El legendario narrador John Sterling falleció a los 87 años, dejando un gran legado en el deporte estadounidense

A los 87 años, el locutor John Sterling deja un legado imborrable en los Yankees y el béisbol estadounidense (USA TODAY Sports)

John Sterling, la voz legendaria de los New York Yankees, falleció a los 87 años este lunes, pocos meses después de retirarse tras completar 36 temporadas narrando los partidos del equipo.

Reconocido por su estilo inconfundible y frases icónicas, Sterling forjó una huella indeleble durante más de seis décadas de carrera, una trayectoria que, según destacaron medios como The New York Times, trascendió generaciones y definió la experiencia radiofónica de los aficionados al equipo neoyorquino.

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John Sterling narró 5.631 partidos de los Yankees, consolidando una carrera de 36 temporadas como la voz emblemática del béisbol (AP Photo)

Más de tres décadas junto a los Yankees

El célebre locutor, cuyo nombre real era John Sloss, narró un total de 5.631 partidos de los Yankees desde su llegada en 1989, incluyendo ocho apariciones en la Serie Mundial y cinco títulos del campeonato.

Su racha de asistencia continúa impresionando: transmitió de manera consecutiva 5.060 partidos de temporada regular y 211 de postemporada, una marca que sostuvo desde septiembre de 1989 hasta julio de 2019, cuando problemas de salud lo obligaron a ausentarse brevemente, indicó The New York Times. Al conocerse la reciente noticia, los Yankees lamentaron la pérdida del comentarista deportivo a través de redes sociales.

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Testigo de hitos históricos

Durante su extensa carrera, fue testigo directo de momentos históricos de la franquicia, desde todos los partidos jugados por Derek Jeter en su carrera, hasta cada lanzamiento realizado por Mariano Rivera.

Fue el maestro de ceremonias de la retirada de dorsales de íconos como Jorge Posada, Andy Pettitte, Bernie Williams y Joe Torre. Narró eventos memorables, como el cuadrangular número 62 de Aaron Judge en 2022, que estableció el récord de la Liga Americana, y celebró las victorias de las Series Mundiales de los Yankees en 1996, 1998, 1999, 2000 y 2009, según The New York Times.

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Los Yankees compartieron un mensaje ante el deceso del legendario narrador que los acompañó por décadas (New York Yankees)

Un estilo inconfundible en el deporte estadounidense

La distinción de Sterling no solo estuvo en su longevidad sino en su distintivo sello personal. Sus cánticos tras los triunfos —el célebre “Thuuuuugh Yankees win” (Aunque ganen los Yankees...)— se grabaron en la memoria colectiva de la afición y sus fórmulas personalizadas para jonrones, como “Burn Baby Burn” para Bernie Williams o “A Thrilla from Godzilla” en honor a Hideki Matsui, se convirtieron en parte del folklore del equipo.

Aunque la inmensa mayoría de la afición lo tenía entre sus preferidos, sus peculiaridades también suscitaron críticas. Algunos seguidores y colegas de profesión cuestionaron su tendencia a realizar llamados exagerados incluso en jugadas que no terminaban en jonrón, originando debates sobre la precisión de sus relatos.

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Pese a ello, Sterling siempre defendió la originalidad de su estilo, reconociendo que “si alguien te dice que no eres bueno, solo es su opinión. Siempre habrá a quien no le guste lo que haces. Es como cualquier forma de arte”, recordó el New York Post.

Una de las hazañas menos conocidas, y que ilustra el compromiso de Sterling con su labor, ocurrió en el año 2000, cuando presenció el nacimiento de sus trillizos en Nueva Jersey y, esa misma noche, narró el partido en que los Yankees vencieron a los Seattle Mariners en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, repasó el obituario del The New York Times.

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Inicios y formación de una leyenda

Sterling mantuvo una presencia singular en el mundo del deporte estadounidense. Su formación comenzó en la década de 1950 en una pequeña emisora de Wellsville, Nueva York, tras abandonar la universidad a los 19 años.

Con el tiempo, fue forjando su perfil en ciudades como Providence y Baltimore, donde transmitió partidos de baloncesto profesional de los Baltimore Bullets y los Colts, e incluso lideró programas nocturnos de conversación deportiva en WMCA, espacio donde elaboró sus primeras frases célebres y apodos originales para jugadores.

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A lo largo de 36 temporadas junto a los Yankees, trabajó más de dos décadas en dupla con la comentarista Suzyn Waldman, cuya complicidad en la cabina consignaron como “una dinámica de amistad que obsesionó desde el principio a los aficionados”, según The New York Times. Los seguidores evocan la manera en que ambos entrelazaban referencias a musicales de Broadway y películas clásicas con los pormenores de los partidos.

Durante su trayectoria, Sterling presenció momentos históricos de los Yankees, incluyendo el récord de Aaron Judge y todos los juegos de Derek Jeter (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Retiro profesional y últimos años

Según consignó ESPN, el propio Sterling resumió su experiencia profesional al anunciar su retiro definitivo en abril de 2024, poco después del inicio de la temporada: “Soy un ser humano muy bendecido. He podido hacer lo que quería, transmitir durante 64 años. Cuando era un niño pequeño que creció en Nueva York como fanático de los Yankees, pude transmitir a los Yankees durante 36 años”.

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Las dificultades de salud marcaron sus últimos años. Tras una racha ininterrumpida de presencia en la cabina, en julio de 2019 debió ausentarse por una enfermedad. Sufrió un infarto en enero de 2026 y, antes de la apertura de la temporada, expresó su cansancio por los viajes, principal razón de su retiro.

Reconocimientos y legado

Sterling fue miembro del New York State Broadcasters Hall of Fame y recibió una nominación al Salón de la Fama Nacional del Béisbol. En 2025, aun tras el retiro, condujo un programa semanal en WABC, manteniéndose activo en el medio radiofónico hasta pocos meses antes de su muerte.

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Pese a problemas de salud y el cansancio acumulado de los viajes, Sterling mantuvo actividad radial hasta pocos meses antes de su muerte a los 87 años (USA TODAY Sports)

El locutor deja cuatro hijos: Abigail y los trillizos Veronica, Bradford y Derek. Su legado abarca 36 temporadas, 5.631 partidos narrados y una huella inalterable en la experiencia de escuchar al equipo más laureado del béisbol estadounidense.