, según Travel and Tour World.

En el caso de United Airlines, los pasajeros afectados tienen acceso durante dos semanas a boletos de solo ida con tope de USD 199 en rutas cortas y de USD 299 en rutas más largas, siempre que demuestren su número de confirmación de Spirit y las fechas de viaje dentro del período del 2 al 16 de mayo. Además, United ofrece beneficios especiales de viaje y prioridad en procesos de contratación interna a los empleados desplazados de Spirit.

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JetBlue adoptó una política similar y habilitó boletos llamados “rescue fares” (tarifas de rescate) por USD 99 en once rutas nuevas desde Fort Lauderdale, además de brindar prioridad laboral a antiguos empleados de Spirit. Las tarifas estarán disponibles por 72 horas y la flexibilidad de reservación permite cambios sin costo adicional. JetBlue también extendió asistencia a quienes buscan un empleo tras la clausura de Spirit.

United Airlines, JetBlue, American y Southwest lanzaron promociones de vuelos y planes laborales prioritarios para los empleados desplazados por la quiebra de Spirit (REUTERS/Marco Bello)

American Airlines facilitó la reasignación de vuelos y lanzó tarifas de emergencia en rutas donde compartía servicio con Spirit. La compañía cubre 70 de los 72 aeropuertos y 67 de las rutas que operaba la extinta aerolínea, lo que le ha permitido absorber una gran parte de la demanda afectada.

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Como parte del plan, American Airlines analiza el despliegue de aeronaves de mayor capacidad y la inclusión de vuelos adicionales, además de ofrecer beneficios de viaje y acceso prioritario a procesos de selección de personal para el equipo desplazado.

Por su parte, Southwest Airlines estableció tarifas fijas de USD 199 para trayectos de hasta 500 millas (805 km) y de USD 299 para distancias superiores, válidas hasta el 10 de mayo de 2026. El acceso a estas tarifas requiere presentarse en los mostradores de Southwest ubicados en las ciudades que solía cubrir Spirit.

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Para vuelos internacionales, Southwest dispuso precios especiales y atención personalizada en los aeropuertos de Fort Lauderdale, Las Vegas y Orlando, según información oficial de la compañía.

El apoyo no se limitó a la atención de los viajeros. Todas las grandes aerolíneas estadounidenses participantes abrieron canales de contratación rápida para los empleados despedidos, permitiéndoles aplicar con prioridad a posiciones vacantes e incluso facilitando beneficios de viaje para regresar a sus lugares de origen.

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Southwest Airlines y otras aerolíneas importantes abrieron canales de contratación rápida para las personas desocupadas (REUTERS/Lucy Nicholson)

Dispositivo de rescate para pasajeros afectados

Ante la ausencia total de atención directa por parte de Spirit —cuyos servicios de atención al cliente quedaron inhabilitados de inmediato— los pasajeros recibieron instrucciones de no acudir al aeropuerto y gestionar reembolsos directamente a través de los portales digitales de la aerolínea.

Para boletos pagados con tarjeta, Spirit se comprometió a tramitar devoluciones automáticas; para solicitudes vinculadas a puntos o vouchers, el proceso se resolverá por vía judicial dentro del procedimiento de bancarrota, según Miami Herald.

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El Departamento de Transporte detalló además que, en atención al volumen de pasajeros afectados y a la velocidad del colapso, acordó con United, Delta, JetBlue y Southwest la imposición de límites a las tarifas para evitar una escalada de precios. Por ejemplo, JetBlue y Southwest restringieron las tarifas especiales a las primeras 72 horas tras el colapso, Delta a cinco días y United amplió a dos semanas el plazo de acceso online.

En coordinación con compañías aseguradoras y emisores de tarjetas de crédito, las autoridades instaron a los viajeros a iniciar reclamos por el servicio no prestado, conforme a la Ley de Facturación Justa de Crédito y a revisar las condiciones de sus seguros para evaluar coberturas frente a insolvencia.

Ante la magnitud de la situación, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, enfatizó que el propósito fundamental fue “garantizar que los pasajeros no se quedaran varados y controlar el aumento de precios en las rutas más críticas”, según el comunicado emitido desde Washington.

Sean Duffy lideró la coordinación entre aerolíneas y autoridades para garantizar soluciones rápidas y efectivas a los pasajeros de Spirit Airlines (Reuters)

La inesperada desaparición de Spirit Airlines constituye uno de los mayores colapsos de la aviación comercial estadounidense reciente, tanto por el volumen de pasajeros directamente afectados como por la repentina desaparición de una empresa líder del segmento low cost en el sur de Florida.

La reacción extraordinaria del resto del sector —movilizando tarifas protegidas, contratación de personal y apoyo a la repatriación de trabajadores— evitó un impacto todavía mayor en la conectividad regional y nacional.